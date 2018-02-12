±è¹®¼ö ½ÃÀÇ¿ø, ¼ººÏ±¸Ã»Àå Ãâ¸¶ ¼±¾ð

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] ¼¿ï½ÃÀÇÈ¸ ±è¹®¼ö ÀÇ¿øÀÌ 12ÀÏ ¼ººÏ±¸Ã»Àå Ãâ¸¶¸¦ °ø½ÄÈ Çß´Ù.
´ÙÀ½Àº ±è ÀÇ¿ø Ãâ¸¶ ¼±¾ð¹® Àü¹®
----------------------------------------------
Á¸°æÇÏ´Â ¼ººÏ±¸¹Î ¿©·¯ºÐ, ¾È³çÇÏ½Ê´Ï±î?
ÀÛÀº °ÅÀÎ, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±è¹®¼ö ¼¿ï½ÃÀÇ¿øÀÔ´Ï´Ù.
¸ÕÀú ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ÅõÈ¥À» ºÒ»ç¸£°í ÀÖ´Â ³²ºÏÇÑ ¼±¼öµéÀ» ÀÀ¿øÇÏ¸ç, ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ ºÏÀÇ ÇÙ°³¹ß°ú ÀüÀïÀ§ÇùÀ» ¸ØÃß°í ÆòÈÅëÀÏ¿¡ ±â¿©ÇÏ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
Á¤ÀÇ·Î¿î ¼ººÏ! µû¶æÇÑ ±¸Ã»Àå!
Á¤Ä¡¸¦ ½ÃÀÛÇß´ø Ã¹ ¸¶À½À» µÇ»õ±â¸ç ¿À´Ã, ¼ººÏ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°íÀÚ Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÕ´Ï´Ù.¼ººÏ°ú ÇÔ²²ÇÑÁö 30³âÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Àú´Â 1968³â Àü³² ¼øÃµ½Ã ³óÃÌ¸¶À»¿¡¼ ÅÂ¾î³ª ¼øÃµÈ¿Ãµ°íµîÇÐ±³¸¦ Á¹¾÷ÇÏ°í, 1988³â 19»ì¿¡ Ã³À½ ¼ººÏ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ °í·Á´ëÇÐ±³ Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ°ú¿¡ ÀÔÇÐÇØ ¼ººÏ°úÀÇ ÀÎ¿¬À» ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù. °í·Á´ëÇÐ±³ ÀçÇÐ ½Ã µ¶Àç¿Í ºÎÁ¶¸®¿¡ ÀúÇ×Çß´ø ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿Àº Á¤ÀÇ°¡ ¹«¾ùÀÎÁö °í¹ÎÇÏ°Ô Çß½À´Ï´Ù.
3³â¿© µ¿¾È ¼ººÏ±¸Ã» ÇàÁ¤°æÇèµµ Çß½À´Ï´Ù.
1999³â~2002³â±îÁö ¼ººÏ±¸Ã»Àå ºñ¼ ¹× ºñ¼½ÇÀåÀ¸·Î °ø¹«¿ø »ýÈ°À» Çß½À´Ï´Ù. Áø¿µÈ£±¸Ã»Àå´ÔÀ» Á÷Á¢ ¼öÇàÇÏ¸ç ´ç½Ã 30°³µ¿ÀÇ °ñ¸ñ °ñ¸ñÀ» ´©º³´ø ±â¾ïÀÌ ³³´Ï´Ù. Ã£¾Æ´Ù´Ï´Â ¿¸°ÇàÁ¤À» Ç¥¹æÇÏ°í Àç°³¹ß°ú µµ·ÎÈ®ÀåÁ¤Ã¥À» »ç½É¾øÀÌ ½Å¼ÓÈ÷ °áÁ¤ ÁýÇàÇÏ°í ¾Æ¸®¶û¾¾³×¼¾ÅÍ »ïÃ´¸Í¹æ¼ö·Ã¿ø µî ¹Ì·¡¸¦ ³»´Ùº» ÇàÁ¤Àº Áö±Ý ºÁµµ ÀßÇß´ø ÀÏµéÀÌ¾ú´ø °Í °°½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀÌ ³»¸° °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ÀÏ¼±°ø¹«¿ø Å¿ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø Ã¥ÀÓÀÖ´Â ÁöµµÀÚÀÇ ¸ð½ÀÀº Àúµµ ¸¹ÀÌ ÀÍÈ÷°í ¹è¿ü½À´Ï´Ù.
8³â¿© µ¿¾È Á¤Ä¡¸®´õ½±À» ÀÍÇû½À´Ï´Ù.
