트럼프 대통령은 똑같은 사진에 다른 메시지를 적었다.

한 달 전 주한 미국 대사관을 통해 전달됐다.

평창동계올림픽 개회식 참석차 방한한 마이크 펜스 미국 부통령을 통해 보내왔다.

이민찬 기자 leemin@asiae.co.kr









[아시아경제 이민찬 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 11월 방한 당시 문재인 대통령과의 정상회담에서 함께 찍은 사진을 보내왔다고 청와대가 23일 밝혔다.사진을 보면 문 대통령과 트럼프 대통령이 약수를 하며 웃고 있다.첫 번째 사진에는 'We will win(우리가 이길 것입니다)'이라고 적었다. 이 사진은두 번째 사진에는 'Have a great Olympics(멋진 올림픽 되길 바랍니다)'이라고 적혀 있다. 이 사진은<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>