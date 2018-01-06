[À§Å©¸®ºä]°æÁ¦ ÅõÅé »õÇØ Ã¹ È¸µ¿¡¦È¯À² 1060¿ø´ë ±Þ¶ô

|±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°ü(¿À¸¥§d)°ú ÀÌÁÖ¿ ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç°¡ Áö³ 4ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ ÀºÇàÈ¸°ü¿¡¼ »õÇØ Ã¹ È¸µ¿À» °¡Á³´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¶ÀºÀÓ ±âÀÚ] »õÇØ Ã¹ ÁÖ '°æÁ¦ ÅõÅé' ±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°ü°ú ÀÌÁÖ¿ ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç°¡ È¸µ¿À» °¡Á³´Ù. ÁÖ¿ä 2°³±¹(G2)ÀÎ ¹Ì±¹, Áß±¹°úÀÇ ÀÚÀ¯¹«¿ªÇùÁ¤(FTA) Çù»óÀÌ ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î °°Àº ³¯ ÁøÇàµÆ°í, ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó¿¡ µû¸¥ ÀÏÀÚ¸® ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ýµµ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ¿ø¡¤´Þ·¯ È¯À²Àº Áö³ ¿¬¸»ÀÇ ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡¸é¼ 1060¿ø´ë±îÁö ¶³¾îÁ³´Ù. ´ÙÀ½Àº ÇÑ ÁÖ°£ ÁÖ¿ä °æÁ¦ÀÌ½´´Ù.
¡ß±èµ¿¿¬¡¤ÀÌÁÖ¿ "Áö±ÝÀÌ ±¸Á¶°³Çõ Àû±â"=±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°ü°ú ÀÌÁÖ¿ ÇÑ±¹ÀºÇà ÃÑÀç´Â Áö³ 4ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï Áß±¸ ÀºÇàÈ¸°ü¿¡¼ »õÇØ Ã¹ È¸µ¿À» °¡Á³´Ù. ±è ºÎÃÑ¸®¿Í ÀÌ ÃÑÀç°¡ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ¾çÀÚ È¸µ¿ÇÑ °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ ³× ¹øÂ°´Ù.
ÀÌ¹ø È¸µ¿¿¡¼ ±è ºÎÃÑ¸®¿Í ÀÌ ÃÑÀç´Â ¿ì¸® °æÁ¦¿¡ ¿©·¯°¡Áö À§Çè¿äÀÎÀÌ »êÀçÇØ ÀÖ´Â ¸¸Å °æ°¢½ÉÀ» °¡Áö°í ´ëÃ³ÇØ ³ª°¡´Â ÇÑÆí È¯À²ÀÇ °úµµÇÑ ½ò¸² Çö»ó¿¡´Â ÀûÀýÇÑ ´ëÀÀÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù´Â µ¥ ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µÎ »ç¶÷Àº "¿ì¸® °æÁ¦°¡ °ßÁ¶ÇÑ ¼ºÀå¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡±â À§ÇØ¼´Â Áö±ÝÀÌ ±¸Á¶°³Çõ µîÀ» ÅëÇØ ¼ÒµæÁÖµµ¿Í Çõ½Å¼ºÀåÀ» °¡¼ÓÈÇØ ³ª°¥ Àû±â"¶ó¸ç "¼ºÀå¼¼ È¸º¹ Áö¼Ó°ú ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤À» À§ÇØ Á¤ºÎ¿Í ÇÑÀºÀÌ ÀçÁ¤°ú ÅëÈÁ¤Ã¥À» Á¶È·Ó°Ô ¿î¿ëÇØ ³ª°¡±â·Î Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¡ßÈ¯À² 1060¿ø±îÁö ÇÏ¶ô¡¦3³â2°³¿ùÕÎ ÃÖÀúÄ¡=»õÇØ Ã¹ ÁÖ ¿ø¡¤´Þ·¯ È¯À²Àº 1060¿ø´ë±îÁö ÇÏ¶ôÇß´Ù. 5ÀÏ ¼¿ï¿ÜÈ¯½ÃÀå¿¡¼ ¿ø ¡¤´Þ·¯ È¯À²Àº Àü°Å·¡ÀÏ´ëºñ 00¿ø ÇÏ¶ôÇÑ 0000¿ø¿¡ ¸¶°¨Çß´Ù. ÀÌ³¯ ÀåÁß 1060.2¿ø±îÁö ÇÏ¶ôÇØ 2014³â 10¿ù30ÀÏ ÀåÁßÃÖÀúÄ¡(1052.9¿ø) ÀÌÈÄ 