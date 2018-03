그룹 동방신기 멤버 유노윤호 / 사진=온라인 커뮤니티 캡처

그룹 동방신기 멤버 유노윤호의 과거 사진이 재조명됐다.과거 한 온라인 커뮤니티 사이트에 ‘유노윤호 과거 사진’이라는 글과 함께 사진이 게재됐다.게재된 사진 속 유노윤호는 지금과 다를 바 없는 뚜렷한 이목구비로 이목을 집중시켰다. 특히, 그는 오뚝한 콧대를 과시하며 훈훈한 외모를 자랑했다.한편 동방신기의 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’는 28일 음반 발매된다. 이번 앨범은 동방신기가 2년 8개월 만에 발표하는 앨범이다.타이틀 곡 ‘운명 (The Chance of Love)’은 스윙재즈 기반의 댄스팝 장르 곡으로 운명처럼 마주치게 되는 사랑을 표현했다.