±¤ÁÖ½Ã, ÀÚÄ¡ºÐ±Ç °áÀÇ ½Ã¹Î ´ëÅä·ÐÈ¸ °³ÃÖ

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±¤ÁÖ½Ã´Â Áö³­ 2012³â ¡®Áö¹æºÐ±ÇÃËÁøÀ» À§ÇÑ Á¶·Ê¡¯¸¦ Á¦Á¤ÇÏ°í Áö¹æºÐ±ÇÇùÀÇÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ Àü±¹ÀûÀ¸·Î Áö¹æºÐ±Ç¿îµ¿ È®»êÀ» À§ÇØ Èû½á¿Ô´Ù. ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸¿Í ÇÔ²² Áö¹æºÐ±ÇÀÇ ±¸½ÉÁ¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¦3±â ±¤ÁÖ½Ã Áö¹æºÐ±ÇÇùÀÇÈ¸°¡ º»°Ý Ãâ¹üÇØ Áö¿ª¿¡¼­ ´Ù¾çÇÑ ºÐ±Ç ÃËÁø¿îµ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¹®½Â¿ë ±âÀÚ msynews@naver.com

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