3³â2°³¿ù ¿© ¸¸¿¡ °¡Àå ³·Àº ¼öÁØÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. ´Þ·¯ ÀÎµ¦½º°¡ 91¼±±îÁö ¶³¾îÁö¸é¼ ´Þ·¯ ¾à¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ´Â µ¿½Ã¿¡ ¿øÈ´Â Áõ±Ç, °áÁ¦ ¼ö±Þ ¿µÇâÀ¸·Î °è¼Ó °¼¼¸¦ º¸ÀÎ ¿µÇâÀÌ´Ù. È¯À² ÇÏ¶ô¼¼°¡ °¡ÆÈ¶óÁöÀÚ ½ÃÀå¿¡¼´Â ¿¬³» ¼¼ ÀÚ¸®¼ö·Î ¶³¾îÁú °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀÌ ÈûÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. ÁöÁ¤ÇÐÀû ¸®½ºÅ© ¿ÏÈ¿Í Áß±¹ÀÇ °í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è(THAAD¤ý»çµå) º¸º¹ ¿µÇâÀÌ ¿ÏÈµÉ °¡´É¼ºÀÌ ´õ Å©±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¡ßÀÏÀÚ¸® ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý Á¢¼ö ½ÃÀÛ=ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó¿¡ µû¸¥ ¼Ò»ó°øÀÎ¡¤¿µ¼¼Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ÀÎ°Çºñ ºÎ´ã ¿ÏÈ¸¦ À§ÇØ Á¤ºÎ°¡ ±Ù·ÎÀÚ 1¸í´ç ¿ù 13¸¸¿øÀ» Áö¿øÇØÁÖ´Â ÀÏÀÚ¸® ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý Á¢¼ö°¡ 2ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸®´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ±è¿µÁÖ °í¿ë³ëµ¿ºÎ Àå°ü, È«Á¾ÇÐ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Àå°ü°ú ÇÔ²² Á¢¼öÃ¢±¸ Áß ÇÑ °÷ÀÎ ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü ¼¿ï³²ºÎÁö»ç¸¦ Ã£¾Æ ÁØºñ»óÈ²À» Á¡°ËÇÏ°í ´ã´çÁ÷¿øµéÀ» °Ý·ÁÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸® ¾ÈÁ¤ÀÚ±ÝÀÌ Á¢¼öµÇ´Â °ÍÀº 1¿ù ÇÏ¼ø²²ºÎÅÍ´Ù. ÀÌ¼º±â °í¿ëºÎ Â÷°üÀº "º»°ÝÀûÀÎ ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý ½ÅÃ»Àº 1¿ùºÐ ÀÓ±Ý Áö±Þ ÈÄÀÎ 1¿ù ÇÏ¼ø °æºÎÅÍ ÀÌ·ç¾î Áú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¡ßÆ÷Ãµ¼ AI¹ß»ý¡¦°è¶õ ¹ÝÃâ ÁÖ 2È¸·Î Á¦ÇÑ= °¿øµµ Ã¶¿ø ÀÎ±ÙÀÎ °æ±âµµ Æ÷ÃµÀÇ »ê¶õ°è(¾Ë ³º´Â ´ß) ³óÀå¿¡¼ Á¶·ùÀÎÇÃ·ç¿£ÀÚ(AI) ¾ç¼º ¹ÝÀÀÀÌ È®ÀÎµÊ¿¡ µû¶ó Á¤ºÎ°¡ ¸ðµç »ê¶õ°è ³óÀåÀÇ °è¶õ ¹ÝÃâÀ» ÁÖ2È¸·Î Á¦ÇÑÇÏ±â·Î Çß´Ù. ÀÌ´Â Áö³ 3ÀÏ °æ±âµµ Æ÷Ãµ ¼ÒÀç »ê¶õ°è ³óÀå¿¡¼ ½Å°íµÈ AI ÀÇ½ÉÃàÀÌ H5N6ÇüÀ¸·Î È®ÀÎµÇ¸é¼ Ãß°¡ È®»êÀ» ¸·±â À§ÇÑ ÈÄ¼Ó Á¶Ä¡´Ù. ¾ç¼º ¹ÝÀÀÀÌ È®ÀÎµÈ Æ÷Ãµ½Ã ¿µºÏ¸éÀÇ »ê¶õ°è ³ó°¡´Â ´ß 19¸¸7000¸¶¸® ±Ô¸ð ³ó°¡·Î 2ÀÏ »çÀ°ÇÏ´ø ´ß ÀÏºÎ°¡ Æó»çÇÏÀÚ ´ç±¹¿¡ ÀÇ½É½Å°í¸¦ Çß´Ù. ´ß ³ó°¡¿¡¼ AI ÀÇ½É»ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÑ °Ç ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù. ´õ±¸³ª Æ÷ÃµÀº ±¹³» ÃÖ´ë ´ß»êÁö¶ó ¸¸¾à AI°¡ È®»êµÆ´Ù¸é ±× ÇÇÇØ ±Ô¸ð°¡ ÀûÁö¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.