답답한 코스닥, 벤처펀드 출시로 탈출.. 나의 플랜B 스탁론으로

전문가들은 바이오와 IT 업종 중심으로 시가총액이 큰 우량주 외에도 전기차와 미디어 관련 종목들을 눈여겨볼 것을 권했다.이런 가운데 최근 주식 투자자들 사이에서 스탁론이 큰 인기를 끌고 있다.스탁론은 주가가 반등하는 시점에서 높은 레버리지를 활용해 수익을 극적으로 확대할 수 있다. 만약 10%의 수익이 발생했다면 스탁론 이용시 최대 40%까지 수익률을 높일 수 있게 된다.때문에 상승전환이 예상되는 종목에 스탁론을 사용한다면 빠르게 수익 계좌로 전환할 수 있다. 게다가 이용금리는 연 3%대에 불과하고 마이너스 통장식으로 이용할 수도 있어 합리적이라는 평가다.◆ 하이스탁론, 연 3%대 최저 금리 상품 출시하이스탁론에서 개인투자자들의 이자 부담을 덜어주기 위해 연 3%대 최저금리 상품을 출시했다. 해당 상품에 문의 사항이 있을 경우 하이스탁론 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.한편, 하이스탁론을 이용 중인 투자자들 사이에 현재 관심이 높은 종목은등이다.- 연 3%대 업계 최저금리- 14년 연속 스탁론 시장 점유율 1위, 9년 연속 대한민국 퍼스트브랜드 대상- 증권사 미수/신용 실시간 상환- 마이너스 통장식, 한도증액 대출, 한 종목 100% 집중투자- 연장수수료 無※ 하이스탁론 상담센터 : 1599-8666바로가기 : http://www.hisl.co.kr/asia/main/main.php ※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

