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¿ÃÇØ ÃÊ¡¤Áß¡¤°í ±³À°±Þ¿©¡¤±³À°ºñ 9000¾ï¿ø Áö¿ø

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.02.27 11:30 ±â»çÀÔ·Â 2018.02.27 11:30

3¿ù23ÀÏ±îÁö ÁýÁß ½ÅÃ»±â°£ ¿î¿µ¡¦80¸¸¿©¸í ¼öÇý ¿¹»ó



[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¶ÀÎ°æ ±âÀÚ] ¿Ã ÇÑÇØ Àú¼Òµæ °¡Á¤ÀÇ ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇØ ±³À°±Þ¿© ¹× ±³À°ºñ 9000¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÈ´Ù. ±³À°±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚ 35¸¸¸í, ±³À°ºñ Áö¿ø ´ë»óÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¸é 80¸¸¿©¸íÀÇ ÇÐ»ýÀÌ ÃÖ¼Ò 1Á¾ ÀÌ»óÀÇ ±³À°ºñ¸¦ Áö¿ø¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

±³À°ºÎ´Â ´ÙÀ½´Þ 2ÀÏºÎÅÍ 23ÀÏ±îÁö Àú¼ÒµæÃþ °¡Á¤À» ´ë»óÀ¸·Î '±³À°±Þ¿© ¹× ÃÊ¡¤Áß¡¤°í ÇÐ»ý ±³À°ºñ Áö¿ø' ÁýÁß ½ÅÃ» ±â°£À» ¿î¿µÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

±³À°±Þ¿©´Â ±âÃÊ»ýÈ°º¸ÀåÁ¦µµÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î Àü±¹ÀÇ Áö¿ø ±âÁØÀÌ µ¿ÀÏÇÏ°í, ±³À°ºñ Áö¿øÀº ½Ã¡¤µµ±³À°Ã»ÀÇ ¿¹»ê¿¡ ¸ÂÃç Áö¿øÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î ½Ã¡¤µµº°·Î Áö¿ø ±âÁØÀ» ¸¶·ÃÇØ ½ÃÇàÇÑ´Ù.
½ÅÃ» °¡±¸ÀÇ ¼Òµæ¡¤Àç»êÁ¶»ç °á°ú°¡ ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 50% ÀÌÇÏÀÎ °æ¿ì(4ÀÎ °¡±¸ ¿ù ¼ÒµæÀÎÁ¤¾× 225¸¸¿ø ÀÌÇÏ) ±³À°±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚ·Î ¼±Á¤µÅ ±³À°±Þ¿©¿Í ÇÔ²² ±³À°ºñ¸¦ µ¿½Ã¿¡ Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç ¼Òµæ¡¤Àç»êÁ¶»ç °á°ú ±³À°±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚ¿¡ ¼±Á¤µÇÁö ¾Ê´õ¶óµµ ½Ãµµ±³À°Ã»º° Áö¿ø ±âÁØ(ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 50~60% ÀÌ³»)¿¡ ÇØ´çÇÏ¸é ±³À°ºñ¸¦ Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

½ÅÃ»°¡±¸ÀÇ ¼Òµæ¡¤Àç»ê Á¶»ç´Â º¸°Çº¹ÁöºÎÀÇ »çÈ¸º¸ÀåÁ¤º¸½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ±¹¼¼Ã»°ú ±ÝÀ¶±â°ü µîÀÌ º¸À¯ÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇØ ÀÌ·ïÁö¸ç, ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ½Ã¡¤±º¡¤±¸¿¡¼­ °¢Á¾ Áõºù¼­·ù¸¦ È®ÀÎÇØ ÁøÇàµÈ´Ù.

±³À°±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚ·Î °áÁ¤µÇ¸é ÃÊµîÇÐ»ýÀº ¿¬°£ ÇÐ¿ëÇ°ºñ 5¸¸¿ø°ú ºÎ±³Àçºñ 6¸¸6000¿ø, ÁßÇÐ»ýÀº ÇÐ¿ëÇ°ºñ 5¸¸7000¿ø°ú ºÎ±³Àçºñ 10¸¸5000¿øÀ» ¹Þ°Ô µÇ¸ç °íµîÇÐ»ýÀº ÀÌ¿¡ ´õÇØ ÀÔÇÐ±Ý°ú ¼ö¾÷·á, ±³°ú¼­´ë±Ý Àü¾×À» Ãß°¡·Î Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

¶Ç ±³À°ºñ Áö¿ø ´ë»óÀÚ·Î °áÁ¤µÇ¸é °í±³ ÇÐºñ(¿¬ 170¸¸¿ø), ±Þ½Äºñ(¿¬ 63¸¸¿ø), ¹æ°úÈÄÇÐ±³ ÀÚÀ¯¼ö°­±Ç(¿¬ 60¸¸¿ø), PC, ÀÎÅÍ³Ý Åë½Åºñ(¿¬ 23¸¸¿ø) µîÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ±³À°±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚÀÎ ÃÊ¡¤ÁßÇÐ»ýÀº ±³À°ºñ±îÁö ¿¬°£ ÃÖ´ë 283¸¸¿øÀ», °íµîÇÐ»ýÀº ¿¬°£ ÃÖ´ë 462¸¸¿ø »ó´çÀ» Áö¿ø¹Þ°Ô µÇ¸ç, ÀÌµ¿ÀüÈ­ ÅëÈ­·á °¨¸é(°úÇÐ±â¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ), ÃÊ¡¤ÁßÇÐ»ý ¿ìÀ¯±Þ½Ä Áö¿ø(³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ºÎ), ¹®È­´©¸®Ä«µå ¹ß±Þ(¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ), Á¤ºÎ ¾ç°î ÇÒÀÎ(º¸°Çº¹ÁöºÎ) µî ´Ù¸¥ ºÎÃ³¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ÇýÅÃµµ Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