À¯½ÂÈñ±¹È¸ÀÇ¿ø´Ô°ú ½Ã±¸ÀÇ¿ø´Ôµé ´ç¿ø´ÔµéÀ» ¸ð½Ã°í ¹ÎÁÖ´ç ¼ººÏ°© Áö¿ªÀ§¿øÈ¸ »ç¹«±¹ÀåÀ» 7³â¿©µ¿¾È ¿ø¸¸È÷ ¼öÇàÇÏ¸é¼ Á¤´çÁ¤Ä¡¸¦ °æÇèÇß½À´Ï´Ù. À¯½ÂÈñ±¹È¸ÀÇ¿ø´ÔÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼¹ÎµéÀÇ ´«¹°¾î¸° ¾ê±â¸¦ µé¾îÁÖ°í °ñ¸ñ°ñ¸ñ ÀÛÀº ¹Î¿øÀÌ¶óµµ ²À Ã¬±â´Â µû¶æÇÑ ¿©¼º¸®´õ½±À» ¹è¿ü½À´Ï´Ù. Àú´Â 2010³âºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö 8³âÀÇ ¼¿ï½ÃÀÇ¿øÀ» Áö³Â½À´Ï´Ù. Á¦9´ë ¼¿ï½ÃÀÇÈ¸ Àü¹Ý±â ±³À°À§¿øÀåÀ¸·Î¼ ±×µ¿¾È ¼Õ´ëÁö ¸øÇß´ø ¸¹Àº »ç¾ÈµéÀ» ÇØ°áÇÔÀ¸·Î½á Á¤Ä¡Àû ¸®´õ½Ê°ú ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
¹«»óº¸À° ´©¸®°úÁ¤ ¿¹»êÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇØ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ ½ÃÀý Ã»¿Í´ë ¾Õ, ±¹È¸ ¾Õ¿¡¼ 2³â °£ 1ÀÎ ½ÃÀ§¸¦ ÁÖµµÇØ Á¤ºÎÀÇ ¿¹»ê Áö¿øÀ» ÀÌ²ø¾î³Â°í, ¿ª»çÁ¤ÀÇ¸¦ À§ÇØ Ä£ÀÏÀÎ¸í»çÀüÀ» Áß°íµîÇÐ±³¿¡ º¸±ÞÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »ç¸³ÇÐ±³¹ýÀÎÀÇ ºÎÁ¶¸®´Â °·ÂÇÏ°Ô ´ëÀÀÇØ ºÎ´çÇØ°í µÈ ±³»ç¸¦ ÀçÀÓ¿ëÇÏ°í 7³â°£ °ø¼®ÀÌ´ø ±³ÀåÀ» »õ·Ó°Ô ÀÓ¸íÇÏ´Â µî °ËÂû°í¹ßÀ» ´çÇØ°¡¸é¼µµ Á¤ÀÇÀÇ Æí¿¡ ¼°íÀÚ ¾Ö½è½À´Ï´Ù. ±³À°Ã» ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚÀÇ Á¤±ÔÁ÷È¿Í Ã³¿ì°³¼±¿¡ ¾ÕÀå¼¸ç ¾àÀÚÀÇ Æí¿¡ ¼¹½À´Ï´Ù. Àå½Ã°£ º¸·ùµÇ¾ú´ø °è¼º°íµîÇÐ±³¸¦ ±æÀ½µ¿¿¡ À¯Ä¡ÇÏ°í, °æ¿µ±Ç ½Î¿òÀ¸·Î Æó±³µÉ »·ÇÑ »ç¸³ Àå¾ÖÀÎÇÐ±³ ¸í¼öÇÐ±³¸¦ °ø¸³À¸·Î ÀüÈ¯ÇØ ´Ù¿øÇÐ±³·Î »õ·Ó°Ô °³±³½ÃÄ×½À´Ï´Ù.
¼¿ï½ÃÀÇ¿ø 8³â °£, ÀüÅë½ÃÀå°ú µ¿³×»ó±ÇÀ» »ì¸®±â À§ÇÑ ÀÏ¸í SSM ±ÔÁ¦ Á¶·Ê¸¦ °³Á¤ÇÏ°í, SH°ø»ç °í¸®ÀºÇà´ëÃâÀ» Àû¹ßÇØ Àú¸®´ëÈ¯À¸·Î ¼ö½Ê¾ïÀÇ ¿¹»êÀý°¨À» Çß½À´Ï´Ù. °íÁ¾È²Á¦À¯¹° µî ÇØ¿Ü¿¡ À¯ÃâµÇ¾îÀÖ´Â ¹®ÈÀç¸¦ Ã£±â À§ÇÑ Á¶·Ê Á¦Á¤°ú ¿¹»êÈ®º¸, 120 ´Ù»êÄÝ¼¾ÅÍ °¨Á¤³ëµ¿ÀÚ Á¤±ÔÁ÷È¿¡ ¾ÕÀå¼±âµµ Çß½À´Ï´Ù.
¼¿ï½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î¼, ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ 20%¿¡ ºÒ°úÇÑ ¼ººÏ±¸ Áö¿ª»ç¾÷¿¡ ¸¹Àº ¿¹»êÀ» È®º¸ÇÏ´Â °Í°ú µ¿½Ã¿¡, ¾àÀÚ¿Í ¼¹ÎÀÇ ´«¹°À» ´Û¾ÆÁÖ´Â Á¤ÀÇ·Ó°í µû¶æÇÑ Á¤Ã¥À» ½ÇÇöÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÑ 8³âÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö, ¼ººÏ±¸¹ÎÀÇ »îÀ» Á÷Á¢ Ã¬±â´Â ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°í ½Í½À´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤¿¡¼ ¾àÀÚ¿Í ¼¹ÎÀÇ »îÀ» Ã¬±â´Â µû¶æÇÑ ÇàÁ¤, ±ú¾îÀÖ´Â Á¤Ä¡°¡ ¹«¾ùÀÎÁö »ý°¢ÇÏ°Ô Çß½À´Ï´Ù. Á¤Ä¡¸¦ ½ÃÀÛÇÏ±â Àü Áö¿ª ½Ã¹Î´ÜÃ¼ È°µ¿°ú È¸»ç»ýÈ° ¿ª½Ã Àú¿¡°Ô´Â »îÀÇ ÆÅÆÅÇÔÀ» °æÇèÇÏ°Ô ÇØ ÁØ ¼ÒÁßÇÑ ½Ã°£ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ´©±¸º¸´Ùµµ ¼ººÏÀÇ ¹ßÀü°ú ±¸¹ÎµéÀÇ Çàº¹ÇÑ »îÀ» °í¹ÎÇØ¿Ô½À´Ï´Ù.
