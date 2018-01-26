"º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ °á»ç¹Ý´ë" ´ë¾ÈÀº ¾È³»³õÀº ÀÌÅë»ç

°¡°èÅë½Åºñ Á¤Ã¥ÇùÀÇÈ¸ 7Â÷ È¸ÀÇ
Á¤ºÎ "ÇÊ¿ä" vs ÀÌÅë»ç "¹Ý´ë" ÆòÇà¼±
º¸Æí¿ä±ÝÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ÀÌµ¿Åë½Å»çµéÀÇ ¹Ý´ë´Â ¿©ÀüÇß´Ù. Á¤ºÎ¿Í ½Ã¹Î´ÜÃ¼´Â ÀÌÅë»ç¿¡ "¹Ý´ë¸¸ ÇÏÁö ¸»°í Åë½Åºñ ÀÎÇÏ¸¦ À§ÇÑ ½ÇÁúÀû ´ë¾ÈÀ» ³»³õÀ¸¶ó"°í Á¦¾ÈÇßÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡µµ ÀÌÅë»çµéÀº "µµÀÔ ¹Ý´ë"¸¸ ¿ÜÃÆ´Ù. º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ ³íÀÇ Å×ÀÌºíÀÌ Â÷·ÁÁø ÀÌÈÄ µÎ ´Þ °¡±îÀÌ ÆòÇà¼±ÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
26ÀÏ °¡°èÅë½ÅºñÁ¤Ã¥ÁuÀÇÈ¸´Â ÀÌÅë»ç, Á¦Á¶»ç, ¼ÒºñÀÚ ¹× ½Ã¹Î´ÜÃ¼, À¯ÅëÇùÈ¸, ¾Ë¶ãÅë½ÅÇùÈ¸°¡ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 5½Ã±îÁö ¼¿ïÁß¾Ó¿ìÃ¼±¹¿¡¼ Á¦7Â÷ È¸ÀÇ¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ È¸ÀÇ´Â Áö³¹ø Á¦5Â÷ È¸ÀÇ(2017³â12¿ù22ÀÏ), Á¦6Â÷ È¸ÀÇ(2018³â1¿ù12ÀÏ)¿¡ ÀÌ¾î º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ µµÀÔ¿¡ ´ëÇÑ Ãß°¡ ³íÀÇ¸¦ ÁøÇàÇÏ°í, ÀÌ¾î¼ ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±Ý°¨¸é¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.
´Ù¸¸ ÀÌÅë»ç´Â "ÀÎ°¡Á¦¡¤½Å°íÁ¦ µî ±ÔÁ¦¿ÏÈ¸¦ ÅëÇØ Åë½Å»ç¾÷ÀÚÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ ÀÚÀ²¼ºÀ» ³ô¿© ½ÃÀå°æÀïÀ» È°¼ºÈÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"´Â ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
¾Ë¶ãÅë½ÅÇùÈ¸´Â ÀÚ½ÅµéÀÌ¾ß¸»·Î Åë½Åºñ ÀÎÇÏ¸¦ À§ÇÑ ½ÇÁúÀûÀÎ ´ë¾ÈÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌµéÀº "Åë½Åºñ ÀÎÇÏ´Â ¾Ë¶ãÅë½ÅÀ» ÅëÇØ ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µµ¸Å´ë°¡ ÀÎÇÏ, ÀüÆÄ»ç¿ë·á ¸éÁ¦ µî ¾Ë¶ãÅë½Å È°¼ºÈ°¡ º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ÀÇ ´ë¾È"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Á¤ºÎ´Â ¼ÒµæÁÖµµÀÇ ¼ºÀåÀÌ¶ó´Â Á¤Ã¥±âÁ¶¿¡ µû¶ó ±¹¹ÎµéÀÇ ÇÙ½É »ý°èºñ Áß ÇÏ³ªÀÎ Åë½Åºñ¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã °æ°¨ÀÌ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀçÂ÷ ÁÖÀåÇß´Ù. Àú°¡¿ä±ÝÁ¦¿¡¼ÀÇ °æÀï ½ÇÁ¾, ¿ä±Ý¼öÁØ¿¡ µû¸¥ ÀÌ¿ëÀÚ Â÷º° ½ÉÈ µî ÇöÀçÀÇ ½ÃÀå½ÇÆÐ ¹®Á¦¸¦ °³¼±ÇÏ°í ½ÇÁúÀûÀÎ Åë½Åºñ ÀÎÇÏ¸¦ ´Þ¼ºÇÏ±â À§ÇØ¼´Â º¸Æí¿ä±ÝÁ¦°¡ ¹Ýµå½Ã µµÀÔµÅ¾ß ÇÑ´Ù°í Çß´Ù.
