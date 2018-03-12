¡®·±´×¸Ç¡¯ ÀÌ»ó¿±, ÀÌÂëµÇ¸é ¿¹´ÉÀÎ¡¦¡°µå¶ó¸¶º¸´Ù ¿¹´É ¼·¿Ü ´õ ¸¹¾ÆÁ³´Ù¡±

|»çÁø=SBS ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¡®·±´×¸Ç¡¯ ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸ÃÄ
¹è¿ì ÀÌ»ó¿±ÀÌ 11ÀÏ SBS ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¡®·±´×¸Ç¡¯ Ãâ¿¬ ÀÌÈÄ ¿¹´É ¼·¿Ü°¡ ¸¹¾ÆÁ³´Ù°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ÀÌ»ó¿±Àº ¡°³»°¡ ÂøÇÑ ÁÙ·Î¸¸ ¾Ë°í »ì¾Ò´Ù´Ï±î¡±¶ó¸ç ¡°(¡®·±´×¸Ç¡¯ ÃÔ¿µ ÀÌÈÄ) ¡®ÀÌ·¸°Ô ÇØ¼ »ç¶÷À» ¶§¸± ¼öµµ ÀÖ±¸³ª¡¯ »ý°¢Çß´Ù¡±°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÏÇÏ´Â ¡°´çºÐ°£ µå¶ó¸¶ ÇÏÁö ¸»¾Æ¶ó. ¿ù, È´Â Áý¿¡ ÀÖ¾î¡±¶ó°í ¸»Çß°í ÀÌ»ó¿±Àº ¡°ÀÌÀü¿¡ ¡®·±´×¸Ç¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ°í ³ª¼ ÀÛÇ°ÀÌ µé¾î¿À´Â °Íº¸´Ù ¿¹´É ¼·¿Ü°¡ ´õ ¸¹¾ÆÁ³´Ù¡±°í ´äÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â ¡°Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ ¹æ¼ÛÀÎ ÀÌ·± °Å Ãß°¡ÇØ´Þ¶ó°í ÇØ¾ß ÇÏ³ª¡±¶ó°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>