ÀÌÁ¦, ¼ººÏ±¸¹Î°ú ÇÔ²², ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö, »õ·Î¿î µµÀüÀ» ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
ÈÄ¹èµé¿¡°Ô´Â ±âÈ¸¸¦, ±¸¹Îµé¿¡°Ô´Â »õ·Î¿î Èñ¸ÁÀ», Àú¿¡°Ô´Â µµÀüÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸¹ÎÀÇ ²Þ°ú Çàº¹ÇÑ »îÀ» ¸¸µå´Â °úÁ¤¿¡ ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö°¡ ÈûÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸´Â ¼¿ïÀÇ Áß½É°ú ÇÑ¾çµµ¼ºÀÌ ¹Ù·Î ÀÎÁ¢ÇØÀÖÀ¸¸é¼ ¾ÆÆÄÆ®¿Í ÀÏ¹ÝÁÖÅÃ¿¡ 47¸¸¿© ¸íÀÇ »ç¶÷µéÀÌ »ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 8°³ ´ëÇÐÀÌ ÀÖ°í ºÏÇÑ»ê°ú ¼ººÏÃµ, Á¤¸ªÃµ, ¿ìÀÌÃµ, Áß¶ûÃµÀÌ Èå¸£´Â ¾Æ¸§´Ù¿î °÷ÀÔ´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸´Â ¹Î¼± Áö¹æÀÚÄ¡ ÀÌÈÄ ÁÖ°ÅÈ¯°æ°ú ±³Åë °³¼±¿¡ Èû½è°í, »ç¶÷Áß½ÉÀÇ ÇàÁ¤À¸·Î ¸¹Àº º¯È¸¦ ÀÌ·ï¿Ô½À´Ï´Ù. ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã¿Í µ¿Çà°è¾à µî »îÀÇ °¡Ä¡¸¦ º¯È½ÃÅ°´Â ¸¹Àº ÀÌ½´µéÀ» ÁÖµµÇØ ¿Â °ÍÀÌ »ç½ÇÀÔ´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¼ººÏ±¸¹ÎµéÀº ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î Ã¼°¨ÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸¹Àº ÀÌ½´¿Í ¸¹Àº »ç¾÷ÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÁÖ¹Îµµ °ø¹«¿øµµ ¦i¾Æ°¡±â¿¡ ±Þ±ÞÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸®°¡ ÇÔ²² °¡¾ß ÇÒ ¹æÇâÀº ÇÏ³ª·Î ¸ðÀ¸µÇ, ¼ººÏ±¸¹ÎÀÇ »îÀ» Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î Ã¬±â´Â ³»½ÇÀÖ´Â ÇàÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¶§ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖÃÊº¸´Ù ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ³»½ÇÈ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¾ÆÀÌµéÀº ¸¹Àº ½Ã°£À» °øºÎÇÏÁö¸¸ ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» °®Áö ¸øÇÏ¸ç Çàº¹ÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù.
²ÞÀ» ²ã¾ßÇÒ Ã»³âÀÌ µÇ¾î¼µµ ³ôÀº ½Ç¾÷·ü¿¡ Çã´öÀÌ¸ç ²ÞÀ» ÀÒ¾î°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Á·À» Ã¥ÀÓÁ®¾ß ÇÒ Àå³âÃþÀº »ì¸²»ìÀÌ°¡ ³Ê¹«³ªµµ ¾î·Æ´Ù°í ÀÌ¾ß±âÇÕ´Ï´Ù.
³ëÀÎ ÀÚ»ì·üÀÌ ÃÖ°íÁ¶¿¡ ´ÞÇÏ°í,
ÀÏ»óÀûÀ¸·Î ÀÏ¾î³ª´Â ¼ºÂ÷º°°ú ¼ºÆø·ÂÀº ¿©¼ºµéÀÇ »îÀ» ¸ÁÄ¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ±â»óÀÌº¯Àº ´Ã¾î³ª°í Ãâ»êÀ²Àº ¹Ù´ÚÀ¸·Î ¶³¾îÁ³½À´Ï´Ù.
ÀÎ°£ÀÌ »ì¾Æ°¥ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ½ÄÁÖÁ¶Â÷ ÇØ°áµÇÁö ¾ÊÀ¸´Ï
µµ´ëÃ¼ ¾îµð¿¡¼ Çàº¹À», ¿ôÀ½À» Ã£¾Æ¾ß ÇÒÁöÁ¶Â÷ ¸ð¸£´Â Àý¸ÁÀÇ ½Ã´ë¸¦ »ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
³ªÀÇ »îÀÌ ½ÃÀÛµÇ´Â, ¿ì¸®ÀÇ ÀÏ»óÀÎ ¼ººÏ±¸¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿Í ÇÔ²², ±âÈ¸´Â ÆòµîÇÏ°í °úÁ¤Àº °øÁ¤ÇÏ¸ç °á°ú´Â Á¤ÀÇ·Î¿î ¼ººÏ±¸¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù. ¼ººÏ±¸¹Î°ú ÇÔ²² Èñ¸ÁÀÇ ½Ã´ë·Î ³ª¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, ±³À°¡¤º¸À° ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
°ü³» º¸À°½Ã¼³, 8°³ ´ëÇÐ°ú ¿¬°èÇÏ¿© ¼ººÏ±¸ÀÇ ¾ÆÀÌµéÀÌ ²Þ²Ù°Ô ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Èð¾îÁ®ÀÖ´Â ±³À°°ü·Ã ±â°üµéÀ» ÇÏ³ª·Î ¸ð¾Æ ¼ººÏ±³À°¹®ÈÀç´ÜÀ» ¸¸µé°í Æò»ý±³À°±â±ÝÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© ¾Æµ¿ºÎÅÍ ¾î¸£½Å±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¹è¿òÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