¼ÒºñÀÚ´ÜÃ¼´Â "ÀÌÅë»ç°¡ ´ë¾ÈÀÌ³ª ÇØ°á¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏÁö ¾Ê°í ¹Ý´ë¸¸ ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¹®Á¦"¶ó¸é¼ "»çÈ¸Àû Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ±â À§ÇÑ ÃëÁö¿¡¼ º¸´Ù ÀüÇâÀûÀÎ ÀÚ¼¼°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø È¸ÀÇ¿¡¼´Â ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ ¿ä±Ý°¨¸é »ç¾Èµµ ³íÀÇ Å×ÀÌºí¿¡ Ã³À½ ¿Ã¶ú´Ù. Âü¿©À§¿ø ´Ù¼ö°¡ ±× ÇÊ¿ä¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© °ø°¨ÇßÀ¸³ª, ¿ä±Ý °¨¸é ½ÃÇà¿¡¼ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎÀÛ¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù.
Á¤ºÎ´Â ±Ý¹ø ¿ä±Ý°¨¸éÀÌ "°í·ÉÃþ Áß Àú¼ÒµæÃþÀÇ Åë½Åºñ ºÎ´ãÀ» °æ°¨ÇÏ¿© Åë½ÅÁ¢±Ù±ÇÀ» º¸ÀåÇÏ±â À§ÇÑ °Í"ÀÌ¶ó°í ±× ÃëÁö¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
Åë½Å»çÃøÀº "°í·ÉÃþÀÇ Åë½Åºñ ºÎ´ã °æ°¨ÀÇ ÃëÁö´Â °ø°¨ÇÑ´Ù"¸é¼µµ "¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ±Þ¼ÓÇÑ °í·ÉÈ Ãß¼¼¿¡¼ ÇâÈÄ Åë½Å»çÀÇ ¿ä±Ý °¨¸é ºñ¿ë »ó½Â¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥¸íÇß´Ù. ¶Ç ³ëÀÎ Àü¿ë¿ä±ÝÁ¦ ÀÌ¿ëÀÚ Áßº¹¼öÇý ¹®Á¦, ¿ä±Ý°¨¸é ¼öÇýÀÚ¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ÀüÆÄ»ç¿ë·á °¨¸é ¹®Á¦ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© ÃßÁøÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ÀÇ°ßÀ» ³»³ù´Ù.
Á¤ºÎ´Â ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ ¿ä±Ý°¨¸é¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ÃßÈÄ ±ÔÁ¦½É»ç °úÁ¤¿¡¼ ÀÌÇØ°ü°èÀÚ°£ ÃæºÐÇÑ ÇùÀÇ¸¦ ÅëÇØ Á¤Ã¥ÇùÀÇÈ¸ ³íÀÇ °á°ú¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Â÷±âÈ¸ÀÇ´Â 2¿ù 9ÀÏ¿¡ °³ÃÖÇÏ¸ç, º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ µµÀÔ¿¡ ´ëÇÑ Ãß°¡ ³íÀÇ¿Í ÇÔ²² ÀÌ¿Í ¿¬°èµÈ ±âº»·á ÆóÁö µîÀ» ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.