한-유럽 미래자동차포럼 "한-유럽, 미래車 기술 통해 환경문제 협력"

디미트리스 실라키스 주한유럽상공회의소 회장

[아시아경제 조한울 수습기자] 한-유럽 미래 자동차 포럼이 28일 여의도 콘래드 호텔에서 개최됐다. 이번 포럼은 주한유럽상공회의소(ECCK)와 유럽자동차제작자협회(ACEA), 한국수입자동차협회(KAIDA)가 공동으로 주최했다.'자동차의 미래는 똑똑해지고 깨끗해질 것이다!(The Future of Mobility will be Cleaner and Smarter!)' 를 주제로 진행된 본 행사는, 미래 자동차를 대표하는 자율주행 자동차, 커넥티드카, 전기자동차 등 3개 분야와 관련해 한국과 유럽의 미래 자동차 기술에 대해 토론하고 건설적인 방향을 제시하기 위해 마련됐다. 이날 포럼에는 국내외 산학연관 관계자 100여명이 참석했다.디미트리스 실라키스 주한유럽상공회의소 회장은 개회사를 통해 “한국과 유럽은 환경 문제에 대해 적극적으로 대응하고 있다. 오랫동안 함께 혁신하고 성장해온 전략적 파트너인 한국과 유럽은, 더욱더 견고한 협력관계를 통해, 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 미래 자동차 기술에 대한 도전을 기회로 삼고, 환경문제를 함께 해결해나가야 한다”고 말했다.이번 포럼의 기조연설은 “모빌리티의 재정의: 자동차 제작자에서 모빌리티 공급자로의 변화”를 주제로 에릭 요나트 유럽자동차제작자협회 사무총장이 맡았다. 또한 조성우 자동차안전연구원 K-city 준비팀장, 시나 마렉 다임러 자동차 규제 전략 담당 매니저, 알렉산더 마스트로비토 스카니아 홍콩 지속가능 교통운송 솔루션 총괄 등을 포함해 유럽 기업, 정부연구기관 및 학계의 국내외 최고 권위자들의 강연과 패널 토론이 진행됐다.