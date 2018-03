참가자 김하온, 박준호 / 사진=Mnet 예능프로그램 '고등래퍼2' 방송 캡처

Mnet 예능프로그램 ‘고등래퍼2’에서 참가자 김하온과 박준호가 팀 대항전에서 승리했다.23일 방송된 Mnet ‘고등래퍼2’에서 그루비룸팀 소속 김하온-박준호 팀은 딥플로우 팀 소속 윤병호-박진오 팀과 맞붙어 79:21 결과로 승리했다.이날 방송에서 김하온과 박준호는 소설 ‘어린 왕자’를 모티브로 한 랩을 선보였다. 두 사람은 사랑, 꿈 등 다양한 이야기가 담긴 철학적인 가사로 무대를 꾸몄다.두 사람은 ‘We can fly girl when you see me twice’ ‘장미 한 송이만 있으면 돼’ ‘따라와 줘 나의 쪼그마한 별의 어른들은 나의 모든 것에 대한 주석이 필요해’ 등 재치있는 가사로 시선을 사로잡았다.해당 방송을 본 네티즌들은 “박준호 생각보다 잘해서 놀랐음” “박준호 재평가된 무대다” “김하온 파이팅” 등 반응을 보였다.한편 Mnet ‘고등래퍼’는 매주 금요일 오후 11시에 방송된다.