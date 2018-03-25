Áß±¹¼­ ÇÑ±¹ó³ Á¡À¯À² 4³â»õ 9%¡æ3.8%

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¶ÀºÀÓ ±âÀÚ] ¼¼°è ÃÖ´ë ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀåÀÎ Áß±¹¿¡¼ ÇÑ±¹ ÀÚµ¿Â÷ ¾÷Ã¼ÀÇ ½ÃÀåÁ¡À¯À²ÀÌ 4³â»õ 9.0%¿¡¼ 3.8%·Î ¶³¾îÁø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
25ÀÏ ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ß°£ÇÑ ÇØ¿Ü°æÁ¦Æ÷Ä¿½º 'Áß±¹ ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀå ÇöÈ² ¹× ½Ã»çÁ¡' º¸°í¼¿¡ µû¸£¸é ÇÑ±¹ ÀÚµ¿Â÷ ¾÷Ã¼ÀÇ Áß±¹³» ½ÃÀåÁ¡À¯À²Àº ¿ÃÇØ 1~2¿ù ±âÁØ 3.8%·Î Áý°è‰Ñ´Ù. 2014³â 9.0%±îÁö Ä¡¼ÚÀº µÚ 2015³â 7.9%, 2016³â 7.4%, Áö³ÇØ 4.6%·Î Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÇÏ¶ôÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ Áß±¹³» ÇÑ±¹ ÀÚµ¿Â÷ ¾÷Ã¼ÀÇ Ãß¶ôÀº °í°íµµ¹Ì»çÀÏ°¥µî(THAAD¡¤»çµå) ¿µÇâµµ ÀÖÁö¸¸ 'ºê·£µå Æ÷Áö¼Å´×' ÀÚÃ¼°¡ ¾àÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ¼öÇâ ÇÑÀº Á¶»ç±¹ Áß±¹°æÁ¦ÆÀ Á¶»ç¿ªÀº "Áß±¹ ·ÎÄÃ ºê·£µåÀÇ °¡°Ý °æÀï·ÂÀÌ ¿Ã¶ó°¡°í µðÀÚÀÎ°ú ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ °³¼±µÇ°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÌ·¯ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÏº» ¾÷Ã¼µéÀÌ Áß±¹½ÃÀå °ø·«À» °ÈÇÏ¸é¼ ÇÑ±¹ ¾÷Ã¼ÀÇ À§»óÀÌ ¾àÈµÆ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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