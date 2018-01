佛, 자국 출신 IS 여성 조직원 송환요청 거부

스페인 경찰이 IS 조직원을 체포해 연행하는 모습(사진=EPA연합뉴스)



[아시아경제 국제부 기자]이슬람국가(IS) 소속으로 활동하다 중동에서 체포된 프랑스 여성이 본국에서 재판을 요구했지만 프랑스 정부가 거부했다.

벤자민 그리보 프랑스 정부대변인은 4일(현지시간) RMC 라디오에 출연해 시리아의 쿠르드족 장악 지역에서 최근 체포된 에밀리 쾨니그(33)가 현지에서도 공정한 재판을 받을 수 있을 것이므로 프랑스로 데려올 계획이 없다고 밝혔다.

쾨니그는 프랑스 국적 IS 여성 조직원으로 신규 조직원 채용과 선전을 해왔다. IS 선전 영상에 자주 출연하며 유럽 청년들의 IS 가담을 독려했다.

프랑스 경찰의 딸인 쾨니그는 몇년 전 자신이 낳은 아이 둘을 고향에 두고 새 남자친구를 따라 IS에 가담하려 시리아로 떠났다.

프랑스 정보국은 쾨니그가 프랑스 가족들에게 연락할 것으로 보고 주변인들을 감청하는 등 밀착 감시해왔다.

쾨니그는 가족에게 프랑스 공공기관과 군인 가족들을 상대로 테러를 하라고 독려한 것으로 밝혀졌다.

IS조직원인 새 남편은 최근 숨졌고 쾨니그는 새로 낳은 자녀 3명과 시리아 쿠르드족 캠프에 구금돼 있다. 현재까지 시리아나 이라크군이 구금하고 있는 프랑스 국적 IS 테러리스트는 30여 명으로 파악됐다.

지난해 10월 이들의 프랑스 가족들은 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 편지를 보내 자식들이 현지에서 고문 또는 죽임을 당할 수 있다며 프랑스에서 재판을 받게 해달라 요구했다. 프랑스 정부는 부정적인 반응을 보이고 있다고 알려졌다.

