±¹ÅäºÎ 'ÄÝºñ' ±Ç°í¿¡ º¹ÀâÇØÁø Ä«Ä«¿ÀÅÃ½Ã À¯·áÈ­

±¹ÅäºÎ 'È£Ãâ¼ö¼ö·á'¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¼º°Ý¡¦ÄÝºñ ±âÁØ ÁØ¼öÇÏ¶ó°í ±Ç°í
"»ç¾÷°èÈ¹À» ¹Ù²ÜÁö »õ·Î¿î ¹æ½ÄÀ» Ã£À»Áö´Â Á» ´õ ÁöÄÑºÁ¾ß"
Ä«Ä«¿À "´ÙÀ½ÁÖ ÃÊ ½ÃÇà ÀÏÁ¤ ¹ßÇ¥ÇÏ°Ú´Ù"
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÇÑÁøÁÖ ±âÀÚ] Ä«Ä«¿ÀÅÃ½Ã À¯·á È£Ãâ ±â´ÉÀ» µÎ°í ±¹ÅäºÎ°¡ 'ÄÝºñ'·Î »óÇÑ¼±À» ¸ø¹ÚÀ¸¸é¼ Ä«Ä«¿ÀÀÇ °è»êÀÌ º¹ÀâÇØÁ³´Ù. ±¹ÅäºÎÀÇ °áÁ¤À» ¹Þ¾ÆµéÀÏ Áö, ´çÃÊ °èÈ¹´ë·Î Á¤¸é µ¹ÆÄ¸¦ ÅÃÇÒ Áö °ü½ÉÀÌ ¸ðÀÌ°í ÀÖ´Ù.
6ÀÏ ±¹ÅäºÎ´Â Ä«Ä«¿ÀÅÃ½ÃÀÇ À¯·á È£Ãâ ºñ¿ëÀÌ ±âÁ¸ ÅÃ½Ã È£Ãâ ¼ö¼ö·á(ÄÝºñ)ÀÇ ¹üÀ§¿Í ±âÁØÀ» ÁØ¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±Ç°íÇß´Ù. ¼¿ï½Ã°¡ Á¤ÇÑ ÄÝºñ´Â ÁÖ°£ 1000¿ø, ¾ß°£ 2000¿øÀÎµ¥ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼°¡ °èÈ¹Çß´ø È£Ãâ ºñ¿ëº¸´Ù Àý¹Ý °¡·® ³·´Ù. Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ¿ì¼±È£Ãâ·Î 2000~3000¿ø, Áï½Ã¹èÂ÷ÀÇ °æ¿ì 4000~5000¿øÀ» ¹Þ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇØ¿Ô´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â "¹ý·ü ÀÚ¹®À» ¹ÞÀº °á°ú À¯·á È£Ãâ ºñ¿ëÀº 'È£Ãâ ¼ö¼ö·á'¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¼º°ÝÀÌ¶ó´Â °á·ÐÀÌ ³ª¿Ô´Ù"¸ç "¼ÒºñÀÚ ÀÔÀå¿¡¼µµ °á±¹ È£Ãâ ¼ö¼ö·áÀÌ°í, ¹ýµµ ¼ÒºñÀÚ ÀÔÀå¿¡¼ ±âÀçµÅÀÖ´Ù. ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¿¹Ãø °¡´ÉÇÏµµ·Ï ¿ä±ÝÀ» Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù"°í ¸»Çß´Ù.Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ±¹ÅäºÎ¿¡ ¹Ý¹ßÇÏ±âº¸´Ù´Â À¯º¸ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» ÃëÇß´Ù. Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ´ÙÀ½ÁÖ Áß À¯·á È£Ãâ ±â´É ½ÃÇà ÀÏÁ¤°ú ¹æÄ§¿¡ ´ëÇØ ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â "Á¤Ã¥ ½ÃÇàÀ» À§ÇÑ °³¹ß°ú Å×½ºÆ®´Â ÃÖÁ¾ ¸¶¹«¸® ´Ü°è"¶ó¸ç "±¹ÅäºÎ°¡ °ËÅäÇØ Àü´ÞÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿ì·Á¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â¼ú¡¤Á¤Ã¥Àû ¹æ¾ÈÀ» ¹Ý¿µÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ´çÃÊ À¯·á È£ÃâÀ» ¼ö¶ôÇß°Å³ª ´Ü°Å¸® ÄÝÀ» ¸¹ÀÌ Àâ´Â ±â»ç¿¡°Ô Æ÷ÀÎÆ®¸¦ Áö±ÞÇÏ´Â Á¦µµ¸¦ °í¾ÈÇß´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ À¯·á È£Ãâ ¼öÀÍÀÇ Àý¹Ý ÀÌ»óÀ» ±â»ç¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â ¹æ¾È±îÁö °í·ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±×·¯³ª ±¹ÅäºÎÀÇ ±Ç°í·Î ÀÎÇØ »ç¾÷ °èÈ¹À» Àü¸é ¼öÁ¤ÇØ¾ß ÇÏ´Â »óÈ²¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â "±Ç°í¿¡ ´ëÇØ ¼ö¿ëÇÏ°Ú´Ù´Â ´äº¯º¸´Ù´Â ³»ºÎÀûÀ¸·Î ÇùÀÇ¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í Çß°í, ÁöÀÚÃ¼¿Íµµ ÇùÀÇÇØº¸°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ¾ú´Ù"¸ç "Ä«Ä«¿À°¡ »ç¾÷°èÈ¹À» ¹Ù²ÜÁö »õ·Î¿î ¹æ½ÄÀ» Ã£À»Áö´Â Á» ´õ ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Ä«Ä«¿ÀÅÃ½Ãº¸´Ù ÄÝºñ¸¦ ¸ÕÀú µµÀÔÇÑ °ÍÀº ÇÑ±¹½º¸¶Æ®Ä«µåÀÇ ÅÃ½Ã ¾Û 'Áöºê·Î'´Ù. Áöºê·Î´Â ¼¿ï½ÃÀÇ ÄÝºñ ±âÁØÀ» ÁØ¼öÇÏ°í ÀÖ°í Ä«Ä«¿ÀÀÇ Áï½Ã¹èÂ÷¿Í À¯»çÇÏ°Ô ºóÂ÷¸¦ °ñ¶ó Á÷Á¢ È£ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹½º¸¶Æ®Ä«µå´Â ÅÃ½Ã±â»çµé¿¡°Ô ¼ö¼ö·á¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê°í È£Ãâ ¼ö¼ö·á¸¦ Àü¾× ±â»ç¿¡°Ô Á¦°øÇÑ´Ù.
±¹ÅäºÎÀÇ ¹ßÇ¥¿¡¼ ´«¿©°ÜºÁ¾ß ÇÒ ´ë¸ñÀº È£Ãâ¡¤Áß°³¼ºñ½º °ü·Ã ¹ý¾ÈÀ» °³Á¤ÇÑ´Ù´Â ºÎºÐÀÌ´Ù. ±¹ÅäºÎ°¡ Áß°³ »ç¾÷ÀÚÀÇ È£Ãâ ¿ä±Ý ±ÔÁ¤À» 'ÄÝºñ'·Î ¸ø ¹ÚÀ» °æ¿ì, Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼°¡ ÇâÈÄ À¯·á ¼ºñ½º ¿ä±ÝÀ» Åº·ÂÀûÀ¸·Î Ã¥Á¤ÇÏ´Â °Íµµ »ç½Ç»ó ºÒ°¡´ÉÇØÁø´Ù.
Á¤ÁÖÈ¯ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ´ëÇ¥´Â Áö³´Þ 13ÀÏ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ "°¡°ÝÃ¼°è´Â Åº·ÂÀûÀ¸·Î Àû¿ëÇÏ´Â°ÍÀÌ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ±â ‹š¹®¿¡ Áö±ÝÀº Á¤°¡ÇüÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÌÈÄ »ç¿ëÀÚµé°ú ¼ºñ½º¸¦ ¸¸µé¸é¼ ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂ·Î °¡°Ý »êÁ¤¹æ½ÄÀÌ ¹Ù²î¾î³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ±¹ÅäºÎ´Â ÅÃ½Ã È£Ãâ¡¤Áß°³ »ç¾÷À» Á¦µµÈÇÏ±â À§ÇÑ °ü·Ã ¹ý¾È °³Á¤ ÀÛ¾÷¿¡ Âø¼öÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ Àü¹®°¡¿Í ÀÌ¿ëÀÚ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇØ ÅÃ½Ã»ê¾÷°ú ±³Åë¼ºñ½º°¡ »ó»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¾ÇÕ ´ëÃ¥µµ ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
´Ù¸¸ Çö »óÅÂ¿¡¼ ±¹ÅäºÎÀÇ ±Ç°í´Â ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼°¡ °ÇàÇÑ´Ù°í ÇØµµ ¸·À» ¹æ¹ýÀº ¾ø´Ù. Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ¿©°´ÀÚµ¿Â÷ ¿î¼ö»ç¾÷¹ý, ÅÃ½Ã¿î¼Û»ç¾÷¹ßÀü¹ýÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ¿î¼ö»ç¾÷ÀÚ¡¤Á¾»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Áï, ÁöÀÚÃ¼°¡ ¸¸µç ÄÝºñº¸´Ù ¸¹Àº ±Ý¾×À» Ä«Ä«¿À°¡ ¹Þ¾Æµµ ¿î¼ö»ç¾÷ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ºÎ´ç¿ä±ÝÀ¸·Î º¸±â ¾î·Æ´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â "ÇöÇà¹ý»ó È£Ãâ ¼ö¼ö·á¸¦ ´õ ¹Þ´õ¶óµµ Àû¿ëÇÒ ¹ý¾ÈÀÌ ¾ø¾î ±ÔÁ¦´Â ¾î·Æ´Ù"¸é¼µµ "½ÃÇà ¿©ºÎ´Â Ä«Ä«¿À¿¡¼ ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÒ °ÍÀ¸·Î º»´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>
