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2018³â »ó¹Ý±â Àü¼¼°è ÀÌº¥Æ® ¸ðÀ½.zip

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2017.12.31 21:24 ±â»çÀÔ·Â 2017.12.31 21:24

»çÁøÃâÃ³ = °ÔÆ¼ÀÌ¹ÌÁö¹ðÅ©

 

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¾¾¾²·çÆÀ] Áö³ª°£ ½Ã°£Àº ´Ù½Ã´Â µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾Ê´Â´Ù. ³õÄ¡°í ÈÄÈ¸¸»°í ¸¶À½ ¸Ô¾ú´Ù¸é Áö±Ý ¶°³ªÀÚ. ´Ù°¡¿À´Â »õÇØ Àü¼¼°è¿¡¼­ °¢Á¾ ÃàÁ¦°¡ °ü¶÷°´À» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ¸ÅÃ¼ ½ÃÄ«°í Æ®¸®ºå¿¡¼­ ÀüÇÑ 2018³â ¼¼°è ÁÖ¿ä ÀÌº¥Æ®¸¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù.

 

1¿ù 1ÀÏ: ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ µµ½Ã ÆÐ¼­µð³ª¿¡¼­ ¿­¸®´Â »õÇØ¸ÂÀÌ ÆÛ·¹ÀÌµå. ½Å³âÀ» ¾Ë¸®´Â '·ÎÁî ÆÛ·¹ÀÌµå'¿¡¼­´Â »ýÈ­·Î Àå½ÄµÈ ¸¶Â÷µéÀÇ Çà·ÄÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.

 

6-20ÀÏ: ¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå °ÅÄ£ ÀÚµ¿Â÷ °æÁÖ·Î ¿ÃÇØ 40È¸¸¦ ¸Â´Â '´ÙÄ«¸£ ·¤¸®'. 1¿ù 6ÀÏ Æä·ç ¸®¸¶¸¦ Ãâ¹ß, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ÄÚ¸£µµ¹Ù¿¡¼­ ÇÇ³¯·¹¸¦ Àå½ÄÇÏ´Â ·¹ÀÌ½º´Ù. 500¿©°³ ÆÀÀÌ Âü°¡ÇØ 3°³±¹¿¡¼­ ¾à 9000km¸¦ ÀÌµ¿ÇÏ¸ç Çè³­ÇÑ ´ëÀåÁ¤ÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.

 

18-20ÀÏ: ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ¼­Ä¿½º¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â '¸óÅ×Ä«¸¦·Î ±¹Á¦ ¼­Ä¿½º Æä½ºÆ¼¹ú'ÀÌ ¸ð³ªÄÚ ¸óÅ×Ä«¸¦·Î¿¡¼­ ¿­¸°´Ù. °øÁß±×³×¸¦ ºñ·ÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ±¹Á¦ÀûÀÎ ¸í¼ºÀ» Áö´Ñ °î¿¹»çµéÀÌ ´ë°Å Âü°¡ÇØ ÃÖ°í¸¦ °¡¸°´Ù.

1¿ù 26-2¿ù 4ÀÏ: À½¾Ç°¡ ¸ðÂ÷¸£Æ® »ý°¡°¡ ÀÖ´Â ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ÀßÃ÷ºÎ¸£Å©¿¡¼­ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â À½¾ÇÁ¦ '¸ðÂ÷¸£Æ® À§Å©'. 30¿© Â÷·ÊÀÇ ÄÜ¼­Æ®°¡ ÁØºñµÈ´Ù.

 

2¿ù 2-19ÀÏ: Ä³³ª´Ù ¿ÂÅ¸¸®¿À ¿ÀÅ¸¿Í, Äù¹é, °¡Æ¼³ë¿¡¼­ ¸Å³â °Ü¿ï¿¡ ¿­¸®´Â ´« ÃàÁ¦ 'À©ÅÍ·çµå Æä½ºÆ¼¹ú ÀÎ ¿ÀÅ¸¿Í'. ¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå ±ä ¸µÅ©¿¡¼­ ½ºÄÉÀÌÆ®¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.