µ¿º° °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ¿Í µµ¼°ü, ¼ººÏ±¸ ¿ª»ç¹®È°ü±¤ÀÚ¿øÀ» ¿¬°èÇÑ Ç³ºÎÇÑ ±³À°¹®È ÀÚ¿øÀº ¼ººÏ±¸¸¦ ´õ¿í Ç³¼ºÇÏ°Ô ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ÇÑ±¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇÐ±³°¡ Å¸Áö¿ªÀ¸·Î ÀÌÀüÇÏÁö ¾Ê°Ô ÇØ¾ßÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, º¹Áö¡¤ÀÏÀÚ¸® ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
»ý¾ÖÁÖ±âº° ¸ÂÃãÇü º¹ÁöÃ¼°è¿Í ¼ººÏ±¸¹ÎµéÀÇ °Ç°Áö¿øÃ¼°è¸¦ ²Ä²ÄÈ÷ Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
Ã£¾Æ°¡´Â µ¿¸¶À»º¹Áö¼¾ÅÍ, °ü³» º¹Áö°ü°ú ¿¬°èÇÑ ÃÎÃÎÇÑ º¹Áö ±×¹°¸ÁÀÌ ¼ººÏ±¸¹ÎµéÀÇ »î¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ´êÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÓ´ëÁÖÅÃ, »çÈ¸ÁÖÅÃÀ» ´õ ¸¹ÀÌ ¸¸µé°í ÁÖ°ÅÈ¯°æÀ» °³¼±ÇØ »ç¶÷À» ¸ÕÀú Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
ºÀÁ¦ÆÐ¼Ç ÀÇ·ùÆÇ¸ÅÀåÀ» ¸¸µéµµ·Ï ÇÏ°Ù½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸ÀÇ ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ »çÈ¸Àû ÀÏÀÚ¸®¸¦ ´õ ¸¹ÀÌ ¸¸µé°í,
¼ººÏ±¸ ¾È¿¡¼¸¸ÅÀº ºñÁ¤±ÔÁ÷, ¼Ò»ó°øÀÎ, »çÈ¸Àû ¾àÀÚµéÀÌ ´«¹°ÁþÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, Ä£È¯°æ¡¤¾ÈÀü ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Á¤¸ªÃµÀ» º¹¿øÇÏ¿© ºÏÇÑ»êºÎÅÍ Ã»°èÃµ±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â Ä£È¯°æ »êÃ¥·Î¸¦ Á¶¼ºÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ºÏ¼¿ï ²ÞÀÇ½£À» ÀåÀ§µ¿°ú ¿¬°áÈ®ÀåÇÏ°í, ±æÀ½, Á¤¸ª, º¸¹®, ¿ù°î±Ç¿ªÀÇ »ýÈ°Ã¼À°½Ã¼³ Á¶¼ºÀÌ Â÷Áú¾øÀÌ ÁøÇàµÇµµ·Ï Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
µ¿ºÏ¼± °æÀüÃ¶, ºÏºÎ°£¼±µµ·Î¿Í ³»ºÎ¼øÈ¯·Î ¿¬°á µî »ç¶÷Áß½ÉÀÇ ±³ÅëÃ¼°è¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
1ÀÎ°¡±¸, °í·ÉÀÚ, ¿©¼º, Àú¼Òµæ°¡±¸ µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚÃþÀÇ ¾ÈÀüÁ¤Ã¥À» °ÈÇÏ°í
°ø°ø½Ã¼³ºÎÅÍ Á¾ÇÕÀûÀÌ°í Ã¶ÀúÇÑ ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, Á¤ÀÇ·Î¿î ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¼¹Î°ú Áß»êÃþ, ¾àÀÚ¸¦ À§ÇÑ Á¤Ã¥Àº, °ÀÚ°¡ ¾àÀÚ¿¡°Ô ÇàÇÏ´Â ºÒÆòµî, ºÒ°øÁ¤, ºÎÁ¤ÀÇ¸¦ ½ÃÁ¤ÇÏ´Â °Í¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù. ¼ººÏ±¸Ã»ÀÇ Ã»·Åµµ, ½Å·Úµµ¸¦ ³ôÀÌ°Ú½À´Ï´Ù.
°ø¹«¿øÀ» Æ÷ÇÔÇØ °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷, ¼ººÏ±¸¿¡¼ ÀÏÇÏ´Â ºÐµéÀÇ ³ëµ¿ÀÎ±ÇÀ» Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ÇÔ²² °í¹ÎÇÏ°í Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï, °øÀ¯¿Í Âü¿©, ÇùÄ¡¸¦ ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù. ÀÇÈ¸¸¦ Á¸ÁßÇÏ°í Àå±âÀûÀ¸·Î ÀÇ¿ø³»°¢Á¦Çü Áö¹æÀÚÄ¡Á¦µµ¸¦ µµÀÔÇÏ±â À§ÇØ ÁØºñÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Á¤ÀÇ·Î¿î ¼ººÏ! µû¶æÇÑ ±¸Ã»Àå!
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö¿Í ÇÔ²² ÇØ ÁÖ½Ê½Ã¿À.
¼ººÏ±¸ÀÇ ÁÖ°Å, È¯°æ, ±³ÅëÀº Å©°Ô °³¼±ÇÒ °ÍÀÌ¸ç, »ç¶÷°ú ¾ÈÀü, º¹Áö¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÀÛÀº °Í±îÁö ¼¼½ÉÇÏ°í µû¶æÇÏ°Ô Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù. ¸ðµç °úÁ¤Àº Á¤ÀÇ·Î¿ï °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Àú¿¡°Ô ÈûÀ» ÁÖ½Ê½Ã¿À. Àú¿¡°Ô ¿ë±â¸¦ ÁÖ½Ê½Ã¿À. ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö°¡ ¹Ýµå½Ã ÇØ³»°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº ±è ÀÇ¿ø Ãâ¸¶ ¼±¾ð¹® Àü¹®
----------------------------------------------
Á¸°æÇÏ´Â ¼ººÏ±¸¹Î ¿©·¯ºÐ, ¾È³çÇÏ½Ê´Ï±î?
