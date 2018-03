GS칼텍스, 마음톡톡송 'Be with you' 음원 발표…수익금 전액 기부

▲ GS칼텍스 임직원들로 구성된 마음톡톡 합창단.

[아시아경제 권재희 기자]GS칼텍스는 15일 사회공헌사업의 일환으로 아동 심리정서지원 프로그램 '마음톡톡'의 철학을 담아 아이들의 마음에 한발 더 다가서겠다는 취지의 마음톡톡송 'Be with you'의 음원을 발표했다고 밝혔다.'Be with you'는 GS칼텍스 마음톡톡 음악치료사들이 직접 작사·작곡·편곡에 참여해 만든 합창곡이다. GS칼텍스 임직원으로 구성된 합창단과 마음톡톡 음악치료사들이 함께 음원 녹음에 참여했다.이번에 발표한 'Be with you'는 마음톡톡송 3탄이다. 1탄은 인디밴드 '만쥬한봉지'와 마음톡톡 프로그램에 참여한 중학생들이 함께 부른 '손 놓지 않을게', 2탄은 5000여명의 네티즌 작사가와 가수 스컬이 함께한 'Never Cry'다.이번 마음톡톡송 3탄은 GS칼텍스 임직원으로 구성된 합창단이 음원 녹음에 참여한 것이 특징이다. GS칼텍스 임직원들은 '마음이 어려운 우리 주변의 아이들에게 든든한 어른들이 항상 함께하고 있다는 따뜻한 메시지를 전달하고 싶다'는 취지의 음원 기획에 동참해 주말 연휴도 반납한 채 회사 업무와 노래 연습을 병행하며 재능기부에 참여했다.박필규 CSR추진팀 팀장은 "내 마음이 왜 내마음대로 되지 않는지 몰라 울고 있는 아이들이 어려움을 '톡톡' 털어내며 힘을 낼 수 있도록 마음톡톡이 응원하고 싶었다"고 말했다.'Be with you'는 현재 벅스, 멜론, 네이버뮤직, 엠넷, 지니 등 주요 음원사이트에 공개 돼있다. 함께 제작된 뮤직비디오도 유투브를 통해 확인할 수 있다. 음원수익은 전액 GS칼텍스의 사회공헌사업 '마음톡톡'에 기부된다. 아이들의 심리정서 치유 사업에 쓰여질 예정이다.한편 마음톡톡은 아동청소년의 심리정서 문제를 다루는 예술치유프로그램으로 2013년부터 시작해 2017년까지 총 1만2500여명의 아동·소년들의 마음치유에 기여해왔다. GS칼텍스는 마음톡톡을 통해 미술, 연극, 무용, 음악 등을 통합적으로 활용해 아이들의 자존감과 사회성 향상을 돕고 있다.