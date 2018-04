케이옥션, 봄 맞이 '프리미엄·자선 경매' 개최

[아시아경제 김지희 수습기자] 케이옥션이 프리미엄 온라인 경매와 함께 자선경매를 진행한다. 경매는 오는 7일부터 18일까지 열린다.자선경매에는 이진용, 김은경의 작품을 비롯해 극단 우컴퍼니가 기증한 80만원 상당의 뮤지컬 '쿵짝2' 티켓 20매가 20만원에 올라온다. 글을 쓰고 그림을 그리는 민경희 작가와의 드로잉 클래스도 5만원부터 경매를 시작한다.프리미엄 온라인경매에서는 봄을 맞이해 '꽃과 여인'을 주제로 한 작품이 출품된다. 김종학의 '꽃과 나비', 황규백의 '찻잔과 바이올린'이 각각 500만원에 경매에 오른다. 여인을 소재로 한 박항률의 '기다림'과 이숙자의 '이브'는 각각 600만원, 450만원에 출품된다.집안을 환하게 하고 가정을 화목하게 한다는 의미를 가진 '화조도'도 800만원에 출품된다. 이번 경매에 오른 화조도는 19세기 제작된 8폭 화조도다.또 경매 최고가로 출품된 백남준의 'Last 16th Century Painting'은 1억2000만원에 경매를 시작한다. 추정가는 1억5000만원에서 3억원이다. 김창렬의 '회귀 PN99010'은 추정가 1억2000만원에서 1억5000만원으로 경매는 7500만원부터 시작한다.이밖에도 앤디 워홀, 타카시 무라카미, 데미안 허스트 등 해외 인기 작가들의 판화 작품도 만날 수 있다.

