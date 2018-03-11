±èÇö¼º ±ÝÃµ±¸Ã»Àå ¿¹ºñÈÄº¸ ÃâÆÇ±â³äÈ¸ ¼º·á

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.03.11 23:42 ±â»çÀÔ·Â 2018.03.11 23:42

¹Ú¿ø¼ø ¼­¿ï½ÃÀå, ³ë¿õ·¡, ÀÌÈÆ, ±Ç¹ÌÇõ, ±è¹Î¼® µî Àü¡¤ÇöÁ÷ ±¹È¸ÀÇ¿ø µî 1000¿© ¸í Âü¼®

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã30ºÐ ±ÝÃµ±¸Ã»¿¡¼­ °³ÃÖµÈ ±èÇö¼º ±ÝÃµ±¸Ã»Àå ¿¹ºñÈÄº¸ÀÇ ÃâÆÇ±â³äÈ¸°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸¶ÃÆ´Ù.

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¶Ç ±èÈ­¼÷ Ãß¹Ì¾Ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ç´ëÇ¥ Æ¯º¸´ÜÀå, Ã¤ÇöÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É Àü Á¤¹«ÇàÁ¤°ü, ¼Û±âÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ À» Áö¿ªÀ§¿øÀå, °­Èñ¿ë ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼­¿ï µ¿ÀÛ±¸ À» Áö¿ªÀ§¿øÀå, ÃµÁØÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼­¿ï °­ºÏ±¸ °© Áö¿ªÀ§¿øÀå, °íÇÑ¼® ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÎÁÖ¿¬±¸¿ø ºÎ¿øÀå, ÀÌ¿øºÎ Àü µ¿±¹´ë °æ¿µ´ëÇÐ¿ø ÇÐÀå, ±èÇ×ÁÖ µ¿±¹´ë ÇÉÅ×Å© ÃÖ°íÀ§°úÁ¤ µ¿¹®È¸Àå, ½Å±âÁ¤ Áß¾Ó´ë ¹ÎÁÖµ¿¹®È¸Àå µîÀÌ Âü¼®ÇØ Ãà»ç¿Í ÇÔ²² ÇöÀå ºÐÀ§±â¸¦ ´Þ±É´Ù.

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³ë¿õ·¡ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¿ª½Ã ±è ¿¹ºñÈÄº¸¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¾ê±â¸¦ ÀüÇÏ¸ç Áö¿ª±¸ ÀÇ¿øÀÎ ÀÌÈÆ ±¹È¸ÀÇ¿ø¿¡°Ô ±è ¿¹ºñÈÄº¸¸¦ °¢º°ÇÑ °ü½É ¼Ó¿¡ ÁöÄÑºÁ ÁÙ °ÍÀ» ºÎÅ¹Çß°í ÀÌÈÆ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¿ª½Ã Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ "±×·¯°Ú³ë"¶ó°í È­´äÇß´Ù.

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¶Ç ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀå, Á¶Èñ¿¬ ¼­¿ïÆ¯º°½Ã ±³À°°¨, À±ÀåÇö ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÀå, ÀÌ°³È£ Àü³² ´ã¾ç¡¤Àå¼º¡¤ÇÔÆò¡¤¿µ±¤±º ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¹ÚÈ«±Ù ¼­¿ï Áß¶û±¸ À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±âµ¿¹Î ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, ³²ÀÎ¼ø ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ º´ ±¹È¸ÀÇ¿ø, °­ÈÆ½Ä Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, Á¦À±°æ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ºñ·Ê´ëÇ¥ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±è¿µ¹è ¼­¿ï ¼ººÏ±¸Ã»Àå, ÃÖÀç¼º Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø µîÀÌ ¿µ»óÃà»ç·Î ÃàÇÏÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
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±èÇö¼º ¿¹ºñÈÄº¸´Â ¡°¡®ÀÌ°ÍÀÌ ³ª¶óÀÎ°¡?¡¯¶ó´Â ¹°À½ÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¸¦ ¸¸µé¾úµí ¡®´ëÅë·É ÇÑ »ç¶÷ ¹Ù²Ù·Á°í ¿ì¸®°¡ ÃÐºÒÀ» µé¾ú³ª?¡¯¶ó´Â ¹°À½ÀÌ ±ÝÃµÀ» ¹Ù²Ü °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¹°À½¿¡¼­ ½ÃÀÛµÇ´Â ¼ÒÅëÀ¸·Î ÀþÀº ±ÝÃµÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ÁÖ¹Îµé°ú ÇÔ²² ¸¸µé °Í¡±ÀÌ¶ó°í Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.

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¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr
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  9. 9'¹ÌÅõ' ¹Îº´µÎ ÀÇ¿øÁ÷ »çÅð, ²ø¾î¾ÈÀº ¾Æ³»...
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