ÀÛÀº °ÅÀÎ, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±è¹®¼ö ¼¿ï½ÃÀÇ¿øÀÔ´Ï´Ù.
¸ÕÀú ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ÅõÈ¥À» ºÒ»ç¸£°í ÀÖ´Â ³²ºÏÇÑ ¼±¼öµéÀ» ÀÀ¿øÇÏ¸ç, ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ ºÏÀÇ ÇÙ°³¹ß°ú ÀüÀïÀ§ÇùÀ» ¸ØÃß°í ÆòÈÅëÀÏ¿¡ ±â¿©ÇÏ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
Á¤ÀÇ·Î¿î ¼ººÏ! µû¶æÇÑ ±¸Ã»Àå!
Á¤Ä¡¸¦ ½ÃÀÛÇß´ø Ã¹ ¸¶À½À» µÇ»õ±â¸ç ¿À´Ã, ¼ººÏ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°íÀÚ Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÕ´Ï´Ù.
Àú´Â 1968³â Àü³² ¼øÃµ½Ã ³óÃÌ¸¶À»¿¡¼ ÅÂ¾î³ª ¼øÃµÈ¿Ãµ°íµîÇÐ±³¸¦ Á¹¾÷ÇÏ°í, 1988³â 19»ì¿¡ Ã³À½ ¼ººÏ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ °í·Á´ëÇÐ±³ Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ°ú¿¡ ÀÔÇÐÇØ ¼ººÏ°úÀÇ ÀÎ¿¬À» ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù. °í·Á´ëÇÐ±³ ÀçÇÐ ½Ã µ¶Àç¿Í ºÎÁ¶¸®¿¡ ÀúÇ×Çß´ø ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿Àº Á¤ÀÇ°¡ ¹«¾ùÀÎÁö °í¹ÎÇÏ°Ô Çß½À´Ï´Ù.
3³â¿© µ¿¾È ¼ººÏ±¸Ã» ÇàÁ¤°æÇèµµ Çß½À´Ï´Ù.
1999³â~2002³â±îÁö ¼ººÏ±¸Ã»Àå ºñ¼ ¹× ºñ¼½ÇÀåÀ¸·Î °ø¹«¿ø »ýÈ°À» Çß½À´Ï´Ù. Áø¿µÈ£±¸Ã»Àå´ÔÀ» Á÷Á¢ ¼öÇàÇÏ¸ç ´ç½Ã 30°³µ¿ÀÇ °ñ¸ñ °ñ¸ñÀ» ´©º³´ø ±â¾ïÀÌ ³³´Ï´Ù. Ã£¾Æ´Ù´Ï´Â ¿¸°ÇàÁ¤À» Ç¥¹æÇÏ°í Àç°³¹ß°ú µµ·ÎÈ®ÀåÁ¤Ã¥À» »ç½É¾øÀÌ ½Å¼ÓÈ÷ °áÁ¤ ÁýÇàÇÏ°í ¾Æ¸®¶û¾¾³×¼¾ÅÍ »ïÃ´¸Í¹æ¼ö·Ã¿ø µî ¹Ì·¡¸¦ ³»´Ùº» ÇàÁ¤Àº Áö±Ý ºÁµµ ÀßÇß´ø ÀÏµéÀÌ¾ú´ø °Í °°½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀÌ ³»¸° °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ÀÏ¼±°ø¹«¿ø Å¿ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø Ã¥ÀÓÀÖ´Â ÁöµµÀÚÀÇ ¸ð½ÀÀº Àúµµ ¸¹ÀÌ ÀÍÈ÷°í ¹è¿ü½À´Ï´Ù.
8³â¿© µ¿¾È Á¤Ä¡¸®´õ½±À» ÀÍÇû½À´Ï´Ù.