±³À°ºÎ´Â ÇöÀç ÃÖÀú±³À°ºñÀÇ 50~70% ¼öÁØÀÎ Ç×¸ñº° Áö±Þ¾×À» 2020³â±îÁö ÃÖÀú±³À°ºñÀÇ 100% ¼öÁØ±îÁö ÀÎ»óÇØ ½ÇÁúÀû ±³À°º¹Áö¸¦ ½ÇÇöÇÏ°í ±³À°ºñ ºÎ´ãÀ» °æ°¨ÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑµ¥µµ ±³À°±Þ¿© ¶Ç´Â ±³À°ºñ Áö¿ø »ç¾÷¿¡ ´ëÇØ ¾ËÁö ¸øÇØ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â Àú¼ÒµæÃþ ÇÐ»ýÀÌ ¾øµµ·Ï °¡Á¤Åë½Å¹®°ú ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö, e¾Ë¸®¹Ì µîÀ» ÅëÇØ ÇÐºÎ¸ð¿¡°Ô ¾È³»ÇÏ°í, Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀÌ³ª Áö¿ª ¾ð·Ð µî ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ È°¿ëÇÑ È«º¸µµ Àü±¹ÀûÀ¸·Î µ¿½Ã¿¡ ÁøÇàÇÑ´Ù.

Æ¯È÷, ±³À°±Þ¿©¿¡¼­ Å»¶ôÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ¼Òµæ ±âÁØ¿¡ µû¶ó ±³À°ºñ Áö¿øÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦µµ¸¦ °³¼±, ±³À°±Þ¿© ½ÅÃ»½Ã º°µµÀÇ °ÅºÎ ÀÇ»çÇ¥½Ã°¡ ¾øÀ¸¸é ±³À°ºñµµ ÀÚµ¿ ½ÅÃ»µÇµµ·Ï ½ÅÃ»¼­½ÄÀ» º¯°æÂg´Ù.

Áö¿øÀ» Èñ¸ÁÇÏ´Â ÇÐºÎ¸ð(º¸È£ÀÚ)´Â ÁÖ¼ÒÁöÀÇ À¾¡¤¸é¡¤µ¿ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ½ÅÃ»ÇÏ¸é µÇ°í, ±³À°ºñ¸¸ ½ÅÃ»ÇÏ´Â °æ¿ì ¿Â¶óÀÎ ½ÅÃ»µµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶Ç ÁýÁß ½ÅÃ» ±â°£ ÀÌÈÄ¿¡µµ ¾ðÁ¦µç ½ÅÃ»ÀÌ °¡´ÉÇÏ³ª ½ÅÃ»ÇÑ ¿ù·Î ¼Ò±ÞÇØ Áö¿øµÇ¹Ç·Î ÇÐ±â ÃÊÀÎ 3¿ù¿¡ ½ÅÃ»ÇÏ´Â °ÍÀÌ À¯¸®ÇÏ´Ù°í ¾È³»Çß´Ù.

±³À°±Þ¿©¡¤±³À°ºñ ½ÅÃ»¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡·Î ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº À¾¸éµ¿ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ, ±³À°ºÎ Áß¾Ó»ó´ã¼¾ÅÍ(1544-9654), ¶Ç´Â º¸°Çº¹ÁöºÎ ÄÝ¼¾ÅÍ(129)¿¡ ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.

Á¶ÀÎ°æ ±âÀÚ ikjo@asiae.co.kr
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

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  2. 2¡°¹«¿ªÀüÀï ¸·¾Æ¶ó¡± ¹Ì±¹Çà ã§ °æÁ¦Ã¥»ç¡¦...
  3. 3Æ®·³ÇÁ "´ë°¡ Ä¡¸£´õ¶óµµ¡¦Ã¶°­»ê¾÷ À§ÇØ ...
  4. 4±¹È¸ È¯³ëÀ§, ±Ù·Î½Ã°£ ´ÜÃàÛö Åë°ú¡¦1ÁÖ 6...
  5. 5¹è¿ì ¼Û¿ø, ±Ø´Ü ¡®¸íÅÂ¡¯ ´ëÇ¥ ÃÖ°æ¼º ¼º...
  6. 6ÀÌÅÂ°æ, ¹ÚÀçµ¿ ¼ºÃßÇà »ç½Ç Æø·Î "ÁÖ·Ê ºÎ...
  7. 7ÇÑ±¹´ç, 'ÝÁ ±è¿µÃ¶ ¹æÇÑ ±ÔÅº' ´ë±Ô¸ð Áý...
  8. 8[Æ÷Åä] ¸¸¼¼ ¿ÜÄ¡´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç
  9. 9¹ÚÀçµ¿ È­¹é ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ÀÌÅÂ°æÀº ´©±¸?
  10. 10[Æ÷Åä] Ã»°è±¤Àå °¡µæ ¸Þ¿î ÇÑ±¹´ç

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