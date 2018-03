코스콤, 고객중심 경영 위한 조직개편

박나영 기자 bohena@asiae.co.kr









[아시아경제 박나영 기자]코스콤이 고객중심 경영과 미래성장동력 확보를 위해 조직개편을 단행했다고 5일 밝혔다.코스콤은 영업체계를 고객별 사업본부체계로 전환했다. 기존 자본시장본부 내 시장전략부를 신설해 한국거래소 정책 및 사업 지원 기능을 강화했으며, 금융마케팅부와 금융영업부 조직을 통해 금융투자업계 대상 상품과 서비스 마케팅, 영업조직을 일원화했다.블록체인 등 4차 산업환경에 능동적으로 대응하기 위해 미래성장본부를 신설하고 B2C(Business to Consumer) 사업부문 강화를 위해 기존 정보사업부와 전자인증사업부를 사업단 규모로 확대 재편했다. 최근 금융권의 차세대시스템 전환 수요에 따라 주목받고 있는 U2L(Unix to Linux)시장을 이끌기 위한 U2L사업단도 신설했다. IT 전문가 육성과 인적자원 관리를 담당할 HR, 전사 CS경영과 조직문화 변화관리를 맡는 혁신추진부 등도 새로 만들어졌다.다음은 인사.◇ 임원·본부장▲강신 전무이사(금융사업본부장) ▲신재룡 전무(자본시장본부장) ▲이재규 상무(인증사업단장) ▲석동한 상무(미래성장본부장) ▲엄재욱 상무(경영전략본부장) ▲유종훈 본부장(U2L사업단장) ▲김학구 본부장(정보사업단장) ▲이순모 본부장(기술연구소장)◇ 부서장<신임>▲데이터센터부 김태민 ▲품질관리실 황석둔 ▲대외협력부 김성환 ▲정보사업실 한강덕 ▲인증사업실 김성덕 ▲비서실 문용진<전보>▲경영기획부 권태혁 ▲경영지원부 최홍범 ▲HR부 이문락 ▲시장전략부 김계영 ▲시장정보업무부 최진규 ▲베트남개발부 박기범 ▲금융마케팅부 이종기 ▲금융영업부 한기환 ▲금융업무부 윤재곤 ▲금융서비스부 조승찬 ▲금융솔루션부 배용호 ▲인프라운영부 최용석 ▲IT리스크관리부 황선정 ▲미래사업부 정동욱 ▲블록체인BizTF 하인호 ▲클라우드BizTF 홍동표 ▲부산센터TF 이용순 ▲R&D실 임지영 ▲빅데이터AI실 이창원 ▲혁신추진부 허수영 ▲감사부 배오열◇ 팀장<신임>▲구매업무팀 김용섭 ▲인력개발팀 한상민 ▲대외협력팀 박희성 ▲홍보팀 방순태 ▲매체서비스팀 김수연 ▲인프라운영기획팀 김한성 ▲BCP팀 차찬호 ▲미래사업팀 김완성 ▲정보업무팀 박미란 ▲인증업무2팀 김우현<전보>▲전략기획팀 이창환 ▲법무팀 이주원 ▲경영정보팀 류호증 ▲인사팀 정선구 ▲사회공헌팀 남영창 ▲시장정책지원팀 정홍배 ▲시장사업지원팀 라희정 ▲기반기술팀 정원태 ▲부산운영팀 박범용 ▲매매체결개발팀 옥주환 ▲청산결제개발팀 임장혁 ▲금융기획1팀 김영선 ▲금융기획2팀 최병진 ▲해외사업팀 유태빈 ▲금융영업1팀 박현구 ▲금융영업2팀 김응석 ▲금융영엽3팀 유석 ▲PB금융상품팀 송태성 ▲금융채널팀 문경달 ▲금융투자협회팀 장일준 ▲서비스인프라팀 신경호 ▲시스템인프라팀 박희철 ▲IT리스크관리팀 문성은 ▲혁신기술팀 김흥재 ▲핀테크플랫폼팀 박재성 ▲FINSET벤처팀 조영민 ▲블록체인사업팀 김미선 ▲블록체인기술팀 신구태 ▲클라우드사업팀 이주화 ▲클라우드서비스팀 김성철 ▲정보서비스팀 김진우 ▲인증업무1팀 박흥석 ▲감사팀 김광국