4차산업 일자리 전망 선진국과 비교해보니

우리나라가 4차 산업혁명에 적극적으로 대응하면 일자리가 증가하고 경제성장률이 오를 것이라는 정부 조사결과 나왔다. 앞서 독일과 일본 등 선진국에서도 이같은 조사를 실시한 바 있다. 독일과 일본의 4차 산업혁명 일자리 전망 결과 역시 우리나라와 크게 다르지 않은 것으로 나타났다.

[아시아경제 이창환 기자]11일 고용노동부에 따르면 독일 정부는 '노동시장 2030- 디지털 시대의 경제 및 노동시장' 보고서를 최근 발표했다. 이는 독일 연방노동사회부의 연구과제로 작성된 보고서로 2가지(기본, 디지털화 가속) 시나리오를 바탕으로 2014∼2030년까지 16년간의 변화를 전망했다.보고서는 가속화된 디지털화로 기본전망 보다 약 26만 명의 고용창출이 이루어질 것으로 전망했다.10년 뒤부터 생산성 향상 효과가 크게 나타나며 2030년까지 기본전망에 비해 1인당 국민소득이 4% 더 증가하고, 실업자는 26만명 감소하는 것으로 예상했다.산업별로는 기계와 IT 서비스, 연구개발(R&D) 등을 포함한 13개 분야에서 100만 명의 취업자가 증가했다. 반면 소매업, 제지 및 인쇄업, 행정업 등 27개 분야에서 총 75만 명의 취업자 감소했다.직업별로는 비즈니스 및 법률 상담, 교육업, 예술·문화·사행산업, 전자, IT 서비스, 연구개발, 자동차산업, 비즈니스 서비스, 기타 전문 서비스, 에너지 산업, 출판·영화·TV 및 라디오, 기계공학 등 13개 분야에서 취업자가 증가했다.일본 역시 '신 산업비전'이라는 보고서를 통해 4차산업혁명에 따른 일자리 변화를 전망했다. 보고서는 산업·취업구조 변화의 방향성을 바탕으로 산업·직업별 성장률 및 취업자 변화를 2가지 시나리오로 2015~2030년까지 15년 간의 변화를 전망했으며 산업 대분류, 직업 대분류 수준에서 전망결과를 제시했다.현상유지 시나리오 경우 저성장, 큰 폭의 취업자 감소, 낮은 생산성 증가를 전망했지만 개혁이 이뤄질 경우 성장률과 생산성이 증가가 크게 확대되고, 취업자 감소폭이 크게 축소했다.산업별로 보면 고객대응형 제조업(자동차, 통신, 기계산업)의 성장증가가 가장 크게 확대(1.9%→4.1%)되고, 정보서비스업은 취업자가 감소에서 증가로 전환(-17만명→+72만명)했다.직업별로는 개혁이 이루어 질 경우 AI, 로봇 등으로 대체 가능성이 낮은 관리직, 연구직, 판매·서비스직, IT 관련직업은 증가(+434만명)했다. 대체가능성이 높은 생산직, 판매·서비스직, 사무지원직 등은 감소(-596만명)했다.◆한국도 4차 산업혁명 적극 대응하면 일자리 증가우리나라 역시 독일이나 일본과 비슷한 결과가 나왔다.고용부는 지난 8일 '2016~2030 4차 산업혁명에 따른 인력수요전망' 보고서에서 4차 산업혁명이 가속화되면 92만명의 일자리가 증가할 것이라는 조사결과를 내놓았다. 반면 감소하는 일자리는 80만명으로 2030년까지 총 172만명의 고용변화가 나타날 전망이다.전망 결과에 따르면 4차 산업혁명 따른 국내·외 환경변화에 적극적으로 대응해 경제와 산업구조를 혁신할 경우 경제성장은 물론 일자리도 더 증가할 것으로 전망됐다.'4차 산업혁명에 따른 인력수요전망'은 올해 처음 실시하는 것으로 지난해 3월 이후 국책·민간연구기관, 대학, 기업 등에서의 전문가들이 참여해 관련통계를 확충하고 모형을 개발해 진행됐다. 이번 전망은 4차 산업혁명에 따른 노동시장 변화 모습을 기준전망과 혁신전망 2가지 시나리오로 나눠 진행했다.기준전망은 4차 산업혁명을 포함한 국내외 환경변화에 대해 특별한 대책을 강구하지 않고 최근의 성장 추이가 그대로 지속되는 상황을 반영한 것이다. 혁신전망은 4차 산업혁명에 따른 국내·외 환경변화에 대해 적극적으로 대응, 경제·산업구조 혁신을 통해 성장을 유도하는 상황을 가정했다.4차 산업혁명에 적극적으로 대응한다면 경제성장률도 기준전망에 비해 크게 높아질 것으로 예상됐다. 혁신전망에서는 기준전망(17∼30년 연평균 2.5%)에 비해 높은 수준의 경제성장(연평균 2.9%)이 지속될 전망이다.기준전망은 저출산·고령화 가속, 생산성 둔화 등 공급여건 악화와 국가 간 경쟁 심화로 수출여건이 악화됨에 따라 성장률이 점차 둔화되는 것으로 나타났다.반면 혁신전망에서는 4차 산업혁명에 따른 새로운 기술개발에 대한 투자 확대로 수출 경쟁력이 향상되고 소득 증가에 따른 소비 확대 등으로 성장률 둔화 속도는 큰 폭으로 감소할 전망이다.4차 산업혁명으로 고용증가 산업과 고용감소 산업이 확연하게 달라질 전망이다. 4차 산업혁명 관련산업의 수요확대와 경제성장으로 고용증가 산업에서는 기준전망에 비해 취업자 수가 46만명 증가하는 반면 자동화 등 기술혁신에 따른 생산성 증가로 일자리 대체가 일어나는 고용감소 산업에서는 34만명 감소할 것으로 예상했다.고용 증가 산업으로는 정보통신서비스업, 전문과학기술서비스업, 전기·전자·기계산업 등 4차 산업혁명 선도산업을 중심으로 취업자 증가가 확대될 전망이다. 보건·복지서비스업, 문화예술스포츠 산업은 경제성장에 따른 소득증가, 의료기술 발달, 여가시간 증가 등으로 취업자 수가 늘어날 것으로 예상된다.반면 도·소매, 숙박·음식업, 운수, 공공행정 등은 기술혁신 가속화로 기준전망에 비해 취업자 수가 감소할 전망이다. 특히 인터넷 상거래, 서비스 무인화 등으로 인해 도·소매업과 숙박·음식업에서 가장 크게 감소할 전망이다.<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>