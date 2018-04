[포스코 50년] 창립 100주년 매출 500조원 목표

권오준 포스코 회장 [사진= 포스코 제공]

가 1일 창립 50주년을 맞이했다.

포스코는 창립 100주년이 되는 2068년 연결 매출 500조원이라는 원대한 꿈을 세웠다.

포스코는 1일 창립 50주년을 맞아 경상북도 포항시 포스텍 체육관에서 '미래비전 선포식'을 개최하고 글로벌 100년 기업으로서의 미션과 비전을 발표했다.이날 선포식에서 권오준 회장은 미국의 테드(TED) 강연 방식으로 글로벌 100년 기업 포스코의 새로운 미션인 'Unlimit the Limit: Steel and Beyond'를 설명했다. 지난 50년 포스코 도전의 역사를 바탕으로 미래에는 철강 뿐만 아니라 비철강 분야에서도 강자가 되겠다는 '한계를 뛰어 넘어 철강 그 이상으로'의 의미를 지니고 있다.포스코는 4차산업 시대를 맞이해 철강 이외 다른 산업에서의 새로운 도약을 선언했다. 권오준 회장은 "본업인 철강 부문은 지속적으로 고부가가치화를 추구하고 철강 이외 다른 산업을 통해 새로운 도약을 해야 한다"고 강조했다.현재 포스코는 이익의 80% 가량을 철강 및 관련 분야에서 거둬들이고 있다. 이러한 현재의 수익구조를 철강, 인프라, 신성장 등 3대 핵심사업군에서 4:4:2의 비율로 수익을 낼 수 있도록 육성한다는 것이 포스코의 새로운 비전이다. 창립 100주년이 되는 2068년에는 연결 매출 500조원, 영업이익 70조원을 달성한다는 장기 목표도 새로 수립했다. 포스코는 지난해 연결 기준 60조6551억원 매출을 달성했다.주력 사업인 철강 외에 인프라 분야에는 트레이딩, 건설, 에너지, ICT 등이 포함되고, 신성장 분야에서는 에너지저장소재, 경량소재 등에 집중할 방침이다.미션과 함께 선포한 비전 역시 위대한 포스코가 되자는 의미로 'POSCO the Great'로 정했다. POSCO the Great는 권 회장이 2014년 처음 취임할 당시 위기에 직면했던 포스코를 회생시키기 위해 가장 강력했던 포스코의 위상을 되찾자는 의미에서 내건 슬로건이었는데, 이번에 사업구조와 기술, 조직문화를 최고 수준으로 끌어린다는 의미인 Great Business, Great Technology, Great Culture로 체계화했다.