[Å¬¸¯ eÁ¾¸ñ]"LGÀ¯ÇÃ·¯½º, LTE ÁÖµµ±ÇÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ºÎ´ã"

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹Ú³ª¿µ ±âÀÚ]NHÅõÀÚÁõ±ÇÀº 4ÀÏ LGÀ¯ÇÃ·¯½ºÀÇ LTE ÁÖµµ±ÇÀÌ 5G ½Ã´ë¿¡ ¿ÀÈ÷·Á ºÎ´ãÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 1¸¸6000¿øÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
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¹Ú³ª¿µ ±âÀÚ bohena@asiae.co.kr
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