[현대차 지배구조 개편]모비스 분할 주주 동의·대주주 지분 매매는 숙제

[아시아경제 송화정 기자]현대자동차그룹이 지배구조 개편에 성공하기 위해서는 가장 먼저

현대모비스 현대모비스 현재가 251,500 전일대비 10,000 등락률 -3.82% 거래량 885,719 전일가 261,500 close

분할에 대한 주주들의 동의를 이끌어내야 할 것으로 보인다.

현대글로비스 현대글로비스 현재가 187,500 전일대비 14,000 등락률 +8.07% 거래량 1,211,970 전일가 173,500 close

기아차 기아차 현재가 31,900 전일대비 1,100 등락률 -3.33% 거래량 966,956 전일가 33,000 close

현대제철 현대제철 현재가 50,800 전일대비 400 등락률 -0.78% 거래량 328,141 전일가 51,200 close

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이번 지배구조 개편으로 현대모비스는 투자 및 핵심부품 사업 부문과 모듈 및 AS부품 사업 부문을 인적분할하고 모듈 및 AS부품 사업 부문을와 합병하게 된다. 수익성이 높은 AS 부문이 현대글로비스에 합병되면서 현대모비스에는 부정적이라는 평가가 나온다.현대모비스의 AS 부문은 영업이익률 25%, 연평균 매출성장률 4.5%의 고수익성 사업이다. 송선재 하나금융투자 연구원은 "해외 연결 지분을 존속 모비스에 배정했다는 점에서 AS 사업 일부는 남아 있으나 모듈 및 AS 사업 분할 법인의 2017년 기준 세전이익 1조4400억원으로 이에 대한 합병가액 9조2700억원에 대한 평가가 적절한지는 모비스 소액주주별 시각에 따라 상이할 수 있다"고 분석했다.김진우 한국투자증권 연구원은 "모비스의 내부지분율은 30.7%이며 국민연금 지분은 9.8%, 외국인 지분율이 47.8%에 달한다"면서 "모비스는 사업효율화를 목적으로 인적분할을 단행했지만 AS와 모듈 사업을 모비스와 글로비스가 나눠야 하는 이유, 오너일가의 지분 매입 방법과 시점, 모비스의 분할합병 비율 등에 대해 여전히 시장 의구심이 남아 있어 이에 대한 명확한 설명이 필요할 것"이라고 말했다.분할합병 완료 이후 대주주와 계열사간 주식 매매도 과제다. 정몽구 회장과 정의선 부회장은 합병 글로비스 지분 12.3%와소유의 모비스 존속법인 16.9%를 교환할 예정이다. 또한소유의 존속 모비스 5.7%, 합병글로비스 소유의 존속 모비스 0.7%를 추가 매입한다. 정몽구 회장과 정의선 부회장이 계열사가 보유한 존속 모비스 지분을 모두 인수한다면 모비스 지분 30.3%를 확보하게 된다. 지분 매입을 위해 막대한 자금이 소요될 전망이다. 정용진 신한금융투자 연구원은 "현 시점에서 기아차가 보유한 지분가치는 4조3000억원 규모다. 현대제철 보유분까지 포함하면 6조원에 이르고 양도소득세도 1조원대로 예상한다. 존속 모비스를 지주회사로 전환하지 않기 때문에 양도소득세에 대한 혜택 없이 사재 출연을 통한 세금 납부가 예상된다"면서 "실제 지분 교환 거래는 분할합병에 따른 변경상장 예정일인 7월 이후 진행된다. 주가 변동에 따른 지분가치 변화를 염두해야 하지만 현재 대주주 일가가 보유한 글로비스 지분가치가 2조원에 불과하기 때문에 전체 비용을 커버할 순 없을 것"이라고 분석했다.주식 교환은 기아차 투명경영위원회 등을 통해 적정성을 평가한 후 이뤄진다. 현대차그룹 관계자는 "주식교환은 단순한 시가가 아니라 독립적인 회계법인, 법무법인에서 평가한 금액과 기타 연계사항을 고려한 가격으로 이뤄진다"면서 "이 부분에 대해서는 추가적으로 기아차 투명경영위원회와 이사회에서 거래 적정성에 대한 평가 후 거래가 이뤄질 것"이라고 설명했다.