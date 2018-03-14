[Àü¹®] ¹Ú¼öÇö Ãæ³²Áö»ç ¿¹ºñÈÄº¸, °á±¹ 'ÀÚÁø»çÅð'¡¦"ÀÌÁ¦ ¶§°¡ µÈ °Í °°´Ù"

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.03.14 17:12 ±â»çÀÔ·Â 2018.03.14 17:12

¹Ú¼öÇö Àü Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ. »çÁø=¿¬ÇÕ´º½º

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¹Ú Àü ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ÀÔÀå¹®À» ÅëÇØ "ÀÌÁ¦ ¶§°¡ µÈ °Í °°´Ù. ÀÌ ½Ã°£ºÎ·Î ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãæ³²µµÁö»ç ¿¹ºñÈÄº¸Á÷À» ³»·Á³õ´Â´Ù¡±¶ó¸ç ¡°Áö³­ 3¿ù6ÀÏ¿¡ ÀÌ¹Ì ¿¹ºñÈÄº¸Á÷À» »çÅðÇÏ·Á ¸¶À½À» ±»ÇûÀ¸³ª, °©ÀÚ±â Àú¿¡°Ô Á¦±âµÈ ¾ÇÀÇÀû ÀÇÈ¤À¸·Î »óÈ²ÀÇ º¯È­°¡ »ý°å´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

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±×·¯¸é¼­ ¡°ÀÌÁ¦ Àú´Â ³ª¶ó´Ù¿î ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé¶ó´Â ÃÐºÒÇõ¸íÀ¸·Î ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ã»¿Í´ë Ã¹ ´ëº¯ÀÎ ¡®¿µ±¤¡¯À» ÀÔÀº ÀÚ·Î¼­ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇØ ¾î¶² °ÍÀÌ¶óµµ ¸¶´ÙÇÏÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÒ ¡®ÀÇ¹«¡¯°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¹Ú Àü ´ëº¯ÀÎÀº ¸¶Áö¸·À¸·Î ¡°ÀúÀÇ ºÎÁ·ÇÔÀ¸·Î °ÆÁ¤À» ³¢ÃÄµå¸° ±¹¹Î²² ¾þµå·Á ¿ë¼­¸¦ Ã»ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°±× µ¿¾È ÀÀ¿øÇØÁÖ½Å Ãæ³²µµ¹Î°ú ´ç¿øµ¿Áöµé²² °¨»çµå¸°´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¹Ú Àü ´ëº¯ÀÎÀº Ãæ³²Áö»ç Ãâ¸¶¸¦ À§ÇØ Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÁ÷À» »çÅðÇßÁö¸¸, Ä£±¸ÀÎ ¾ÈÈñÁ¤ Àü Ãæ³²Áö»çÀÇ ¼ºÆøÇà ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀÌ ÅÍÁø µÚ ¼±°Å¿îµ¿À» Àá½Ã Áß´ÜÇß´Ù. ÀÌÈÄ ºÒ·û ¹× °øÃµ Æ¯Çý µî ÀÇÈ¤ÀÌ ºÒ°ÅÁö¸é¼­ ´ç ÁöµµºÎ·ÎºÎÅÍ ÀÚÁø»çÅð ±Ç°í¸¦ ¹Þ¾Æ ¿Ô´Ù.

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Á¸°æÇÏ´Â Ãæ³²µµ¹Î ¿©·¯ºÐ! »ç¶ûÇÏ´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ç¿øµ¿Áö ¿©·¯ºÐ!

ÀÌÁ¦ ¶§°¡ µÈ °Í °°½À´Ï´Ù.

Àú´Â ÀÌ ½Ã°£ºÎ·Î ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãæ³²µµÁö»ç ¿¹ºñÈÄº¸Á÷À» ³»·Á³õ½À´Ï´Ù.

Áö³­ 3¿ù 6ÀÏ¿¡ ÀÌ¹Ì ¿¹ºñÈÄº¸Á÷À» »çÅðÇÏ·Á ¸¶À½À» ±»ÇûÀ¸³ª, °©ÀÚ±â Àú¿¡°Ô Á¦±âµÈ ¾ÇÀÇÀû ÀÇÈ¤À¸·Î »óÈ²ÀÇ º¯È­°¡ »ý°å½À´Ï´Ù.

´õ·¯¿î ÀÇÈ¤À» µ¤¾î¾´ Ã¤·Î »çÅðÇÏ´Â °ÍÀº ±×°ÍÀ» ±×´ë·Î ÀÎÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ¹Ç·Î ½Î¿ï ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇß½À´Ï´Ù. Àú¸¸ÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó Àú¿Í °ü·ÃµÈ ºÐÀÇ ¸í¿¹µµ ÁöÄÑµå·Á¾ß Çß½À´Ï´Ù.

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ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ ¼ö¿ëÀ¸·Î ÀúÀÇ ´ç³» ¸í¿¹´Â ÁöÄÑÁ³´Ù°í ÆÇ´ÜÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ ¹ýÀÇ ½ÉÆÇÀ¸·Î ¿ÜºÎÀû ¸í¿¹¸¦ Ã£°í ÁØ¾öÇÑ ¹ýÀÇ ½ÉÆÇÀ» ¹Þµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

Á×À»¸¸Å­ °íÅë½º·¯Ÿœ´ø °³ÀÎÀÇ °¡Á¤»çµµ Á¤Ä¡·Î Æ÷ÀåÇØ ¾Ç¿ëÇÏ´Â ÀúÁúÁ¤Ä¡´Â ÀÌÁ¦ ³¡³»¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

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ÀÌÁ¦ 3¿ù 6ÀÏÀÇ Ã¹ ¸¶À½À¸·Î µ¹¾Æ°¡ »çÅð¸¦ ¼±¾ðÇÕ´Ï´Ù.

³ª¶ó´Ù¿î ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé¶ó´Â ÃÐºÒÇõ¸íÀ¸·Î ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ã»¿Í´ë Ã¹ ´ëº¯ÀÎÀÌ¶ó´Â '¿µ±¤'À» ÀÔÀº Àú·Î¼­´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇØ ¾î¶² °ÍÀÌ¶óµµ ¸¶´ÙÇÏÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÒ 'ÀÇ¹«'°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀúÀÇ ºÎÁ·ÇÔÀ¸·Î °ÆÁ¤À» ³¢ÃÄµå¸° ±¹¹Î²² ¾þµå·Á ¿ë¼­¸¦ Ã»ÇÕ´Ï´Ù.

±× µ¿¾È ÀÀ¿øÇØÁÖ½Å Ãæ³²µµ¹Î°ú ´ç¿øµ¿Áöµé²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

2018.3.14.

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