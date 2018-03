신라젠, 홍콩서 '백시니아 바이러스 생산을 위한 방법 및 조성물' 특허 등록

신라젠 신라젠 현재가 108,300 전일대비 1,200 등락률 +1.12% 거래량 478,940 전일가 107,100 close

[아시아경제 문채석 기자]이 홍콩에서 백시니아 바이러스 관련 특허가 추가로 등록됐다고 30일 밝혔다.이번에 '백시니아 바이러스의 생산을 위한 방법 및 조성물(METHODS AND COMPOSITIONS FOR PRODUCTION OF VACCINA VIRUS)'에 관한 특허는 이달 기준 미국, 일본, 호주, 중국에 이어 홍콩에서 등록 결정(등록 5개국)됐고 캐나다, 한국, 브라질, 유럽, 미국 등에서 특허 출원 진행 중에 있다.한편 지난 26일에는 프랑스, 독일, 영국, 스페인, 이탈리아 등 유럽 13개국에서 '종양 용해 백시니아 바이러스 병용 암 치료요법(Oncolytic Vaccinia Virus Combination Cancer Therapy)'에 관한 특허가 등록된 바 있다.신라젠 관계자는 "계속적인 글로벌 특허 등록으로 인해 상업화를 대비한 제품 권리확보를 공고히 진행 중"이라며 "현재 전세계 41개국가에서 102건의 특허 등록을 확보하게 됐다"고 말했다.