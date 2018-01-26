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"º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ °á»ç¹Ý´ë" ´ë¾ÈÀº ¾È³»³õÀº ÀÌÅë»ç

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.01.26 22:30 ±â»çÀÔ·Â 2018.01.26 22:30

°¡°èÅë½Åºñ Á¤Ã¥ÇùÀÇÈ¸ 7Â÷ È¸ÀÇ
Á¤ºÎ "ÇÊ¿ä" vs ÀÌÅë»ç "¹Ý´ë" ÆòÇà¼±

 

 

º¸Æí¿ä±ÝÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ÀÌµ¿Åë½Å»çµéÀÇ ¹Ý´ë´Â ¿©ÀüÇß´Ù. Á¤ºÎ¿Í ½Ã¹Î´ÜÃ¼´Â ÀÌÅë»ç¿¡ "¹Ý´ë¸¸ ÇÏÁö ¸»°í Åë½Åºñ ÀÎÇÏ¸¦ À§ÇÑ ½ÇÁúÀû ´ë¾ÈÀ» ³»³õÀ¸¶ó"°í Á¦¾ÈÇßÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡µµ ÀÌÅë»çµéÀº "µµÀÔ ¹Ý´ë"¸¸ ¿ÜÃÆ´Ù. º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ ³íÀÇ Å×ÀÌºíÀÌ Â÷·ÁÁø ÀÌÈÄ µÎ ´Þ °¡±îÀÌ ÆòÇà¼±ÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

 

26ÀÏ °¡°èÅë½ÅºñÁ¤Ã¥ÁuÀÇÈ¸´Â ÀÌÅë»ç, Á¦Á¶»ç, ¼ÒºñÀÚ ¹× ½Ã¹Î´ÜÃ¼, À¯ÅëÇùÈ¸, ¾Ë¶ãÅë½ÅÇùÈ¸°¡ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 5½Ã±îÁö ¼­¿ïÁß¾Ó¿ìÃ¼±¹¿¡¼­ Á¦7Â÷ È¸ÀÇ¸¦ ¿­¾ú´Ù.

 

ÀÌ³¯ È¸ÀÇ´Â Áö³­¹ø Á¦5Â÷ È¸ÀÇ(2017³â12¿ù22ÀÏ), Á¦6Â÷ È¸ÀÇ(2018³â1¿ù12ÀÏ)¿¡ ÀÌ¾î º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ µµÀÔ¿¡ ´ëÇÑ Ãß°¡ ³íÀÇ¸¦ ÁøÇàÇÏ°í, ÀÌ¾î¼­ ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±Ý°¨¸é¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.

º¸Æí¿ä±ÝÁ¦¿¡ °üÇØ, ÀÌÅë»çÃøÀº "ÇöÀç Á¤ºÎ°¡ ÃßÁø ÁßÀÎ º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ µµÀÔ ¹æ¾È¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹Ý´ëÇÑ´Ù"´Â ÀÔÀåÀ» °ßÁöÇÏ¸é¼­µµ Æ¯º°ÇÑ ´ë¾ÈÀÌ³ª ¼öÁ¤ÀÇ°ßÀº Á¦ÃâÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

 

´Ù¸¸ ÀÌÅë»ç´Â "ÀÎ°¡Á¦¡¤½Å°íÁ¦ µî ±ÔÁ¦¿ÏÈ­¸¦ ÅëÇØ Åë½Å»ç¾÷ÀÚÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ ÀÚÀ²¼ºÀ» ³ô¿© ½ÃÀå°æÀïÀ» È°¼ºÈ­ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"´Â ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.

 

¾Ë¶ãÅë½ÅÇùÈ¸´Â ÀÚ½ÅµéÀÌ¾ß¸»·Î Åë½Åºñ ÀÎÇÏ¸¦ À§ÇÑ ½ÇÁúÀûÀÎ ´ë¾ÈÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌµéÀº "Åë½Åºñ ÀÎÇÏ´Â ¾Ë¶ãÅë½ÅÀ» ÅëÇØ ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µµ¸Å´ë°¡ ÀÎÇÏ, ÀüÆÄ»ç¿ë·á ¸éÁ¦ µî ¾Ë¶ãÅë½Å È°¼ºÈ­°¡ º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ÀÇ ´ë¾È"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

 

Á¤ºÎ´Â ¼ÒµæÁÖµµÀÇ ¼ºÀåÀÌ¶ó´Â Á¤Ã¥±âÁ¶¿¡ µû¶ó ±¹¹ÎµéÀÇ ÇÙ½É »ý°èºñ Áß ÇÏ³ªÀÎ Åë½Åºñ¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã °æ°¨ÀÌ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀçÂ÷ ÁÖÀåÇß´Ù. Àú°¡¿ä±ÝÁ¦¿¡¼­ÀÇ °æÀï ½ÇÁ¾, ¿ä±Ý¼öÁØ¿¡ µû¸¥ ÀÌ¿ëÀÚ Â÷º° ½ÉÈ­ µî ÇöÀçÀÇ ½ÃÀå½ÇÆÐ ¹®Á¦¸¦ °³¼±ÇÏ°í ½ÇÁúÀûÀÎ Åë½Åºñ ÀÎÇÏ¸¦ ´Þ¼ºÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â º¸Æí¿ä±ÝÁ¦°¡ ¹Ýµå½Ã µµÀÔµÅ¾ß ÇÑ´Ù°í Çß´Ù.

