'비긴어게인2' 김윤아, 포르투갈 거리에 울려퍼진 세월호 추모곡 '강'…네티즌 "독보적이다"

사진=JTBC '비긴어게인2' 화면 캡처

포르투갈 팀 자우림의 김윤아와 이선규, 윤건과 로이킴은 포르투갈 리스본 공항에 도착하자마자 숙소로 옮겨 쉬지도 않고 버스킹 연습을 하는 모습을 보였다.

‘비긴어게인2’에서 김윤아가 마성의 보이스로 포르투갈을 홀렸다.30일 첫 방송된 JTBC ‘비긴어게인2’에서는 포르투갈 팀의 첫만남과 1일차 버스킹하는 장면이 방송됐다.멤버들은 첫 번째 버스킹을 위해 히베이라 광장으로 향했다. 윤건은 거리에서 만난 포르투갈 사람들에게 인사를 건네는 등 천진한 면모를 보였고, 강가에 도착하자 "이 강을 배경으로 버스킹을 하자"고 제안했다.포르투갈의 야경과 강이 어우러진 거리에서 멤버들은 버스킹을 시작했다. 김윤아와 이선규는 프랭크 시나트라의 '플라이 미 투 더 문(Fly Me To The Moon)', 윤건과 로이킴은 '그래비티(Gravity)'를 열창했다.이어 김윤아는 “한국은 몇년전 많은 사람들이 가족을 잃었다"고 말문을 연 뒤 "우리는 할 수 있는 게 아무것도 없었다. 제가 할 수 있는 유일한 것은 그들을 위한 만드는 것“라며 네 번째 솔로 앨범 '타인의 고통' 수록곡 '강'을 열창했다.버스킹의 후반부 김윤아는 자우림의 명곡 '샤이닝'을 열창해 현지인들에게 박수갈채와 함께 환호성을 받기도 했다.'비긴어게인'은 대한민국 최고의 뮤지션들이 국내가 아닌 해외의 낯선 도시에서 버스킹에 도전하는 야외 버라이어티 프로그램으로 이소라, 유희열, 윤도현, 노홍철이 아일랜드로 떠나 아름다운 음악을 선보였던 시즌1을 잇는 두 번째 시즌으로 돌아왔다. 김윤아와 이선규, 윤건, 로이킴이 포르투갈로, 박정현과 하림, 헨리, 악동뮤지션 수현이 헝가리로 떠났다.방송 후 네티즌들은 "역시 김윤아, 독보적이다", "방송을 통해 느껴진 진심에 눈물이 났다" , "자랑스러운 라이브다, 집중하게 되는 목소리", "목소리 가사 포르투칼 야경 모두 눈물이 나네요" 등의 반응을 나타냈다.