"»ç¾÷°èÈ¹À» ¹Ù²ÜÁö »õ·Î¿î ¹æ½ÄÀ» Ã£À»Áö´Â Á» ´õ ÁöÄÑºÁ¾ß"
Ä«Ä«¿À "´ÙÀ½ÁÖ ÃÊ ½ÃÇà ÀÏÁ¤ ¹ßÇ¥ÇÏ°Ú´Ù"
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÇÑÁøÁÖ ±âÀÚ] Ä«Ä«¿ÀÅÃ½Ã À¯·á È£Ãâ ±â´ÉÀ» µÎ°í ±¹ÅäºÎ°¡ 'ÄÝºñ'·Î »óÇÑ¼±À» ¸ø¹ÚÀ¸¸é¼ Ä«Ä«¿ÀÀÇ °è»êÀÌ º¹ÀâÇØÁ³´Ù. ±¹ÅäºÎÀÇ °áÁ¤À» ¹Þ¾ÆµéÀÏ Áö, ´çÃÊ °èÈ¹´ë·Î Á¤¸é µ¹ÆÄ¸¦ ÅÃÇÒ Áö °ü½ÉÀÌ ¸ðÀÌ°í ÀÖ´Ù.
6ÀÏ ±¹ÅäºÎ´Â Ä«Ä«¿ÀÅÃ½ÃÀÇ À¯·á È£Ãâ ºñ¿ëÀÌ ±âÁ¸ ÅÃ½Ã È£Ãâ ¼ö¼ö·á(ÄÝºñ)ÀÇ ¹üÀ§¿Í ±âÁØÀ» ÁØ¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±Ç°íÇß´Ù. ¼¿ï½Ã°¡ Á¤ÇÑ ÄÝºñ´Â ÁÖ°£ 1000¿ø, ¾ß°£ 2000¿øÀÎµ¥ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼°¡ °èÈ¹Çß´ø È£Ãâ ºñ¿ëº¸´Ù Àý¹Ý °¡·® ³·´Ù. Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ¿ì¼±È£Ãâ·Î 2000~3000¿ø, Áï½Ã¹èÂ÷ÀÇ °æ¿ì 4000~5000¿øÀ» ¹Þ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇØ¿Ô´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â "¹ý·ü ÀÚ¹®À» ¹ÞÀº °á°ú À¯·á È£Ãâ ºñ¿ëÀº 'È£Ãâ ¼ö¼ö·á'¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¼º°ÝÀÌ¶ó´Â °á·ÐÀÌ ³ª¿Ô´Ù"¸ç "¼ÒºñÀÚ ÀÔÀå¿¡¼µµ °á±¹ È£Ãâ ¼ö¼ö·áÀÌ°í, ¹ýµµ ¼ÒºñÀÚ ÀÔÀå¿¡¼ ±âÀçµÅÀÖ´Ù. ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¿¹Ãø °¡´ÉÇÏµµ·Ï ¿ä±ÝÀ» Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ´çÃÊ À¯·á È£ÃâÀ» ¼ö¶ôÇß°Å³ª ´Ü°Å¸® ÄÝÀ» ¸¹ÀÌ Àâ´Â ±â»ç¿¡°Ô Æ÷ÀÎÆ®¸¦ Áö±ÞÇÏ´Â Á¦µµ¸¦ °í¾ÈÇß´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ À¯·á È£Ãâ ¼öÀÍÀÇ Àý¹Ý ÀÌ»óÀ» ±â»ç¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â ¹æ¾È±îÁö °í·ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±×·¯³ª ±¹ÅäºÎÀÇ ±Ç°í·Î ÀÎÇØ »ç¾÷ °èÈ¹À» Àü¸é ¼öÁ¤ÇØ¾ß ÇÏ´Â »óÈ²¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â "±Ç°í¿¡ ´ëÇØ ¼ö¿ëÇÏ°Ú´Ù´Â ´äº¯º¸´Ù´Â ³»ºÎÀûÀ¸·Î ÇùÀÇ¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í Çß°í, ÁöÀÚÃ¼¿Íµµ ÇùÀÇÇØº¸°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ¾ú´Ù"¸ç "Ä«Ä«¿À°¡ »ç¾÷°èÈ¹À» ¹Ù²ÜÁö »õ·Î¿î ¹æ½ÄÀ» Ã£À»Áö´Â Á» ´õ ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Ä«Ä«¿ÀÅÃ½Ãº¸´Ù ÄÝºñ¸¦ ¸ÕÀú µµÀÔÇÑ °ÍÀº ÇÑ±¹½º¸¶Æ®Ä«µåÀÇ ÅÃ½Ã ¾Û 'Áöºê·Î'´Ù. Áöºê·Î´Â ¼¿ï½ÃÀÇ ÄÝºñ ±âÁØÀ» ÁØ¼öÇÏ°í ÀÖ°í Ä«Ä«¿ÀÀÇ Áï½Ã¹èÂ÷¿Í À¯»çÇÏ°Ô ºóÂ÷¸¦ °ñ¶ó Á÷Á¢ È£ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹½º¸¶Æ®Ä«µå´Â ÅÃ½Ã±â»çµé¿¡°Ô ¼ö¼ö·á¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê°í È£Ãâ ¼ö¼ö·á¸¦ Àü¾× ±â»ç¿¡°Ô Á¦°øÇÑ´Ù.
