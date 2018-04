하나금융그룹, 박세리 주니어 챔피언십 대회 후원

[아시아경제 박소연 기자] 하나금융그룹은 차세대 골프 유망주 발굴과 육성을 위한 ‘하나금융그룹 박세리 주니어 챔피언십(Hana Financial Group Se Ri Pak Junior Championship)’ 대회를 공식 후원한다고 6일 밝혔다.6일부터 8일까지 총 3라운드에 걸쳐 진행되는 이번 대회는 미국 캘리포니아 주 캘리포니아 컨트리클럽에서 개최된다. 미 LPGA투어 통산 25승을 달성한 박세리 감독이 주니어 및 아마추어 골프육성을 위해 마련한 대회다.이번 대회는 미국 주니어 골프협회(AJGA)가 주관하고 (재)박세리희망재단이 주최한다. 대한민국, 미국, 캐나다, 중국, 체코, 독일, 멕시코 등 세계 각국 78명의 12세~19세 주니어 선수들이 참가한다.출전 자격은 AJGA 세계 주니어 랭킹기준과 추천선수를 포함해 구성되며 총 3라운드에 걸쳐 54홀 스트로크 플레이로 진행된다. 여자부와 남자부로 나누어 각각 우승자를 가리는 방식이다.여자부 우승자에게는 국내 LPGA 대회 중 가장 오랜 역사를 가진 ‘LPGA KEB하나은행 챔피언십’ 출전권이 주어진다. 또한 남자부 우승자에게는 올해 6월 처음 개최되는 ‘KEB하나은행 인비테이셔널’ 대회 출전권이 부여된다.박세리 감독은 “현역시절 소속 선수로 함께 했던 하나금융그룹과 뜻 깊은 대회를 개최하게 되어 감회가 새롭다”며 “이번 대회가 골프 주니어 선수들의 꿈과 실력을 키워가는 소중한 자리가 되길 바란다”고 밝혔다.

