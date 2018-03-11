±èÇö¼º ±ÝÃµ±¸Ã»Àå ¿¹ºñÈÄº¸ ÃâÆÇ±â³äÈ¸ ¼º·á

¹Ú¿ø¼ø ¼¿ï½ÃÀå, ³ë¿õ·¡, ÀÌÈÆ, ±Ç¹ÌÇõ, ±è¹Î¼® µî Àü¡¤ÇöÁ÷ ±¹È¸ÀÇ¿ø µî 1000¿© ¸í Âü¼®
|±èÇö¼º ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±ÝÃµ±¸Ã»Àå ¿¹ºñÈÄº¸ ÀÎ»ç¸»
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã30ºÐ ±ÝÃµ±¸Ã»¿¡¼ °³ÃÖµÈ ±èÇö¼º ±ÝÃµ±¸Ã»Àå ¿¹ºñÈÄº¸ÀÇ ÃâÆÇ±â³äÈ¸°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸¶ÃÆ´Ù.
1000¿© ¸íÀÇ Âü¼®ÀÚ°¡ ¹æ¹®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¹æ¼ÛÀÎÀ¸·Îµµ À¯¸íÇÑ Á¶´ëÁø º¯È£»ç »çÈ¸·Î ½ÃÀÛµÈ ÀÌ³¯ ÃâÆÇ±â³äÈ¸´Â ¹Ú¿ø¼ø ¼¿ï½ÃÀå, ÀÌÈÆ ±ÝÃµ±¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ³ë¿õ·¡ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °© ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±Ç¹ÌÇõ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ºñ·Ê´ëÇ¥ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±è¹Î¼® ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÎÁÖ¿¬±¸¿øÀå, À±¼ººó ±Ý¸Þ´Þ·Î À¯¸í¼¼¸¦ Åº °½Å¼º ´ëÇÑº¾½½·¹ÀÌ ½ºÄÌ·¹Åæ°æ±â¿¬¸ÍÈ¸Àå °â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç °æ±â ±¤¸í½Ã À» Áö¿ªÀ§¿øÀå, µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¶Ç ±èÈ¼÷ Ãß¹Ì¾Ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ç´ëÇ¥ Æ¯º¸´ÜÀå, Ã¤ÇöÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É Àü Á¤¹«ÇàÁ¤°ü, ¼Û±âÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ À» Áö¿ªÀ§¿øÀå, °Èñ¿ë ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ À» Áö¿ªÀ§¿øÀå, ÃµÁØÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼¿ï °ºÏ±¸ °© Áö¿ªÀ§¿øÀå, °íÇÑ¼® ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÎÁÖ¿¬±¸¿ø ºÎ¿øÀå, ÀÌ¿øºÎ Àü µ¿±¹´ë °æ¿µ´ëÇÐ¿ø ÇÐÀå, ±èÇ×ÁÖ µ¿±¹´ë ÇÉÅ×Å© ÃÖ°íÀ§°úÁ¤ µ¿¹®È¸Àå, ½Å±âÁ¤ Áß¾Ó´ë ¹ÎÁÖµ¿¹®È¸Àå µîÀÌ Âü¼®ÇØ Ãà»ç¿Í ÇÔ²² ÇöÀå ºÐÀ§±â¸¦ ´Þ±É´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ú¿ø¼ø ¼¿ï½ÃÀåÀº ÀÌ³¯ Ãà»ç¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ µðÁöÅÐ º¸ÁÂ°üÀÌ¾ú´ø ±èÇö¼º ¿¹ºñÈÄº¸¿¡ ´ëÇØ "'¼û°ÜÁø º¸¹°¡¯"ÀÌ¶ó¸ç "¼ÒÅëÇÏ´Â ¼¿ï½Ã¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ¾ú´ø °Ç °ø°øÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌÅÍ¸¦ ÀÚÃ³ÇÑ ±èÇö¼º º¸ÁÂ°üÀÌ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®"ÀÌ¶ó¸ç ±è ¿¹ºñÈÄº¸¸¦ ÃßÄÑ¼¼¿ü´Ù.
ÀÌ³¯ °³ÀÎ ÀÏÁ¤À¸·Î Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÑ Ãß¹Ì¾Ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ç´ëÇ¥¿Í ¼Û¿µ±æ ÀÎÃµ °è¾ç±¸ À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±èÁ¤¿ì °æ±â ±ºÆ÷½Ã °© ±¹È¸ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãß¹Ì¾Ö ´ç´ëÇ¥ ºñ¼½ÇÀå)Àº ÃàÀüÀ» ÅëÇØ ÃàÇÏÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù¤Ó.
¶Ç ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀå, Á¶Èñ¿¬ ¼¿ïÆ¯º°½Ã ±³À°°¨, À±ÀåÇö ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÀå, ÀÌ°³È£ Àü³² ´ã¾ç¡¤Àå¼º¡¤ÇÔÆò¡¤¿µ±¤±º ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¹ÚÈ«±Ù ¼¿ï Áß¶û±¸ À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±âµ¿¹Î ¼¿ï ¼ººÏ±¸ À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, ³²ÀÎ¼ø ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ º´ ±¹È¸ÀÇ¿ø, °ÈÆ½Ä Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã À» ±¹È¸ÀÇ¿ø, Á¦À±°æ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ºñ·Ê´ëÇ¥ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±è¿µ¹è ¼¿ï ¼ººÏ±¸Ã»Àå, ÃÖÀç¼º Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø µîÀÌ ¿µ»óÃà»ç·Î ÃàÇÏÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
|¹Ú¿ø¼ø ½ÃÀå Ãà»ç
±èÇö¼º ¿¹ºñÈÄº¸´Â ¡°¡®ÀÌ°ÍÀÌ ³ª¶óÀÎ°¡?¡¯¶ó´Â ¹°À½ÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¸¦ ¸¸µé¾úµí ¡®´ëÅë·É ÇÑ »ç¶÷ ¹Ù²Ù·Á°í ¿ì¸®°¡ ÃÐºÒÀ» µé¾ú³ª?¡¯¶ó´Â ¹°À½ÀÌ ±ÝÃµÀ» ¹Ù²Ü °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¹°À½¿¡¼ ½ÃÀÛµÇ´Â ¼ÒÅëÀ¸·Î ÀþÀº ±ÝÃµÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ÁÖ¹Îµé°ú ÇÔ²² ¸¸µé °Í¡±ÀÌ¶ó°í Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ÃàÇÏ°ø¿¬, ¡®¹®ÀçÀÎ È£À§¾î(åÞ)»ç ±èÇö¼º¡¯ ¹æ¼ÛÈ°¾à ¿µ»ó »ó¿µ, ³»ºó Ãà»ç, ÃàÇÏ¿µ»ó, ±èÇö¼ºÀÇ ¡°¹°À½ÀÌ ÀÌ²ø¾î ¿Â »î¡±¿¡ ÀÌ¾î ¾ÈÁø°É Âü¿©¿¬´ë »ç¹«Ã³ÀåÀÌ »çÈ¸¸¦ ¸ÃÀº ±èÇö¼º ½Ç°Ë(½Ç½Ã°£ °ËÁõ)¿¬±¸¼Ò¸¦ ³¡À¸·Î Çà»ç¸¦ ¸¶°¨Çß´Ù.
¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr
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