À¯½ÂÈñ±¹È¸ÀÇ¿ø´Ô°ú ½Ã±¸ÀÇ¿ø´Ôµé ´ç¿ø´ÔµéÀ» ¸ð½Ã°í ¹ÎÁÖ´ç ¼ººÏ°© Áö¿ªÀ§¿øÈ¸ »ç¹«±¹ÀåÀ» 7³â¿©µ¿¾È ¿ø¸¸È÷ ¼öÇàÇÏ¸é¼ Á¤´çÁ¤Ä¡¸¦ °æÇèÇß½À´Ï´Ù. À¯½ÂÈñ±¹È¸ÀÇ¿ø´ÔÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼¹ÎµéÀÇ ´«¹°¾î¸° ¾ê±â¸¦ µé¾îÁÖ°í °ñ¸ñ°ñ¸ñ ÀÛÀº ¹Î¿øÀÌ¶óµµ ²À Ã¬±â´Â µû¶æÇÑ ¿©¼º¸®´õ½±À» ¹è¿ü½À´Ï´Ù. Àú´Â 2010³âºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö 8³âÀÇ ¼¿ï½ÃÀÇ¿øÀ» Áö³Â½À´Ï´Ù. Á¦9´ë ¼¿ï½ÃÀÇÈ¸ Àü¹Ý±â ±³À°À§¿øÀåÀ¸·Î¼ ±×µ¿¾È ¼Õ´ëÁö ¸øÇß´ø ¸¹Àº »ç¾ÈµéÀ» ÇØ°áÇÔÀ¸·Î½á Á¤Ä¡Àû ¸®´õ½Ê°ú ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
¹«»óº¸À° ´©¸®°úÁ¤ ¿¹»êÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇØ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ ½ÃÀý Ã»¿Í´ë ¾Õ, ±¹È¸ ¾Õ¿¡¼ 2³â °£ 1ÀÎ ½ÃÀ§¸¦ ÁÖµµÇØ Á¤ºÎÀÇ ¿¹»ê Áö¿øÀ» ÀÌ²ø¾î³Â°í, ¿ª»çÁ¤ÀÇ¸¦ À§ÇØ Ä£ÀÏÀÎ¸í»çÀüÀ» Áß°íµîÇÐ±³¿¡ º¸±ÞÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »ç¸³ÇÐ±³¹ýÀÎÀÇ ºÎÁ¶¸®´Â °·ÂÇÏ°Ô ´ëÀÀÇØ ºÎ´çÇØ°í µÈ ±³»ç¸¦ ÀçÀÓ¿ëÇÏ°í 7³â°£ °ø¼®ÀÌ´ø ±³ÀåÀ» »õ·Ó°Ô ÀÓ¸íÇÏ´Â µî °ËÂû°í¹ßÀ» ´çÇØ°¡¸é¼µµ Á¤ÀÇÀÇ Æí¿¡ ¼°íÀÚ ¾Ö½è½À´Ï´Ù. ±³À°Ã» ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚÀÇ Á¤±ÔÁ÷È¿Í Ã³¿ì°³¼±¿¡ ¾ÕÀå¼¸ç ¾àÀÚÀÇ Æí¿¡ ¼¹½À´Ï´Ù. Àå½Ã°£ º¸·ùµÇ¾ú´ø °è¼º°íµîÇÐ±³¸¦ ±æÀ½µ¿¿¡ À¯Ä¡ÇÏ°í, °æ¿µ±Ç ½Î¿òÀ¸·Î Æó±³µÉ »·ÇÑ »ç¸³ Àå¾ÖÀÎÇÐ±³ ¸í¼öÇÐ±³¸¦ °ø¸³À¸·Î ÀüÈ¯ÇØ ´Ù¿øÇÐ±³·Î »õ·Ó°Ô °³±³½ÃÄ×½À´Ï´Ù.
¼¿ï½ÃÀÇ¿ø 8³â °£, ÀüÅë½ÃÀå°ú µ¿³×»ó±ÇÀ» »ì¸®±â À§ÇÑ ÀÏ¸í SSM ±ÔÁ¦ Á¶·Ê¸¦ °³Á¤ÇÏ°í, SH°ø»ç °í¸®ÀºÇà´ëÃâÀ» Àû¹ßÇØ Àú¸®´ëÈ¯À¸·Î ¼ö½Ê¾ïÀÇ ¿¹»êÀý°¨À» Çß½À´Ï´Ù. °íÁ¾È²Á¦À¯¹° µî ÇØ¿Ü¿¡ À¯ÃâµÇ¾îÀÖ´Â ¹®ÈÀç¸¦ Ã£±â À§ÇÑ Á¶·Ê Á¦Á¤°ú ¿¹»êÈ®º¸, 120 ´Ù»êÄÝ¼¾ÅÍ °¨Á¤³ëµ¿ÀÚ Á¤±ÔÁ÷È¿¡ ¾ÕÀå¼±âµµ Çß½À´Ï´Ù.
¼¿ï½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î¼, ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ 20%¿¡ ºÒ°úÇÑ ¼ººÏ±¸ Áö¿ª»ç¾÷¿¡ ¸¹Àº ¿¹»êÀ» È®º¸ÇÏ´Â °Í°ú µ¿½Ã¿¡, ¾àÀÚ¿Í ¼¹ÎÀÇ ´«¹°À» ´Û¾ÆÁÖ´Â Á¤ÀÇ·Ó°í µû¶æÇÑ Á¤Ã¥À» ½ÇÇöÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÑ 8³âÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö, ¼ººÏ±¸¹ÎÀÇ »îÀ» Á÷Á¢ Ã¬±â´Â ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°í ½Í½À´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤¿¡¼ ¾àÀÚ¿Í ¼¹ÎÀÇ »îÀ» Ã¬±â´Â µû¶æÇÑ ÇàÁ¤, ±ú¾îÀÖ´Â Á¤Ä¡°¡ ¹«¾ùÀÎÁö »ý°¢ÇÏ°Ô Çß½À´Ï´Ù. Á¤Ä¡¸¦ ½ÃÀÛÇÏ±â Àü Áö¿ª ½Ã¹Î´ÜÃ¼ È°µ¿°ú È¸»ç»ýÈ° ¿ª½Ã Àú¿¡°Ô´Â »îÀÇ ÆÅÆÅÇÔÀ» °æÇèÇÏ°Ô ÇØ ÁØ ¼ÒÁßÇÑ ½Ã°£ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ´©±¸º¸´Ùµµ ¼ººÏÀÇ ¹ßÀü°ú ±¸¹ÎµéÀÇ Çàº¹ÇÑ »îÀ» °í¹ÎÇØ¿Ô½À´Ï´Ù.