 

¼ÒºñÀÚ´ÜÃ¼´Â "ÀÌÅë»ç°¡ ´ë¾ÈÀÌ³ª ÇØ°á¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏÁö ¾Ê°í ¹Ý´ë¸¸ ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¹®Á¦"¶ó¸é¼­ "»çÈ¸Àû Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ±â À§ÇÑ ÃëÁö¿¡¼­ º¸´Ù ÀüÇâÀûÀÎ ÀÚ¼¼°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

 

ÀÌ¹ø È¸ÀÇ¿¡¼­´Â ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ ¿ä±Ý°¨¸é »ç¾Èµµ ³íÀÇ Å×ÀÌºí¿¡ Ã³À½ ¿Ã¶ú´Ù. Âü¿©À§¿ø ´Ù¼ö°¡ ±× ÇÊ¿ä¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© °ø°¨ÇßÀ¸³ª, ¿ä±Ý °¨¸é ½ÃÇà¿¡¼­ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎÀÛ¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù.

 

Á¤ºÎ´Â ±Ý¹ø ¿ä±Ý°¨¸éÀÌ "°í·ÉÃþ Áß Àú¼ÒµæÃþÀÇ Åë½Åºñ ºÎ´ãÀ» °æ°¨ÇÏ¿© Åë½ÅÁ¢±Ù±ÇÀ» º¸ÀåÇÏ±â À§ÇÑ °Í"ÀÌ¶ó°í ±× ÃëÁö¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.

 

Åë½Å»çÃøÀº "°í·ÉÃþÀÇ Åë½Åºñ ºÎ´ã °æ°¨ÀÇ ÃëÁö´Â °ø°¨ÇÑ´Ù"¸é¼­µµ "¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ±Þ¼ÓÇÑ °í·ÉÈ­ Ãß¼¼¿¡¼­ ÇâÈÄ Åë½Å»çÀÇ ¿ä±Ý °¨¸é ºñ¿ë »ó½Â¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥¸íÇß´Ù. ¶Ç ³ëÀÎ Àü¿ë¿ä±ÝÁ¦ ÀÌ¿ëÀÚ Áßº¹¼öÇý ¹®Á¦, ¿ä±Ý°¨¸é ¼öÇýÀÚ¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ÀüÆÄ»ç¿ë·á °¨¸é ¹®Á¦ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© ÃßÁøÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ÀÇ°ßÀ» ³»³ù´Ù.

 

Á¤ºÎ´Â ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ ¿ä±Ý°¨¸é¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ÃßÈÄ ±ÔÁ¦½É»ç °úÁ¤¿¡¼­ ÀÌÇØ°ü°èÀÚ°£ ÃæºÐÇÑ ÇùÀÇ¸¦ ÅëÇØ Á¤Ã¥ÇùÀÇÈ¸ ³íÀÇ °á°ú¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

 

Â÷±âÈ¸ÀÇ´Â 2¿ù 9ÀÏ¿¡ °³ÃÖÇÏ¸ç, º¸Æí¿ä±ÝÁ¦ µµÀÔ¿¡ ´ëÇÑ Ãß°¡ ³íÀÇ¿Í ÇÔ²² ÀÌ¿Í ¿¬°èµÈ ±âº»·á ÆóÁö µîÀ» ³íÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

 

±èµ¿Ç¥ ±âÀÚ letmein@asiae.co.kr
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

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  1. 1Ú¸ ÇØº´´ë»ç·É°ü "ÝÁ°úÀÇ ÀüÀï ... ·Î¹öÆ® ³Ú·¯ ¹Ì±¹ ÇØº´´ë »ç·É°üÀº 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ºÏÇÑ°ú Àü...
  2. 2¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç »ç¸ÁÀÚ 41¸íÀ¸·Î ´Ã¾î...
  3. 3Æò¾çÀº Áö±Ý ¿­º´½Ä ÁØºñ Áß¡¦À§¼º»çÁø¿¡ ...
  4. 4ìí¹æÀ§¼º "ÝÁ ¹Ì»çÀÏ·Î ±¹¹Î ÇÇÇØ ¿ì·Á½Ã ...
  5. 5¡°¸¶Ä¡ ÀüÀïÅë °°¾Ò´Ù¡±¡¦¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­...
  6. 6Æ®·³ÇÁ ¹ß¾ð¿¡ ¹ÝµîÇÑ ¿ø¡¤´Þ·¯ È¯À²¡¦ÇâÈÄ...
  7. 7¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç»ç°í »ç¸ÁÀÚ 33¸í ±ÞÁõ
  8. 8'33¸í »ç¸Á' ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç, ¿ä¾çº´¿ø...
  9. 9Å»Ãâ±¸ ¸·´Â ÀúÃþ È­Àç¡¦¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø ÀÎ...
  10. 10´ëÇü È­Àç ¹ß»ý ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿øÀº ¾î¶² °÷

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  3. 3MB Á¶Ä« ÀÌµ¿Çü, °£ºÎ »ç¿ø°ú ½Ã³» ¸ðÃ³¿¡¼­ ...
  4. 4¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ [¶ìº°¿î¼¼] - (1¿ù 26ÀÏ ±Ý¿äÀÏ)
  5. 5·ùÇöÁø¢¾¹èÁöÇö, ¡®ºÎ·´Áê?¡¯ ¾ó±¼¿¡ ²ÉÀÌ ÇÇ...
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