 

4ÀÏ: ¹Ì±¹ ¹Ì³×¼ÒÅ¸ÁÖ ¹Ì´Ï¾ÖÆú¸®½º¿¡¼­ °³ÃÖµÇ´Â '¼öÆÛº¼ 52(Super Bowl LII)'. ÇÏÇÁÅ¸ÀÓ¼î¿¡´Â Àú½ºÆ¾ ÆÀ¹ö·¹ÀÌÅ©ÀÇ °ø¿¬ÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.

 

9-25ÀÏ: ÇÑ±¹ÀÇ µµ½Ã ÆòÃ¢¿¡¼­ ÆîÃÄÁö´Â '2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ'. 15°³ Á¾¸ñ 102°³ °æ±â°¡ ÁøÇàµÈ´Ù. ½º³ëº¸µå ºò¿¡¾î¿Í È¥¼º 2ÀÎÁ¶ ÄÃ¸µ Á¾¸ñÀÌ »õ·Ó°Ô ¼±º¸ÀÎ´Ù.

 

13ÀÏ: ¹Ì±¹ ´º¿Ã¸®¾ð½º '¸¶µð±×¶ó½º ÃàÁ¦'. À½¾Ç°ú »ö»öÀÇ È­·ÁÇÑ ÆÛ·¹ÀÌµå°¡ ¾î¿ì·ÁÁø ÇÇÅ©´Ð ÃàÁ¦.

 

16ÀÏ: 2007³â ·Ð¸®ÇÃ·¡´Ö ºí·ç¸®½ºÆ®¿¡¼­ '¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå Àç¹ÌÀÖ´Â ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®'·Î ¼±Á¤µÇ±âµµ ÇÑ È«ÄáÀÇ '±¹Á¦ ¼³ ÃàÁ¦'. À½¾Ç°ú Ãã, Á¶¸íÀ» ÀÌ¿ëÇØ »ç¶÷µéÀÇ ¿À°¨À» ÀÚ±ØÇÏ´Â ÆÛ·¹ÀÌµå°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.

 

3¿ù 9-18ÀÏ: 50°³±¹ 1400¿©¸íÀÌ 6°³ Á¾¸ñÀ» µÎ°í °æÀïÇÏ´Â 'ÆòÃ¢ Àå¾ÖÀÎ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ´ëÈ¸'

 

20-4¿ù15ÀÏ: ¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏ¿¡¼­ ¿­¸®´Â 'º¢²É ÃàÁ¦'. ¸Å³â 100¸¸ ¸íÀÌ ´Ù³à°¥ Á¤µµ·Î ¼¼°èÀûÀÎ º¢²ÉÃàÁ¦. º½ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â º¢²ÉÀÇ Çâ¿¬°ú ¹ãÇÏ´ÃÀ» ¼ö³õ´Â ºÒ²É³îÀÌ°¡ ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®´Ù.

 

22-25ÀÏ: ¸Å³â ¹Ì±¹ ½Ã¾ÖÆ²¿¡¼­ ¿­¸®´Â ¿ÍÀÎ ÃàÁ¦ 'Å×ÀÌ½ºÆ® ¿ö½ÌÅÏ'. À¯¸í ¿ÍÀÌ³Ê¸®ÀÇ ¿ÍÀÎ°ú ½ºÅ¸ ¼ÎÇÁÀÇ ¿ä¸®¸¦ ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸´Ù.

 

30-4¿ù 22ÀÏ: Çë°¡¸® ºÎ´ÙÆä½ºÆ® Àü¿ª¿¡¼­ ÇÑ´Þ¿©°£ ÆîÃÄÁö´Â Çë°¡¸®ÀÇ ´ëÇ¥ ¿¹¼úÃàÁ¦ 'ºÎ´ÙÆä½ºÆ® ½ºÇÁ¸µ Æä½ºÆ¼¹ú'. Å¬·¡½Ä, ¿ÀÆä¶ó, ÀçÁî, ¿ùµå¹ÂÁ÷ µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ À½¾Ç°ú ¿¬±Ø, ºñÁÖ¾ó ¾ÆÆ® µîÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.