ÀÌÁ¦, ¼ººÏ±¸¹Î°ú ÇÔ²², ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö, »õ·Î¿î µµÀüÀ» ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
ÈÄ¹èµé¿¡°Ô´Â ±âÈ¸¸¦, ±¸¹Îµé¿¡°Ô´Â »õ·Î¿î Èñ¸ÁÀ», Àú¿¡°Ô´Â µµÀüÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸¹ÎÀÇ ²Þ°ú Çàº¹ÇÑ »îÀ» ¸¸µå´Â °úÁ¤¿¡ ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö°¡ ÈûÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸´Â ¼¿ïÀÇ Áß½É°ú ÇÑ¾çµµ¼ºÀÌ ¹Ù·Î ÀÎÁ¢ÇØÀÖÀ¸¸é¼ ¾ÆÆÄÆ®¿Í ÀÏ¹ÝÁÖÅÃ¿¡ 47¸¸¿© ¸íÀÇ »ç¶÷µéÀÌ »ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 8°³ ´ëÇÐÀÌ ÀÖ°í ºÏÇÑ»ê°ú ¼ººÏÃµ, Á¤¸ªÃµ, ¿ìÀÌÃµ, Áß¶ûÃµÀÌ Èå¸£´Â ¾Æ¸§´Ù¿î °÷ÀÔ´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸´Â ¹Î¼± Áö¹æÀÚÄ¡ ÀÌÈÄ ÁÖ°ÅÈ¯°æ°ú ±³Åë °³¼±¿¡ Èû½è°í, »ç¶÷Áß½ÉÀÇ ÇàÁ¤À¸·Î ¸¹Àº º¯È¸¦ ÀÌ·ï¿Ô½À´Ï´Ù. ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã¿Í µ¿Çà°è¾à µî »îÀÇ °¡Ä¡¸¦ º¯È½ÃÅ°´Â ¸¹Àº ÀÌ½´µéÀ» ÁÖµµÇØ ¿Â °ÍÀÌ »ç½ÇÀÔ´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¼ººÏ±¸¹ÎµéÀº ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î Ã¼°¨ÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸¹Àº ÀÌ½´¿Í ¸¹Àº »ç¾÷ÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÁÖ¹Îµµ °ø¹«¿øµµ ¦i¾Æ°¡±â¿¡ ±Þ±ÞÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸®°¡ ÇÔ²² °¡¾ß ÇÒ ¹æÇâÀº ÇÏ³ª·Î ¸ðÀ¸µÇ, ¼ººÏ±¸¹ÎÀÇ »îÀ» Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î Ã¬±â´Â ³»½ÇÀÖ´Â ÇàÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¶§ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖÃÊº¸´Ù ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ³»½ÇÈ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¾ÆÀÌµéÀº ¸¹Àº ½Ã°£À» °øºÎÇÏÁö¸¸ ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» °®Áö ¸øÇÏ¸ç Çàº¹ÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù.
²ÞÀ» ²ã¾ßÇÒ Ã»³âÀÌ µÇ¾î¼µµ ³ôÀº ½Ç¾÷·ü¿¡ Çã´öÀÌ¸ç ²ÞÀ» ÀÒ¾î°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Á·À» Ã¥ÀÓÁ®¾ß ÇÒ Àå³âÃþÀº »ì¸²»ìÀÌ°¡ ³Ê¹«³ªµµ ¾î·Æ´Ù°í ÀÌ¾ß±âÇÕ´Ï´Ù.
³ëÀÎ ÀÚ»ì·üÀÌ ÃÖ°íÁ¶¿¡ ´ÞÇÏ°í,
ÀÏ»óÀûÀ¸·Î ÀÏ¾î³ª´Â ¼ºÂ÷º°°ú ¼ºÆø·ÂÀº ¿©¼ºµéÀÇ »îÀ» ¸ÁÄ¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ±â»óÀÌº¯Àº ´Ã¾î³ª°í Ãâ»êÀ²Àº ¹Ù´ÚÀ¸·Î ¶³¾îÁ³½À´Ï´Ù.
ÀÎ°£ÀÌ »ì¾Æ°¥ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ½ÄÁÖÁ¶Â÷ ÇØ°áµÇÁö ¾ÊÀ¸´Ï
µµ´ëÃ¼ ¾îµð¿¡¼ Çàº¹À», ¿ôÀ½À» Ã£¾Æ¾ß ÇÒÁöÁ¶Â÷ ¸ð¸£´Â Àý¸ÁÀÇ ½Ã´ë¸¦ »ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
³ªÀÇ »îÀÌ ½ÃÀÛµÇ´Â, ¿ì¸®ÀÇ ÀÏ»óÀÎ ¼ººÏ±¸¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿Í ÇÔ²², ±âÈ¸´Â ÆòµîÇÏ°í °úÁ¤Àº °øÁ¤ÇÏ¸ç °á°ú´Â Á¤ÀÇ·Î¿î ¼ººÏ±¸¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù. ¼ººÏ±¸¹Î°ú ÇÔ²² Èñ¸ÁÀÇ ½Ã´ë·Î ³ª¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, ±³À°¡¤º¸À° ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
°ü³» º¸À°½Ã¼³, 8°³ ´ëÇÐ°ú ¿¬°èÇÏ¿© ¼ººÏ±¸ÀÇ ¾ÆÀÌµéÀÌ ²Þ²Ù°Ô ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Èð¾îÁ®ÀÖ´Â ±³À°°ü·Ã ±â°üµéÀ» ÇÏ³ª·Î ¸ð¾Æ ¼ººÏ±³À°¹®ÈÀç´ÜÀ» ¸¸µé°í Æò»ý±³À°±â±ÝÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© ¾Æµ¿ºÎÅÍ ¾î¸£½Å±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¹è¿òÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
