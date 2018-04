화장실·담배 피우는 시간까지 체크…'주 52시간' 시행 앞둔 기업현장

[아시아경제 권재희 기자]"6시30분에 서버 막힙니다. 모두 하던 업무 마무리해주세요"는 지난달부터 전직원을 대상으로 '나인투식스(nine to six, 9시 출근 6시 퇴근)' 근무제를 실시하고 있다. 이 회사에서는 오후 5시30분이 되면 각 PC에 업무 마무리를 요청하는 메신저가 뜨고, 담당자들이 돌아다니면서 퇴근을 독려한다.도 지난달 28일부터 '자율적 선택근무제'를 도입해 2주에 총 80시간 근무를 시행했다. 매달 셋째 주 금요일에는 '슈퍼 프라이데이'로 오후 3시에 퇴근한다.근로시간 단축(주당 최대 52시간)이 불과 2개월여 앞으로 다가왔지만, 기업들의 현장 적용실험은 여전히 진행형이다. 주 근로시간을 68시간에서 52시간으로 단축하는 내용의 근로기준법 개정안은 근로자 300명 이상 대규모 사업장의 경우 오는 7월1일부터 전면 시행된다. 특별한 사유 없이 52시간 초과 근무가 이뤄질 경우 적발시 2년 이하 징역 또는 2000만원의 벌금에 처한다.법 시행에 따른 혼란을 미리 방지하기 위해 대기업들은 앞당겨 주 40시간 근무 등 시범운영을 하고 있지만 직원들 사이에서는 볼멘 소리가 나온다. 통신사에 다니는 이모(31)씨는 "업무량은 그대로인데 근로시간만 단축시킨다고 하니 수당은 합법적으로 안주고 야근은 집에가서 하라는 말로 밖에 들리지 않는다"고 불만을 털어놨다.사무직보다 생산현장의 고충이 더 크다.는 지난 2월부터 장시간 근로 관행 개선을 위해 주 최대 52시간 근무제 시범운행에 나섰다.역시 지난 2월말 부터 사무직은 주 40시간, 생산직은 주 52시간 근무를 시범 적용 중이다. 하지만, 제품 납기를 제 때에 맞출 수 있을 지 등에 대한 우려가 크다. 한 대기업 계열의 제조업체에 종사하는 유모(33)씨는 "이미 내부적으로는 최대한 52시간에 맞춰 일하라는 분위기가 형성돼있다"면서 "하지만, 제품이 잘팔리는 데 출하량을 맞추려면 주 52시간 근무로는 어림없다"고 말했다.주 52시간을 맞추기 위해 과도한 근무관리에 대해서도 불만이 터져나오고 있다. 제조 대기업에 종사하는 김모(36)씨는 "회사에서는 근무관리라는 이름으로 화장실 가는 시간, 담배피러 가는 시간 등도 다 체크해 순수 근무시간만 주 52시간에 맞추겠다고 한다"면서 "그렇게 하고도 업무를 마치지 못할 경우 퇴근도장 찍어놓고 야근해야한다"고 토로했다. 노사합의를 전제로 탄력근로 등의 유연 근무를 할 수 있는 기간을 넓혀주는 것이 현장의 혼란을 줄이는 길이라는 지적도 나온다. 현행 법에서 노사가 합의하면 탄력근로시간 단위를 3개월까지 허용하지만, 독일의 6개월 또는 12개월, 영국 17주 등 선진국에 비해 크게 짧다는 게 경영계의 주장이다.특히 문제가 되는 분야는 해외파견직이 많은 건설, 엔지니어링 업계다. 해외파견직의 경우 해외법인이 설립돼 있는 회사라 하더라도 해외법인 소속 직원이 아닐 경우 현지법을 적용받기 때문이다.한 대형 건설사 관계자는 "업종 특성상 공사기간을 맞추는 것이 중요한데 주 52시간 근무 적용시 그만큼 인건비가 늘어나 사업성이 떨어질 수밖에 없다"면서 "해외수주의 경우 합리적인 사업비에 공기까지 맞춰준다는게 강점인데, 현지에서 채용한 건설현장 인력은 주52시간 근무 예외라 쳐도 한국법 적용을 받는 해외파견직원들이 모두 퇴근하고 나면 이 사람들 관리감독없이 현장이 돌아가겠느냐"고 말했다.

