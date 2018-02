'경기천년체' 獨 iF디자인어워드 본상 수상 쾌거

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 자체 개발한 서체 '경기천년체'가 세계3대 디자인상 중 최고 권위인 독일 'iF 디자인 어워드 2018' 커뮤니케이션(타이포그라피) 부문에서 본상 수상의 영예를 안았다.그동안 현대자동차, KT 등 국내 대기업들이 개발한 서체가 수상한 적은 있었으나 공공기관 서체로는 경기도 천년체가 최초다.독일 하노버에 위치한 'iF 인터내셔널 포럼 디자인'은 세계에서 가장 오랜 역사를 지닌 독립 디자인 기관으로, 매년 최고의 디자인 결과물에 대해 iF 디자인 상을 수여하고 있다.이번 대회에서는 54개국에서 접수된 6400여개 출품작이 치열한 경쟁을 벌였다.경기천년체는 지역적, 민족적 특성을 잘 반영하면서도 세계적으로도 공감될 수 있는 디자인 요소를 유려하게 표현했다는 점에서 각국 전문가들로 구성된 63명의 심사위원단으로부터 우수한 평가를 받았다.경기천년체는 경기도의 정체성 전파를 목적으로 2016년 6월부터 10개월에 걸쳐 개발됐다. 도는 지난해 4월 공식 배포했다. 완성형 국문 2350자, 조합형 국문 8822자 등 총 1만1172자의 국문과 영문 94자, KS약물 986자로 구성되며, 제목용 3종과 본문용 2종을 기본으로 제목용 세로쓰기 1종과 한자가 지원된다.경기천년체는 정명(定名) 천년이후 이어져 온 역사성, 한반도의 동서남북을 연결하는 지정학적 특성, 타 지역대비 유연하고 융통성 있는 경기도민의 인성 등 경기도만의 특징을 함축한 '이음'을 콘셉트로 하고 있다. '이음'의 콘셉트는 자음과 모음의 유연한 연결, 꼭지 모양과 받침의 마무리 상승 등의 디자인 요소로 반영됐다.도 관계자는 "이번 iF 수상을 통해 '경기천년체'가 세계적인 디자인으로 인정받은 만큼 경기천년의 역사와 의미를 세계적으로 알리고, 더불어 경기도민의 자부심도 고취될 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.경기천년체는 사용료나 저작권 문제없이 경기도 홈페이지에서 누구나 무료로 내려받아 사용할 수 있다. 도는 특히 한글과컴퓨터와 사용계약을 맺고 한컴오피스에 탑재해 사용 범위를 전국적으로 넓혀가고 있다.<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>