µ¿º° °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ¿Í µµ¼°ü, ¼ººÏ±¸ ¿ª»ç¹®È°ü±¤ÀÚ¿øÀ» ¿¬°èÇÑ Ç³ºÎÇÑ ±³À°¹®È ÀÚ¿øÀº ¼ººÏ±¸¸¦ ´õ¿í Ç³¼ºÇÏ°Ô ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ÇÑ±¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇÐ±³°¡ Å¸Áö¿ªÀ¸·Î ÀÌÀüÇÏÁö ¾Ê°Ô ÇØ¾ßÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, º¹Áö¡¤ÀÏÀÚ¸® ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
»ý¾ÖÁÖ±âº° ¸ÂÃãÇü º¹ÁöÃ¼°è¿Í ¼ººÏ±¸¹ÎµéÀÇ °Ç°Áö¿øÃ¼°è¸¦ ²Ä²ÄÈ÷ Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
Ã£¾Æ°¡´Â µ¿¸¶À»º¹Áö¼¾ÅÍ, °ü³» º¹Áö°ü°ú ¿¬°èÇÑ ÃÎÃÎÇÑ º¹Áö ±×¹°¸ÁÀÌ ¼ººÏ±¸¹ÎµéÀÇ »î¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ´êÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÓ´ëÁÖÅÃ, »çÈ¸ÁÖÅÃÀ» ´õ ¸¹ÀÌ ¸¸µé°í ÁÖ°ÅÈ¯°æÀ» °³¼±ÇØ »ç¶÷À» ¸ÕÀú Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
ºÀÁ¦ÆÐ¼Ç ÀÇ·ùÆÇ¸ÅÀåÀ» ¸¸µéµµ·Ï ÇÏ°Ù½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸ÀÇ ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ »çÈ¸Àû ÀÏÀÚ¸®¸¦ ´õ ¸¹ÀÌ ¸¸µé°í,
¼ººÏ±¸ ¾È¿¡¼¸¸ÅÀº ºñÁ¤±ÔÁ÷, ¼Ò»ó°øÀÎ, »çÈ¸Àû ¾àÀÚµéÀÌ ´«¹°ÁþÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, Ä£È¯°æ¡¤¾ÈÀü ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Á¤¸ªÃµÀ» º¹¿øÇÏ¿© ºÏÇÑ»êºÎÅÍ Ã»°èÃµ±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â Ä£È¯°æ »êÃ¥·Î¸¦ Á¶¼ºÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ºÏ¼¿ï ²ÞÀÇ½£À» ÀåÀ§µ¿°ú ¿¬°áÈ®ÀåÇÏ°í, ±æÀ½, Á¤¸ª, º¸¹®, ¿ù°î±Ç¿ªÀÇ »ýÈ°Ã¼À°½Ã¼³ Á¶¼ºÀÌ Â÷Áú¾øÀÌ ÁøÇàµÇµµ·Ï Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
µ¿ºÏ¼± °æÀüÃ¶, ºÏºÎ°£¼±µµ·Î¿Í ³»ºÎ¼øÈ¯·Î ¿¬°á µî »ç¶÷Áß½ÉÀÇ ±³ÅëÃ¼°è¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
1ÀÎ°¡±¸, °í·ÉÀÚ, ¿©¼º, Àú¼Òµæ°¡±¸ µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚÃþÀÇ ¾ÈÀüÁ¤Ã¥À» °ÈÇÏ°í
°ø°ø½Ã¼³ºÎÅÍ Á¾ÇÕÀûÀÌ°í Ã¶ÀúÇÑ ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö, Á¤ÀÇ·Î¿î ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¼¹Î°ú Áß»êÃþ, ¾àÀÚ¸¦ À§ÇÑ Á¤Ã¥Àº, °ÀÚ°¡ ¾àÀÚ¿¡°Ô ÇàÇÏ´Â ºÒÆòµî, ºÒ°øÁ¤, ºÎÁ¤ÀÇ¸¦ ½ÃÁ¤ÇÏ´Â °Í¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù. ¼ººÏ±¸Ã»ÀÇ Ã»·Åµµ, ½Å·Úµµ¸¦ ³ôÀÌ°Ú½À´Ï´Ù.
°ø¹«¿øÀ» Æ÷ÇÔÇØ °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷, ¼ººÏ±¸¿¡¼ ÀÏÇÏ´Â ºÐµéÀÇ ³ëµ¿ÀÎ±ÇÀ» Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
¼ººÏ±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ÇÔ²² °í¹ÎÇÏ°í Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï, °øÀ¯¿Í Âü¿©, ÇùÄ¡¸¦ ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù. ÀÇÈ¸¸¦ Á¸ÁßÇÏ°í Àå±âÀûÀ¸·Î ÀÇ¿ø³»°¢Á¦Çü Áö¹æÀÚÄ¡Á¦µµ¸¦ µµÀÔÇÏ±â À§ÇØ ÁØºñÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Á¤ÀÇ·Î¿î ¼ººÏ! µû¶æÇÑ ±¸Ã»Àå!
ÀÛÀº°ÅÀÎ ±è¹®¼ö¿Í ÇÔ²² ÇØ ÁÖ½Ê½Ã¿À.
¼ººÏ±¸ÀÇ ÁÖ°Å, È¯°æ, ±³ÅëÀº Å©°Ô °³¼±ÇÒ °ÍÀÌ¸ç, »ç¶÷°ú ¾ÈÀü, º¹Áö¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÀÛÀº °Í±îÁö ¼¼½ÉÇÏ°í µû¶æÇÏ°Ô Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù. ¸ðµç °úÁ¤Àº Á¤ÀÇ·Î¿ï °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Àú¿¡°Ô ÈûÀ» ÁÖ½Ê½Ã¿À. Àú¿¡°Ô ¿ë±â¸¦ ÁÖ½Ê½Ã¿À. ÀÛÀº °ÅÀÎ ±è¹®¼ö°¡ ¹Ýµå½Ã ÇØ³»°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>