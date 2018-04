'칼 대신 가위'…손질채소·간편식에 달라진 주방

주방 풍경이 달라지고 있다. 주방 필수품인 '칼'과 '도마' 사용이 눈에 띄게 줄고 있는 것. 실제 칼과 도마 매출은 지난해부터 감소세로 전환했다. 맞벌이 부부와 1인 가구가 증가하는 사회적 현상을 반영해 대형마트 식재료 코너에도 반조리식품인 RTC(Ready to Cook)와 간편식과 같은 RTE(Ready to Eat) 제품이 늘어나고 있기 때문으로 분석된다.

