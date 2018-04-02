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Áß¶û±¸ ¸é¸ñ5µ¿ Áß°£ÁýÇÏÀå ÁÖº¯ Àå¹Ì 5000ÁÖ ½É¾î

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.02 06:20 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.02 06:20

ÁÖ¹Î 300¿©¸í Âü¿©, Àå¹Ì 5000ÁÖ ½ÄÀçÇÏ¸ç Áß°£ÁýÇÏÀå ÁÖº¯ È¯°æ°³¼±¿¡ Èû º¸ÅÂ

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] Áß¶û±¸(±¸Ã»Àå ³ªÁø±¸)´Â 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ¸é¸ñ5µ¿ Áß°£ÁýÇÏÀå(µ¿ÀÏ·Î 541 ¿Ü 5ÇÊÁö)¿¡¼­ ÁÖ¹Î µî 300¿©¸íÀÌ Âü¿©ÇÑ °¡¿îµ¥ ¡®Áß°£ÁýÇÏÀå È¯°æ°³¼± »ç¾÷ °á°ú º¸°í¡¯¿Í ½Ä¸ñÀÏ ¸ÂÀÌ ¡®Áß°£ÁýÇÏÀå ÁÖº¯ Àå¹Ì½É±â¡¯ Çà»ç¸¦ °®´Â´Ù.

Áß¶û±¸¿¡ ¼ÒÀçÇÑ Áß°£ÁýÇÏÀåÀº 1970³â 6¿ù ¼³¸³ ÀÌ·¡ ±×µ¿¾È È¯°æ°³¼± ¾øÀÌ ¿î¿µµÅ ½Ã¼³ÀÌ ³ëÈÄ, ÀÎ±Ù ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¾ÇÃë ¹× ¼ÒÀ½ µîÀÇ ºÒÆíÇÔÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î È£¼ÒÇØ ¿Ô´Ù.

ÀÌ¿¡ ±¸´Â ÁÖ¹Î°ú »ó»ýÇÏ´Â Áß°£ÁýÇÏÀåÀ» ¸¸µé±â À§ÇÑ È¯°æ°³¼± ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ªÀ» Áö³­ 2015³â 12¿ù Âø¼ö ÈÄ ¾à 2³â¿© ¸¸¿¡ ½Ã¼³ °³¼± µîÀ» ¿Ï·á, ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ±× µ¿¾ÈÀÇ ÃßÁø °á°ú¸¦ º¸°íÇÏ´Â ÀÚ¸®¸¦ ¸¶·ÃÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ º¸°íÈ¸¿¡ Âü¿©ÇÑ ÁÖ¹ÎµéÀº ž´ÈÄ 3½Ã30ºÐºÎÅÍ ¸é¸ñµ¿ Áß°£ÁýÇÏÀå ÀÎ±Ù Áß¶ûÃµ º¯¿¡ ¡®¼­¿ïÀå¹ÌÃàÁ¦¡¯ ¼º°øÀ» ±â¿øÇÏ´Â Àå¹Ì 5000ÁÖ¸¦ ½ÉÀ¸¸ç Áß°£ÁýÇÏÀå ÁÖº¯ È¯°æ°³¼±¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÅ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¸é¸ñ5µ¿ Áß°£ÁýÇÏÀåÀº Áß¶û±¸¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â Æó±â¹°À» ¼öµµ±Ç ÀÎ±Ù ÃÖÁ¾ Ã³¸®Àå±îÁö ½Å¼ÓÇÏ°í È¿À²ÀûÀ¸·Î ¿î¼Û, È­Àç µî ±¹°¡ Àç³­ ½Ã ¹ß»ýµÇ´Â Æó±â¹°À» º¸°üÇÏ´Âµ¥ ÀÖ¾î Áß¿äÇÑ ½Ã¼³ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ±¸´Â ´Ü¼øÇÑ È¯°æ°³¼±ÀÌ ¾Æ´Ñ ÁÖ¹Î°ú »ó»ýÇÏ´Â ½Ã¼³·Î Å»¹Ù²Þ½ÃÅ°´Â °Í¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃç »ç¾÷À» ÃßÁøÇØ ¿Ô´Ù.



¸ÕÀú ÁýÇÏÀå¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â ¾ÇÃë¿Í ¼ÒÀ½À» °³¼±ÇÏ±â À§ÇØ À½½Ä¹°¾²·¹±â ÁýÇÏ½Ã¼³ ±¸Á¶¹°À» ¼³Ä¡, Å»Ãë½Ã¼³À» Á¤ºñÇØ 80% ÀÌ»ó ¾ÇÃë¸¦ °³¼±Çß´Ù.

¶Ç, ÁýÇÏÀå ´ãÀåÀ» Ä£È¯°æ ¸ñÀç ¹æÀ½º®À¸·Î ±³Ã¼ÇÏ°í ¾ß°£ÀÛ¾÷ ¼ÒÀ½À» Â÷´ÜÇÏ±â À§ÇØ ÁýÇÏÀå ¹Ù·Î ¿·¿¡ ¹æÀ½º®À» Ãß°¡·Î ¼³Ä¡ÇßÀ¸¸ç, ¹Ì°ü»ó ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´ø ÀûÀçÇÔ º¸°ü½Ã¼³µµ ½Å±Ô·Î ¼³Ä¡Çß´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²², ´ÜÀýµÆ´ø ÁýÇÏÀå ±ÙÃ³ Áß¶ûÃµ »êÃ¥·Î¸¦ Àå¾È±³¿¡¼­ ¸é¸ñÃµ ÇÕ·ù ÁöÁ¡±îÁö ¿¬°á, 600§³ ±Ô¸ðÀÇ °ø¿øÀ» Á¶¼ºÇØ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÀÌ¿ëÇÏµµ·Ï ¸¸µé¾ú´Ù.

±¸´Â ¾ÕÀ¸·Î °­¿ì ½Ã °Å¸§¸Á ¿ªÇÒÀ» ÇÏ¿© Áß¶ûÃµ ¹ü¶÷ ½Ã Æó±â¹°·Î Èê·¯µé¾î°¡´Â °ÍÀ» ¸·¾Æ ¾ÇÃë ¹ß»ýÀ» ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¡®ÃÊ±â¿ì¼öÃ³¸®½Ã¼³¡¯ ¼³Ä¡µµ °ËÅäÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÁÖ¹ÎµéÀÌ Á¤¼º²¯ ½ÉÀº¡®·ÎÁî³ª¿ì¡¯¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 2Á¾ 2»öÀÇ Àå¹Ì 5000ÁÖ´Â ¼­¿ïÀå¹ÌÃàÁ¦°¡ ¿­¸®´Â 5¿ù¿¡ °³È­, ÁÖ¹ÎÀÌ ÇÔ²² ¸¸µé¾î °¡´Â ÃàÁ¦ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

³ªÁø±¸ Áß¶û±¸Ã»ÀåÀº¡°Áß°£ÁýÇÏÀåÀº À½½Ä¹° µîÀÇ Æó±â¹°À» ¼öµµ±Ç ÀÎ±ÙÀÇ ÃÖÁ¾ Ã³¸®Àå±îÁö ½Å¼ÓÇÏ°í È¿À²ÀûÀ¸·Î ¿î¼ÛÇÏ±â À§ÇØ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ ÁÖ¹Î»ýÈ° ±â¹Ý½Ã¼³¡±ÀÌ¶ó¸ç¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áß°£ÁýÇÏÀå È¯°æÁ¤ºñ¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ¿© ÁÖ¹ÎÄ£È­ °ø°£À¸·Î ¸¸µé¾î ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr

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