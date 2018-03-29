±¤ÁÖ½Ã, ÀÚÄ¡ºÐ±Ç °áÀÇ ½Ã¹Î ´ëÅä·ÐÈ¸ °³ÃÖ

Á¤ºÎ °³Çå¾È Áß ¡®ÀÚÄ¡ºÐ±Ç¡¯ ³íÀÇÀÇ Àå ¸¶·Ã¡¦Áö¿ª¹ßÀü °ßÀÎÇÒ ¿øµ¿·Â ¸¶·Ã ÃË±¸[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹®½Â¿ë ±âÀÚ] ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã´Â ÃÖ±Ù ÈµÎ°¡ µÇ°í ÀÖ´Â Çå¹ý °³Á¤°ú °ü·Ã, 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 5?18±â³ä¹®È¼¾ÅÍ¿¡¼ ¡®ÀÚÄ¡ºÐ±Ç¡¯ °áÀÇ¸¦ ´ÙÁö´Â ½Ã¹Î ´ëÅä·ÐÈ¸¸¦ Áö¹æºÐ±Ç°³Çå±¤ÁÖÈ¸ÀÇ¿Í °øµ¿À¸·Î °³ÃÖÇÑ´Ù.
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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³ 26ÀÏ ¹ßÀÇÇÑ Á¤ºÎ °³Çå¾È¿¡´Â Áö¹æºÐ±Ç°ú °ü·ÃÇØ ÃÑ°¿¡ Áö¹æºÐ±Ç±¹°¡ÀÓÀ» ¼±¾ðÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù. ±×µ¿¾È ¾²¿´´ø Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ´ë½Å ¡®Áö¹æÁ¤ºÎ¡¯·Î ¸íÄªÀ» º¯°æÇÏ°í, ´ëÅë·É°ú Áö¹æÁ¤ºÎÀÇ ÀåÀÌ ÇÔ²² È¸ÀÇÇÏ´Â °¡Äª ¡®±¹°¡ÀÚÄ¡ºÐ±ÇÈ¸ÀÇ¡¯µµ ½Å¼³Çß´Ù.
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±¤ÁÖ½Ã´Â Áö³ 2012³â ¡®Áö¹æºÐ±ÇÃËÁøÀ» À§ÇÑ Á¶·Ê¡¯¸¦ Á¦Á¤ÇÏ°í Áö¹æºÐ±ÇÇùÀÇÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ Àü±¹ÀûÀ¸·Î Áö¹æºÐ±Ç¿îµ¿ È®»êÀ» À§ÇØ Èû½á¿Ô´Ù. ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸¿Í ÇÔ²² Áö¹æºÐ±ÇÀÇ ±¸½ÉÁ¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¦3±â ±¤ÁÖ½Ã Áö¹æºÐ±ÇÇùÀÇÈ¸°¡ º»°Ý Ãâ¹üÇØ Áö¿ª¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ºÐ±Ç ÃËÁø¿îµ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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