±¹ÅäºÎÀÇ ¹ßÇ¥¿¡¼ ´«¿©°ÜºÁ¾ß ÇÒ ´ë¸ñÀº È£Ãâ¡¤Áß°³¼ºñ½º °ü·Ã ¹ý¾ÈÀ» °³Á¤ÇÑ´Ù´Â ºÎºÐÀÌ´Ù. ±¹ÅäºÎ°¡ Áß°³ »ç¾÷ÀÚÀÇ È£Ãâ ¿ä±Ý ±ÔÁ¤À» 'ÄÝºñ'·Î ¸ø ¹ÚÀ» °æ¿ì, Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼°¡ ÇâÈÄ À¯·á ¼ºñ½º ¿ä±ÝÀ» Åº·ÂÀûÀ¸·Î Ã¥Á¤ÇÏ´Â °Íµµ »ç½Ç»ó ºÒ°¡´ÉÇØÁø´Ù.
Á¤ÁÖÈ¯ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ´ëÇ¥´Â Áö³´Þ 13ÀÏ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ "°¡°ÝÃ¼°è´Â Åº·ÂÀûÀ¸·Î Àû¿ëÇÏ´Â°ÍÀÌ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ±â ‹š¹®¿¡ Áö±ÝÀº Á¤°¡ÇüÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÌÈÄ »ç¿ëÀÚµé°ú ¼ºñ½º¸¦ ¸¸µé¸é¼ ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂ·Î °¡°Ý »êÁ¤¹æ½ÄÀÌ ¹Ù²î¾î³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ±¹ÅäºÎ´Â ÅÃ½Ã È£Ãâ¡¤Áß°³ »ç¾÷À» Á¦µµÈÇÏ±â À§ÇÑ °ü·Ã ¹ý¾È °³Á¤ ÀÛ¾÷¿¡ Âø¼öÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ Àü¹®°¡¿Í ÀÌ¿ëÀÚ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇØ ÅÃ½Ã»ê¾÷°ú ±³Åë¼ºñ½º°¡ »ó»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¾ÇÕ ´ëÃ¥µµ ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
´Ù¸¸ Çö »óÅÂ¿¡¼ ±¹ÅäºÎÀÇ ±Ç°í´Â ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼°¡ °ÇàÇÑ´Ù°í ÇØµµ ¸·À» ¹æ¹ýÀº ¾ø´Ù. Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼´Â ¿©°´ÀÚµ¿Â÷ ¿î¼ö»ç¾÷¹ý, ÅÃ½Ã¿î¼Û»ç¾÷¹ßÀü¹ýÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ¿î¼ö»ç¾÷ÀÚ¡¤Á¾»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Áï, ÁöÀÚÃ¼°¡ ¸¸µç ÄÝºñº¸´Ù ¸¹Àº ±Ý¾×À» Ä«Ä«¿À°¡ ¹Þ¾Æµµ ¿î¼ö»ç¾÷ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ºÎ´ç¿ä±ÝÀ¸·Î º¸±â ¾î·Æ´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â "ÇöÇà¹ý»ó È£Ãâ ¼ö¼ö·á¸¦ ´õ ¹Þ´õ¶óµµ Àû¿ëÇÒ ¹ý¾ÈÀÌ ¾ø¾î ±ÔÁ¦´Â ¾î·Æ´Ù"¸é¼µµ "½ÃÇà ¿©ºÎ´Â Ä«Ä«¿À¿¡¼ ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÒ °ÍÀ¸·Î º»´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÁøÁÖ ±âÀÚ truepearl@asiae.co.kr