 

4¿ù 4-15ÀÏ: È£ÁÖ °ñµåÄÚ½ºÆ®¿¡¼­ ¿­¸®´Â '¿µ¿¬¹æ °æ±â ´ëÈ¸'. 4³â¸¶´Ù °³ÃÖµÇ´Â ¿µ±¹ ¿¬¹æ ±¹°¡µé °£ÀÇ Á¾ÇÕ ½ºÆ÷Ã÷ ´ëÈ¸. 70¿©°³ ´ëÇ¥»JÀÌ °Ýµ¹ÇÑ´Ù.

 

13-15ÀÏ; 20-22ÀÏ: ÀÎµð¿À¿¡¼­ ¿­¸®´Â 2018 '?ÄÚÃ¿¶ó ¹ë¸® ¹ÂÁ÷ ¾Øµå ¾ÆÃ÷ Æä½ºÆ¼¹ú'. ¸Å³â º½¿¡ ¿­¸®´Â ´ë±Ô¸ð À½¾Ç ÃàÁ¦·Î °¡¼öµéÀÇ °ø¿¬°ú °¢Á¾ Áñ±æ°Å¸®°¡ °¡µæÇÏ´Ù. ·¹ÀÌ±â°¡°¡°¡ Çìµå¶óÀÌ³Ê·Î Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

 

5¿ù 5ÀÏ: ¹Ì±¹ Ä£Ä¿Æ¼±× ¼¶¿¡¼­ ÆîÃÄÁö´Â ½ÃÇªµå Æä½ºÆ¼¹ú. ÀÌ ÃàÁ¦¿¡¼­¸¸ ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ ÇØ»ê¹°°ú ¸Ô°Å¸®¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.

 

24-6¿ù 3ÀÏ: ¼¼°èÀûÀÎ Ã¥ ¸¶À» ¿µ±¹ ¿þÀÏÁî ÇìÀÌ¿Â¿ÍÀÌ¿¡¼­ ¸Å³â 5¿ù ¿­¸®´Â 'ÇìÀÌÆä½ºÆ¼¹ú'. À½¾ÇÈ¸¿Í ÀÛ°¡¿ÍÀÇ ½Ã°£ µîÀÇ Çà»ç°¡ ÁøÇàµÅ Ã¥À» »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ ¸ô¸®´Â ÃàÁ¦´Ù.

 

6¿ù 7-10ÀÏ: ¸Å³â ¹Ì±¹ Å×³×½ÃÁÖ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ¿¡¼­ ¿­¸®´Â À½¾Ç ÃàÁ¦ 'º¸³ª·ç ¹ÂÁ÷ & ¾ÆÆ® Æä½ºÆ¼¹ú. ·ÏÆä½ºÆ¼¹úÀ» »ç¶ûÇÏ´Â Àü¼¼°è¿¡¼­ À½¾ÇÆÒµéÀÌ ¸ô¸°´Ù.

 

16ÀÏ: ´º¿åÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ÃàÁ¦ÀÎ 'ÀÎ¾î °øÁÖ ÆÛ·¹ÀÌµå'. ¿©¸§À» ¾Ë¸®´Â ÃÖ´ëÀÇ Çà»çÀÌÀÚ ´º¿å ½Ã¹ÎµéÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ÃàÁ¦ÀÌ´Ù. ÀÎ¾î°øÁÖ, ÀÎ¾î¿ÕÀÚ µîÀ¸·Î ºÐÀåÇÑ Âü°¡ÀÚµéÀÇ ÀÇ»ó°ú °¢Á¾ ÀÌº¥Æ®°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.

 

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