¿Ã º½¿¡µµ Ã£¾Æ¿Â ½ºÅ¸¹÷½º Ã¼¸®ºí¶ó½æ¡¦25Á¾ MD Ãâ½Ã

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÌ¼±¾Ö ±âÀÚ] ½ºÅ¸¹÷½ºÄ¿ÇÇÄÚ¸®¾Æ°¡ 20ÀÏºÎÅÍ 4¿ù16ÀÏ±îÁö Àü±¹ ¸ÅÀå¿¡¼ ¿ÃÇØ·Î 5³âÂ°¸¦ ¸Â´Â Ã¼¸®ºí¶ó½æ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁøÇàÇÏ¸ç Ã¼¸®ºí¶ó½æ À½·á 3Á¾À» ºñ·ÔÇØ Çªµå 5Á¾, MD 25Á¾ µî º¢²ÉÀ» ÁÖÁ¦·Î ÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ º½ ½ÅÁ¦Ç°À» Ãâ½ÃÇÑ´Ù.
19ÀÏ ½ºÅ¸¹÷½ºÄ¿ÇÇÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é ¡®Ã¼¸®ºí¶ó½æ ¶ó¶¼¡¯´Â ±¹³»»ê “¶²ÉÀÌ Ã·°¡µÈ Ã¼¸®ºí¶ó½æ ÆÄ¿ì´õ¿Í ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò ¼¦, ´ÞÄÞÇÑ ¿¬À¯°¡ ¾î¿ì·¯Á³À¸¸ç, ¡¯Ã¼¸®ºí¶ó½æ Å©¸² ÇÁ¶óÇªÄ¡³ë¡¯´Â ºÎµå·¯¿î ºí·»µðµå À½·á·Î º¢²É ºÀ¿À¸®¸¦ Ç¥ÇöÇÑ µþ±â ÃÊÄÝ¸´ ÅäÇÎÀÇ ¹Ù»èÇÑ ½Ä°¨ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ´Â ¡®Ã¼¸®ºí¶ó½æ ¹ÐÅ©Æ¼¡¯°¡ »õ·Ó°Ô Ãß°¡µÆ´Ù. ¡®Ã¼¸®ºí¶ó½æ ¹ÐÅ©Æ¼¡¯´Â ÁøÇÏ°Ô ¿ì¸° Æ¼¹Ù³ª ºí·¢ Æ¼¿Í ´ÞÄÞÇÑ ¿¬À¯°¡ Á¶È¸¦ ÀÌ·ç´Â Æ¼ ¶ó¶¼ À½·áÀÌ¸ç ¹ÐÅ©Æû À§¿¡ º¢²É±æÀ» °È´Â µíÇÑ ºÐÀ§±âÀÇ ºÐÈ«»ö ÅäÇÎÀ» ´õÇß´Ù.
Ã¼¸®ºí¶ó½æ ÇÁ·Î¸ð¼Ç ±â°£ Áß¿¡´Â º¢²ÉÀÌ Èð³¯¸®´Â º½ÀÇ Ç³°æÀ» µðÀÚÀÎÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÑ Àü¿ë Á¾ÀÌÄÅ°ú ½½¸®ºê¸¦ ÀÌ¿ëÇØ À½·á¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç, ¸¸°³ÇÑ “¶²ÉÀ» µðÀÚÀÎÇÑ Ã¼¸®ºí¶ó½æ Àü¿ë ¼îÇÎ¹éµµ ÁØºñÇß´Ù.
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¶ÇÇÑ, ÀÏÃâºÎÅÍ ÀÏ¸ô±îÁö º¢²É°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ÇÏ·ç¸¦ ÁÖÁ¦·Î µðÀÚÀÎÇÑ ÅÒºí·¯, ÄÝµåÄÅ, ¿öÅÍº¸Æ², º¸¿Âº´ µî 25Á¾ÀÇ »óÇ°µµ Ãâ½ÃÇÑ´Ù. ÀÌ Áß Ã¼¸®ºí¶ó½æ LED ¿öÅÍº¸Æ²Àº LED ºÒºûÀ» ÄÓ ¼ö ÀÖ¾î ±â´É¼ºÀ» °Á¶Çß´Ù. ¾Æ¿ï·¯, º¢²É°ú ¹ãÇÏ´ÃÀ» Ç¥ÇöÇÑ 2018 Ã¼¸®ºí¶ó½æ Ä«µåµµ Ãâ½ÃÇÏ¸ç, ½ºÅ¸¹÷½º °èÁ¤¿¡ µî·Ï½Ã È¨ÆäÀÌÁö¿Í ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå ¾Û¿¡¼ º¢²É ÀÙÀÌ Èð³¯¸®´Â ¸ð¼Ç ÀÌ¹ÌÁö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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