배우 박민우가 오토바이 사고로 수술을 받은 사실이 뒤늦게 알려진 가운데 박민우에 대한 관심이 높아지고 있다.4일 박민우의 소속사 킹콩 by 스타쉽에 따르면 박민우는 지난달 15일 오토바이를 타고 가던 중 교통사고로 두부에 손상을 입고 큰 수술을 받았다고 전했다.1988년생인 박민우는 국민대학교 연극영화과 출신으로 지난 2011년 tvN 드라마 ‘꽃미남 라면가게’로 데뷔해 드라마 ‘선녀가 필요해’, ‘더 바이러스’, MBC ‘가화만사성’, SBS ‘모던파머’와 영화 ‘그날의 분위기’ 등 다수의 작품에 출연했다. 이 외에도 박민우는 SBS 예능 프로그램 ‘룸메이트2’에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다.한편 박민우는 지난 2016년 논산훈련소로 입소해 4주간의 기초 군사훈련을 마치고 사회복무요원으로 대체 복무 중이었다.

