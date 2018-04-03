±Û·Î¹ú ÃÖ´ë ½º¸¶Æ®Æù °ÝÀüÁö ÀÎµµ¡¦±¸±Ûµµ ÇÕ¼¼

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.03 07:29 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.03 07:29

±¸±Û, 7~8¿ù Áß°¡Çü ÇÈ¼¿ ½º¸¶Æ®Æù ÀÎµµ Ãâ½Ã ¿¹»ó
ÀÎµµ, »ï¼ºÀüÀÚ¡¤¾ÖÇÃ¡¤Áß±¹¾÷Ã¼ °æÀï Ä¡¿­
"ºü¸¥ LTE ½º¸¶Æ®Æù º¸±Þ, 12¾ï ÀÎ±¸"



[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÓ¿ÂÀ¯ ±âÀÚ] ±Û·Î¹ú ½º¸¶Æ®Æù ÃÖ´ë °ÝÀüÁö ÀÎµµ¿¡ ±¸±Û±îÁö ÇÕ¼¼ÇÑ´Ù. ÀÎµµ´Â ¼ºÀå ÀáÀç·ÂÀÌ ³ôÀº ½ÅÈï½ÃÀåÀ¸·Î ÀÌ¹Ì »ï¼ºÀüÀÚ, Áß±¹¾÷Ã¼, ¾ÖÇÃÀÇ Ç÷Åõ°¡ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Â °÷ÀÌ´Ù. ±Û·Î¹ú ¾÷Ã¼µéÀÇ Ä¡¿­ÇÑ Á¦Ç°¡¤°¡°Ý ´ÙÅùÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.

2ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ITÀü¹®¸ÅÃ¼ ¾Èµå·ÎÀÌµå¼¾Æ®·², ÀÌÄÚ³ë¹ÍÅ¸ÀÓÁî µî¿¡ µû¸£¸é ±¸±ÛÀº ÀÎµµ µî ½ÅÈï½ÃÀåÀ» °Ü³ÉÇÑ Áß°¡ ÇÈ¼¿ ½º¸¶Æ®ÆùÀ» °³¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÄÚ³ë¹ÍÅ¸ÀÓÁî´Â "¿ÃÇØ 7¿ù ¶Ç´Â 8¿ù¿¡ Ãâ½ÃµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù"°í Àü¸ÁÇß´Ù.

ºÏ¹Ì Áö¿ªÀ» ÁÖ¿ä ½ÃÀåÀ¸·Î »ï´ø ±¸±ÛÀÌ ÀÎµµ¿¡ ¶Ù¾îµç ÀÌÀ¯´Â °£´Ü¸í·áÇÏ´Ù. ½º¸¶Æ®Æù ½ÃÀå Æ÷È­·Î ±³Ã¼ ½Ã±â°¡ ´Ã¾î³­ ÀÌ¶§, Àý¹Ý ÀÌ»óÀÌ 2GÆùÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÎµµ´Â ÁÁÀº ¸Ô°Å¸®°¡ ¾Æ´Ò ¼ö ¾ø´Ù. ÀÎµµ ÀÎ±¸´Â ¹«·Á 12¾ïÀÌ´Ù. °Ô´Ù°¡ ÀÎµµ ³» LTE ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·ÎÀÇ ÀüÈ¯Àº ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù. Áö³­ÇØ 2ºÐ±â ÆÇ¸ÅµÈ LTE ½º¸¶Æ®Æù¸¸ 1¾ï5000¸¸´ë¿´´Ù. ÀÌ´Â Áß±¹°ú ¹Ì±¹¿¡ ÀÌ¾î ¼¼ ¹øÂ°·Î Å« ¼öÄ¡·Î, ¿ÃÇØ ¹Ì±¹µµ Á¦Ä¥ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ, »þ¿À¹Ì¡¤¿øÇÃ·¯½º µî Áß±¹ ¾÷Ã¼»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðµ¨ Áß½ÉÀÇ Äà´ë ³ôÀº ¾ÖÇÃ±îÁö ÀÎµµ ½ÃÀå Á¡À¯À² È®´ë¿¡ ¿­À» ¿Ã¸®´Â ÀÌÀ¯µµ ¹Ù·Î ¿©±â¿¡ ÀÖ´Ù. ¾ÖÇÃÀº ÀÎµµ¿¡ º¸±ÞÇü ¾ÆÀÌÆù Á¶¸³À» À§ÇÑ »ý»ê±âÁö±îÁö ¸¶·ÃÇÑ »óÅÂ´Ù.
±¸±ÛÀº ¾Õ¼­ ÁßÀú°¡Çü ³Ø¼­½º·Î ÀÎµµ¿¡¼­ Àç¹Ì¸¦ ºÃÀ¸³ª ÀÌ Á¦Ç° ´ÜÁ¾ µÚ ¿øÇÃ·¯½º µî¿¡ Á¡À¯À²À» ¿ÏÀüÈ÷ ³»ÁÖ°í ¸»¾Ò´Ù. ±¸±ÛÀº ±âÁ¸ÀÇ °í°¡Çü ÇÈ¼¿ ´ë½Å ÀÎµµ¿¡¼­ ÈïÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁßÀú°¡Çü ÇÈ¼¿À» ³»³õÀ» ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ ÀÎµµ ½ÃÀå ÃÖ°­ÀÚ´Â »ï¼ºÀüÀÚ¿´´Ù. ±×·¯³ª Ä«¿îÅÍÆ÷ÀÎÆ®¸®¼­Ä¡¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ 4ºÐ±â »þ¿À¹Ì(25%)°¡ »ï¼ºÀüÀÚ(23%)¸¦ Á¦Ä¡°í 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ÀÎµµ ½º¸¶Æ®Æù ½ÃÀå¿¡¼­ ºÐ±â Á¡À¯À² 1À§¸¦ »¯±ä °ÍÀº 6³â ¸¸ÀÌ¾ú´Ù. »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ ¿ª·® °­È­°¡ ¿¹»óµÈ´Ù. ¿©±â¿¡ ±¸±Û±îÁö ÇÕ¼¼ÇÏ¸é¼­ ÀÌ¿¡ ¿ÃÇØ ÀÎµµ ³» ¾÷Ã¼ °£ °æÀïÀº ´õ¿í Ä¡¿­ÇØÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.

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