투자 성향 따라 장기·분산 적립식 투자

G2(미국, 중국) 리딩기업에 투자한다. 미국은 자본주의 시장에서 세계 최첨단, 초일류 산업의 본산이며, 신흥국 시장의 중산층 증가가 미국의 수출 증대로 이어질 것으로 기대되고 있다. 중국은 지속 가능한 경제 성장을 위하여 내수 부양 정책을 적극적으로 실시 중이며, ‘소황제’라고 불리는 세대가 학교를 졸업하고 생산 인구로 편입되면서 소비와 생산의 주축이 되고 있다.

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 거침없는 상승 랠리를 보였던 국내외 증시가 올해 들어 양상이 달라지고 있다. 미국의 기준금리 인상, '트럼프노믹스'로 발생된 무역제재 조치와 이에 대한 상대국의 보복 관세 추진 등 불안감이 커지고 있다. 변동성장세에서 효과적인 투자 방법 중 하나는 분할 매수, 즉 적립식 투자다. 한국투자증권은 'Start Up 적립식플랜' 이란 이름으로 적립식 투자 특성에 맞는 서비스 및 상품을 선보이고 있다.첫 번째 상품은 'DB Start Up 글로벌4차산업 EMP펀드'다. EMP는 상장지수펀드(ETF) 자문 포트폴리오(ETF Managed Portfolio)의 약자로 전체 자산의 50% 이상을 ETF에 투자하는 포트폴리오 전략이다. 개별 주식으로 이뤄진 포트폴리오 대비 낮은 비용과 분산 효과가 뛰어나 포트폴리오 전체의 안정성이 높아지는 특징이 있다. 해당 펀드는 4차 산업혁명 시대 도래에 따른 투자기회에 집중하여 핀테크, 블록체인, 클라우드 등의 응용 기술 부문 ETF와 반도체, 통신, 2차 전지 등 인프라 부문 ETF로 나눠서 투자한다.두 번째 상품은 'KB Start Up 액티브아시아 EMP펀드'다. 글로벌 경기 회복세가 지속되는 가운데 아시아 수출 국가들의 수혜가 예상되고 있으며, 아시아의 풍부한 인구와 커가는 내수시장은 경제 성장을 뒷받침하고 있다. 신흥국 내에서도 지역별 이익 전망을 차별화된 모습을 보이고 있어 해당 펀드는 기업 이익 호조가 지속되고 있는 한국, 중국, 대만, 인도 및 베트남 등 신흥 아시아 국가를 대표하는 ETF에 분산 투자한다.마지막 상품은 '한국투자StartUp-G2리서치랩'이다. 본 상품은 전세계 GDP와 금융시장의 약 절반을 차지하는문성필 상품전략본부 전무는 “적립식 기간이 길수록 투자 시점의 영향은 적으며 안정적인 성과가 기대 가능하다”고 말했다. 동 상품들은 한국투자증권 전 영업점과 인터넷을 통해 가입이 가능하다.