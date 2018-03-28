±Ý°¨¿ø, °íÀ§Çè ETF ÆÇ¸Å¿¡ '¼ÒºñÀÚ°æº¸' ¹ß·É

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±ÇÇØ¿µ ±âÀÚ] ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ÀºÇà¿¡¼ ÆÇ¸ÅµÇ´Â °íÀ§Çè »óÀåÁö¼öÆÝµå(ETF) »óÇ°¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚ ÇÇÇØ°¡ ¿ì·ÁµÈ´Ù¸ç ¼ÒºñÀÚ°æº¸¸¦ ¹ß·ÉÇß´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº ÃÖ±Ù ÀºÇàÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ·¹¹ö¸®Áö ETF µî °íÀ§Çè ±ÝÀü½ÅÅ¹»óÇ° ÆÇ¸Å°¡ ±ÞÁõÇØ ¼ÒºñÀÚ°æº¸(ÁÖÀÇ ´Ü°è)¸¦ ¹ß·ÉÇÑ´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Áö³ 2012³â ¼ÒºñÀÚ°æº¸ Á¦µµ µµÀÔ ÈÄ ±Ý°¨¿øÀÌ Æ¯Á¤ ±ÝÀ¶»óÇ°¿¡ ´ëÇØ ¼ÒºñÀÚ°æº¸¸¦ ³»¸° °Ç Ã³À½ÀÌ´Ù. ¼ÒºñÀÚ ÇÇÇØ ¿¹¹æÀ» À§ÇØ '¼ÒºñÀÚ ½Ç¹«ÇùÀÇÈ¸'¿¡¼ °¨µ¶ºÎ¼¿Í ³íÀÇÇØ °áÁ¤µÆ´Ù.
Áö³ÇØ ÀºÇà±ÇÀÌ ÆÇ¸ÅÇÑ ETF ½ÅÅ¹»óÇ° Áß °íÀ§Çèµî±Þ ETF ½ÅÅ¹Àº 4Á¶1000¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ 2015³â 3000¾ï¿ø ´ëºñ 15.4¹è ±ÞÁõÇß´Ù. Àú±Ý¸®·Î ÀºÇà ¿¹¡¤Àû±Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼±È£µµ°¡ ³·¾ÆÁöÀÚ ÀºÇàµéÀÌ ³ôÀº ¼öÀÍÀÌ ¿¹»óµÇ´Â °íÀ§Çè ETF »óÇ°À» Àû±Ø ÆÇ¸ÅÇÑ ¿µÇâÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù. Áö³ÇØ ¿ùÆò±Õ ÆÇ¸Å¾×ÀÌ 3449¾ï¿øÀÌ¾ú´ø °íÀ§Çè ETF´Â ¿Ã µé¾î 1, 2¿ù ¿ùÆò±Õ ÆÇ¸Å¾×ÀÌ 6379¾ï¿øÀ¸·Î µÎ ¹è ¼öÁØÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù.
°íÀ§Çè ETF Áß ·¹¹ö¸®Áö ETF´Â Áö¼ö°¡ ¿À¸£¸é Áö¼ö »ó½Â·üº¸´Ù ´õ Å« ¼öÀÍÀ» ³¾ ¼ö ÀÖÁö¸¸ ÇÏ¶ôÀå¿¡¼± ±×¸¸Å ¼Õ½ÇÆøÀÌ Ä¿Áø´Ù. ÀÎ¹ö½º ETF´Â Áö¼ö°¡ ³»¸®¸é Áö¼ö ´õ Å« ¼öÀÍÀ» ³¾ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°è‰Â »óÇ°ÀÎµ¥ Áö¼ö°¡ ¿À¸£¸é ¼Õ½ÇÆøÀÌ ´õ Ä¿Áø´Ù.°ü·Ã »óÇ°¿¡ ´ëÇÑ ±Ý°¨¿ø ¹Î¿øÀº 2015³â ÀÌÈÄ 19°Ç¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î ±ÝÀ¶½ÃÀå º¯µ¿ °¡´É¼ºÀÌ Ä¿ °ü·Ã ¹Î¿øÀÌ ±ÞÁõÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ±Ý°¨¿øÀº ³»´ÙºÃ´Ù.
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