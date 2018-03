거리로 쏟아져 나온 美 학생들…"총기규제 해 달라"

[이미지출처=AP연합뉴스]

뉴욕·메릴랜드 주 등지에서 동부시간 오전 10시에 맞춰 행진이 시작됐고 중부와 중서부·서부 시간대에 맞춰 각각 10시에 동맹휴업 행진을 했다.

[이미지출처=AP연합뉴스]

앞서 딕스스포굿즈, 월마트, 크로거 등 미국 내 3대 총기 유통업체는 총기 구매 제한 연령을 18세 미만에서 21세 미만으로 상향하고 일부 공격용 무기의 판매를 중단하겠다고 밝혔다.

플로리다 주에서는 의회 발의로 총기 구매 제한 연령을 상한하고 훈련받은 일부 교사 및 교직원의 교내 총기 소지를 허용하는 법안을 통과시켰다.

의회에서 법 개정이 필요하단 이유로 제외됐다.

뉴욕 김은별 특파원 silverstar@asiae.co.kr









[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 14일 미 동부시간 오전 10시. 뉴욕 맨해튼에 위치한 한 학교 학생들은 일제히 거리로 쏟아져나왔다. 이 학생들은 '우리가 다음인가?(Are we next?)', '총 대신 나를 선택해 달라(Choose me, not gun)', '다시는 되풀이하지 말자(#Neveragain)' 등의 문구를 들었다.오전 10시부터 약 10여분간, 이들은 침묵의 시간을 가졌다. 학생들과 교사들은 물론, 지나가던 행인, 이들을 지지하기 위해 학교를 찾은 학부모들도 쥐죽은 듯 조용하게 침묵했다. 이날 동맹휴업(워크아웃)은 지난달 14일 플로리다 주 마조리 스톤맨 더글러스 고교에서 17명의 목숨을 앗아간 총격 참사 이후 한 달을 맞아 총기 규제 목소리를 높이고자 기획됐기 때문이다.침묵의 시간이 끝난 이후 학생들은 일제히 "더 이상의 폭력은 없다(No more violence)' 등의 구호를 약 20분간 외쳤다.14일 CNN 등 미 언론에 따르면 이날 같은 시간대에 수천명의 학생들이 거리로 몰려나왔다.CNN은 "고교생들의 전국적인 동맹휴업은 전례를 찾아보기 어려운 것"이라고 전했다.이날 동맹휴업 행진에 참가한 학생들은 크게 세 가지 요구를 내걸었다. ▲모든 공격용 무기의 판매 금지 ▲총기 판매에 앞서 광범위한 구매자 전력 조회의 제도화 ▲공격성과 폭력성을 보인 총기 소지자에 대해 법원이 총기를 회수할 수 있도록 하는 총기 폭력 규제법안 등이다.지난 11일 백악관은 총기 규제 정책을 발표했지만, 여기에는 교직원 무장에 관한 사항만 포함됐다. 트럼프 대통령이 지지 의사를 밝혔던 총기 구매자 신원조회 강화, 총기 구매 가능연령 상향조정 등은빠진 내용은 전부 NRA(전미총기협회) 측에서 반대하던 규제 사항이다. 강력한 총기 규제를 하겠다고 큰소리를 치던 트럼프 대통령이 결국 NRA 눈치를 본 것이 아니냐는 비판이 크게 일었다. 이에 백악관은 "트럼프 대통령이 신원 조회 강화와 연령 제한 상향 조정에 대한 지지를 철회하지 않았다"고 밝혔다.<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>