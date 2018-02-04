[Å¬¸¯ eÁ¾¸ñ]"LGÀ¯ÇÃ·¯½º, LTE ÁÖµµ±ÇÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ºÎ´ã"

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.02.04 08:00 ±â»çÀÔ·Â 2018.02.04 08:00

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ÀÌ¾î "Æ¯È÷ Áö³­ 4G LTE ½Ã´ë¿¡ LGÀ¯ÇÃ·¯½º°¡ È®º¸Çß´ø ÁÖµµ±Ç°ú ³ôÀº ½ÇÀû ¼ºÀå¼¼°¡ 5G ½Ã´ë¿¡´Â ¿ÀÈ÷·Á ºÎ´ãÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ»±î ¿ì·ÁµÈ´Ù"¸ç "5G ½Ã´ë¿¡´Â B2B ºñÁî´Ï½º°¡ °­È­µÇ´Â ¸¸Å­ 3À§ »ç¾÷ÀÚ¶ó´Â °¡ÀÔÀÚ ¿­¼¼¸¦ ¾î¶»°Ô ¸¸È¸ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áöµµ °ü°Ç"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

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¹Ú³ª¿µ ±âÀÚ bohena@asiae.co.kr
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