태연이 '겨울나무' 스페셜 비디오를 공개했다 / 사진=SM엔터테인먼트

가수 태연이 '겨울나무(I'm all ears)' 스페셜 비디오를 공개했다.

태연은 13일 0시 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버TV SMTOWN 채널 등에 겨울 앨범 'This Christmas ? Winter is Coming' 수록곡 '겨울나무(I'm all ears)'의 스페셜 비디오를 깜짝 공개했다.

특히, 이번에 공개된 영상은 겨울 앨범을 사랑해준 팬들에게 보답하고자 특별히 제작한 것이라고 알려졌다.

태연 겨울 앨범의 수록곡 '겨울나무(I’m all ears)'는 현대인들을 거친 추위 속에 버티고 있는 한 그루의 나무로 표현해, 말하지 못한 이야기들을 밤새 들어주겠다는 내용을 담은 곡이자, 언제나 묵묵히 곁을 지켜주고 있는 팬들을 위한 곡이다.

한편 태연은 지난해 12월12일 총 8트랙으로 구성된 겨울 앨범 'This Christmas ? Winter is Coming'을 발표했다. 앨범 타이틀 곡 'This Christmas'는 공개되자마자 각종 음원, 음반 차트 1위에 올랐다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>